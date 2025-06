Nad novým pódiem na druhém nádvoří litomyšlského zámku mohli lidé v sobotu těsně pod konstrukcí nového zastřešení vidět dvě zavěšené atrapy racků.

Dost možná to některým divákům koncertu Velká zkouška vrtá hlavou ještě dnes. Vysvětlení? Šlo o další z pokusů zastrašit holuby, kteří si novou konstrukci za více než šedesát milionů oblíbili. „Škoda, že je ti zavěšení ptáci neodrazují,“ řekl autor zastřešení architekt Josef Pleskot.

Boj s holuby je podle pořadatelů festivalu Smetanova Litomyšl jediný problém, který během instalace nového zastřešení zatím nedokázali uspokojivě vyřešit. Výsledek instalace v sobotu představili novinářům a poté i během koncertu veřejnosti.

Festival v rodišti Bedřicha Smetany má své věrné fanoušky i díky tomu, že se hlavní koncerty mohou odehrávat v půvabném prostředí nádvoří renesančního zámku. Od roku 1996 zde diváky chránilo před deštěm i sluncem posuvné zastřešení. Památkářům se z řady důvodů nelíbilo a pro rok 2025 musel festival přijít s novým řešením.

Nový vstup do hlediště

Nejstručnější odpověď na otázku, co se změnilo? Všechno. Zatímco původně diváci neviděli při příchodu na nádvoří nic než stěnu, nyní schodiště vedoucí do hlediště odkrývá výhled na renesanční sgrafitovou výzdobu se zobrazením bitvy u Milvijského mostu, které je doplněno malbou slunečních hodin. To nyní tvoří nové pozadí scény. „Pro mne bylo zásadní zvednout jevištní portál do té míry, aby freska byla hlavní scénou pro kamery a diváky. Bude zhasnutá, nasvícená, jak budeme potřebovat,“ řekl Pleskot.

Nová konstrukce ukotvená na dvou sloupech není ukrytá pod látkami jako dříve. Je také mnohem vyšší, sahá až nad hlavní římsu. Výška divadelního portálu překonává podle Pleskota i Rudolfinum, nově je zde orchestřiště. Změnil se i komfort diváků. Když pršelo, v zadních řadách lidé dříve museli vytáhnout pláštěnky, deštníky a přesvědčovat sami sebe, že jim to během operního představení nevadí. Všichni nyní budou v suchu bez ohledu na cenu vstupenky. Díky středové uličce se lidé také dostanou rychleji k svému sedadlu a po koncertu ven.

5. března 2025

Přes všechny superlativy je Smetanový sál letní scénou a přináší omezení, která s tím souvisí. O tom se ostatně přesvědčili i diváci sobotního koncertu. Když prší, je to slyšet. Při Smetanově Vltavě si s tím činely při motivu Vyšehradu poradily, pro dvě flétny na začátku skladby představovalo bubnování kapek na střechy zámku větší výzvu. Koncert to ale nijak neomezilo, zastřešení zvládne i silný déšť.

Dešťová voda je z posuvné střechy odváděna čtyřmi hadicemi přímo do barokní kanalizace. Nové konstrukci vadí jen bouřka a silný vítr. „Musí být ale opravdu silný vítr, kdy už střecha nesmí zůstat v otevřené poloze, aby nebyla ohrožena její stabilita,“ uvedl Pleskot. „I při obrovské bouři dokážeme ochránit jak techniku, tak prostor orchestřiště. Kdo sem na festival jezdil, ví, že to občas vypláchlo i orchestr. Nebyly to příjemné okamžiky,“ řekl scénograf David Bazika.

Tu hlavní premiéru si odbude sál v sobotu při zahajovacím koncertu České filharmonie pod vedením Jakuba Hrůši. Je vyprodáno. Z téměř pěti desítek pořadů, které nabídne 67. ročník, je už pryč 91 procent vstupenek, zbývá jich necelé tři tisíce.