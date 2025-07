Od úterý 29. července vypukne na Zámku Pardubice jubilejní desátý ročník divadelního festivalu Pernštejnlove. Potrvá do soboty 2. srpna a nabídne řadu divadelních her primárně o lásce, jak název festivalu naznačuje.

Ale nepůjde jen o divadlo. Akce nabízí bohatý doprovodný program, navíc lidem dává poměrně unikátní možnost strávit letní večer na pardubickém zámku. „Divadelní festival Pernštejnlove je vrcholem letního kulturního programu na zámku. Atmosféra divadelních večerů uprostřed renesanční památky působí magicky, a to nejen na diváky, ale také na přijíždějící soubory,“ uvedl Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které na zámku sídlí.

Výběr z programu Festival Pernštejnlove Úterý 29. července

21 hodin: Činoherní studio Bouře: Jenom život, konverzační komedie Středa 30. července

18 hodin: Lukáš Langmajer, Libor Jeník: Tak to jsme ještě neviděli, Marie

21 hodin: Divadlo Adverte: Presidenti aneb sex, drogy a trampoty (Náhrada za představení Růžové svatby, které bylo zrušeno z důvodu zranění herečky) Čtvrtek 31. července

18 hodin: Studio G: Perníkář, jevištní podoba knihy

21 hodin: Divadlo Aldente: Stand up Down, talk show Pátek 1. srpna

18 hodin: Rande naslepo, překvapení pořadatelů v šapito 21 hodin: Divadelní společnost Indigo: Otec, tragikomedie Sobota 2. srpna

18 hodin: Lukáš Pavlásek, stand-up comedy

21 hodin: Divadlo Tramtarie: Horory z manželských ložnic, povídky Více informací na www.pernstejnlove.cz

Že festival má už své pevné místo mezi letními akcemi v Pardubicích, dokazuje i velký zájem lidí o jednotlivá představení. Tři čtvrtiny vstupenek už jsou totiž pryč. Zcela vyprodaná je show Lukáše Langmajera Tak to jsme ještě neviděli, Marie.

Náhlá změna v programu

Organizátoři zároveň museli na poslední chvíli řešit změnu programu. Představení Růžové svatby s Vilmou Cibulkovou bylo kvůli hereččině zlomené noze zrušeno a nahradí ho hra Presidenti aneb sex, drogy a trampoty.

Volných míst už mnoho nezbývá ani na úvodní představení Jenom život s Igorem Barešem. „Na ostatní představení ale vstupenky stále jsou, a to i na skvělou hru Otec, ve které se představí uhrančivý Jan Vlasák,“ řekla Kateřina Fikejzová Prouzová ze sdružení NaEx, které společně s Východočeským muzeem v Pardubicích festival pořádá.

Vlasák v Otci hraje staršího muže, kterému se kvůli Alzheimerově nemoci rozpadá život. „Autor Florian Zeller to téma zná z vlastní praxe, protože jeho příbuzní tím prošli. Takže čerpal ze života a velmi dobře to zachytil. Nejen dramatičnost té situace, ale i její komičnost. My jsme se obojí v té inscenaci snažili zachovat, takže se lidi zasmějou i dojmou. To je jádro úspěchu této hry,“ uvedl Vlasák, kterého na jevišti doplní Aleš Procházka, Tereza Vítů, Jana Trojanová nebo Radim Kalvoda.

Součást festivalu je i představení pro děti. V sobotu je v šapito pobaví představení Čert tě vem pražského souboru LokVar. Program festivalu uzavře tradiční půlnoční představení, kterým tentokrát bude taneční sólo Insectum K. inspirované povídkou Proměna Franze Kafky. Konat se bude v Rytířských sálech zámku. „Zbývající vstupenky jsou v prodeji na webu a v zámecké pokladně. Hrát se bude na velkém nádvoří a v šapito na zámeckých valech, hudební program najdou diváci v parkánu,“ dodala Fikejzová Prouzová.