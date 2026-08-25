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Festival v Pardubicích láká na česká i zahraniční vína, potěší také pivaře

Hana Lanková
  14:08
28. ročník Festivalu vína v Pardubicích. (30.srpna 2025)

28. ročník Festivalu vína v Pardubicích. (30.srpna 2025) | foto: Hana Lanková, MF DNES

Festival si pochvalovaly všechny generace. (30.srpna 2025)
Na pardubickém zámku se poslední srpnový víkend konal 28. ročník oblíbeného...
Dobrá nálada a návštěvníci s prázdnými sklenkami mířící za dalším ochutnávkovým...
28. ročník Festivalu vína v Pardubicích. (30.srpna 2025)
23 fotografií
Pardubický zámek poslední srpnový víkend ožije vínem i hudbou. Na 29. ročník Pardubického festivalu vína dorazí desítky vinařů z Česka i zahraničí a na své si přijdou také ti, kteří dávají přednost raději pivu. Novinkou jsou minidegustace i speciální pivo.

Nejen milovníci kvalitních vín, ale také piva se mohou poslední prázdninový víkend vydat místo k vodě na pardubický zámek. V pátek 28. srpna a v sobotu 29. srpna tam proběhne již 29. ročník Pardubického festivalu vína, který je podle pořadatele Jiřího Lejhance nejdéle fungující vinařský festival v Čechách.

Představí se šedesát vystavovatelů a kromě ochutnávek nebude chybět ani občerstvení a hudba. „Vína jsou převážně z České republiky a Slovenska, ale budou zastoupeni i dovozci vín z Bulharska, Rumunska, Německa, Itálie, Francie, Nového Zélandu, Jižní Afriky, Gruzie, Moldavska, Portugalska a Ukrajiny. Letos bude k ochutnání snad nejvíce zahraničních vín v historii festivalu. Velkou zajímavostí budou také sicilská vína,“ řekl pořadatel akce Jiří Lejhanec.

Oba dny bude festivalem znít cimbálová muzika DUR, která začne hrát hned na úvod v pátek ve 13 hodin. Programem bude stejně jako v předchozích ročnících provázet moderátorka Petra Beránková, která v 15 hodin festival oficiálně zahájí.

Odpoledne pak proběhne vyhlášení soutěže vín. Ta se uskutečnila 23. července v Kurdějově, malé vinařské obci nedaleko Hustopečí. Letos se konala už podevětadvacáté. V 18 hodin začne tradiční Vinařská noc a večer po 20. hodině zazní známé hity v podání kapely Olympic revival.

Program

Pátek – 28. srpna 2026

  • 13:00 – začátek 1. dne festivalu s cimbálovou kapelou DUR
  • 15:00 – slavnostní zahájení festivalu vína s Petrou Beránkovou
  • 17:00 – vyhlášení soutěže vín
  • 18:00 – zahájení vinařské noci s Petrou Beránkovou
  • 18:00 – Jak jinak
  • 20:00 – Olympic revival
  • 22:00 – Medvěd 009
  • 24:00 – ukončení Pardubické vinařské noci a festivalu vína

Sobota – 29. srpna 2026

  • 13:00 – začátek 2. dne festivalu s cimbálovou kapelou DUR
  • 16:00 – slavnostní zahájení NEvinného festivalu Pardubice
  • 18:00 – Na 3 kusy
  • 20:00 – West Kabát Revival
  • 22:00 – ukončení NEvinného festivalu Pardubice

Doprovodný program ve spolupráci s Music club Žlutý pes – Velké nádvoří

Pátek – 28. srpna 2026

  • 16:00 cimbálová kapela DUR
  • 21:00 Beznaděj
  • 22:00 DJ KUBA KOP

Sobota – 29. srpna 2026

  • 16:00 cimbálová kapela DUR
  • 19:00 DJ KUBA KOP

Novinkou letošního ročníku je možnost objednat si online minidegustace, ve kterých pořadatelé plánují pokračovat i v dalších letech.

„Zjistili jsme, že lidé chtějí ochutnávat nejlepší vína od nejlepších vinařů z různých zemí tak nějak v klidu. Vstupenku na minidegustaci si mohou návštěvníci zakoupit přímo na našem webu. Nyní už jsou téměř vyprodané, ale posledních pár kusů tam ještě zbývá,“ uvedl Lejhanec.

Na webu je rovněž možné zakoupit i běžnou vstupenku a ušetřit se tak čekání ve frontě u pokladny. K zakoupené vstupence obdrží každý návštěvník degustační skleničku, taštička na ni je připravena pro první čtyři tisíce příchozích. Základní vstupenka letos vyjde na 150 korun a speciální minidegustace oceněných vín na 300 korun.

V sobotu se brány festivalu znovu otevřou ve 13 hodin a odpoledne program doplní již tradičně NEvinný festival. „Kde víno tebou proteče, jak voda dobrý člověče, no vida – corrida, tě taky rozpálí... ale hlavně víno, ženy, zpěv,“ zpívá se v jednom ze známých hitů Kabátů. Zda tahle skladba zazní, je otázkou. Jisté ale je, že ji má ve svém repertoáru kapela West Kabát revival, která v sobotu ve 20 hodin na festivalu vystoupí.

Na své si přijdou i lidé, kteří třeba vínu příliš neholdují a mají raději pivo. Na festivalu bude hned několik možností dát si pivo z různých minipivovarů. „Když přijde pár, kde má jeden raději víno a druhý pivo, přijdou si na své oba,“ řekl pořadatel s tím, že mimo jiné bude k dispozici přímo festivalové pivo, které speciálně pro tuto akci vaří pivovar Mordýř.

Na festivalu vína vloni bojoval o život, nyní si tam připil se svými zachránci

Pro návštěvníky, kteří si koupí láhve nebo kartony, mají pořadatelé připravenou možnost úschovy přímo na velkém nádvoří. Zakoupená vína si tam mohou ponechat klidně až do druhého dne. Na nádvoří čeká návštěvníky také doprovodný program ve spolupráci s music klubem Žlutý pes. Zahrají kapela Beznaděj a DJ Kuba Kop.

Pardubický festival vína je největším svátkem vína v kraji. Každoročně ho navštěvují tisíce lidí, a proto jej město zařadilo mezi pardubické tahouny, stejně jako Pernštýnskou noc, Sportovní park, Zlatou přilbu nebo Velkou pardubickou.

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