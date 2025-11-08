Smetanova Litomyšl odložila stavbu nového hlediště, město se nechce zadlužit

Operní festival Smetanova Litomyšl letos navnadil své příznivce zastřešením hlavní scény na druhém nádvoří litomyšlského zámku, které navrhl architekt Josef Pleskot. Smetanový sál mělo v nadcházejícím roce doplnit nové hlediště. Kvůli úsporám se však investice odkládá.
Mezinárodní festival Smetanova Litomyšl se po třech letech vrací na nádvoří litomyšlského zámku. Zcela nové je pódium a posuvné zastřešení. Nová scéna bude příští rok doplněna i o nové hlediště. (7. června 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Potvrdil to tento týden starosta Litomyšle Daniel Brýdl i organizátoři festivalu. „Ve správní radě jsme řekli, že bychom měli počkat. Je potřeba doplatit půjčku, která se na to brala,“ řekl Brýdl, jenž je místopředsedou správní rady Smetanovy Litomyšle.

Stavba nového sálu letos probíhala ve velkém spěchu, organizátoři bojovali o každý den, aby stihli začátek několikatýdenní akce, která začíná v červnu a končí na počátku července. Původní odhady nákladů na konstrukci uvnitř renesanční památky začínaly na 50 milionech, letošní investice však podle organizátorů dosáhly 85 milionů. Investici festival hradí z veřejných zdrojů i z příspěvků soukromých dárců a firem.

Boj s holuby i kapkami deště. Nový sál Smetanovy Litomyšle jinak nemá chybu

„Náklady se zvýšily poté, co se změnil koncept z pouhého zastřešení na plnohodnotný koncertně divadelní prostor s nejmodernější technikou,“ uvedl před časem tiskový mluvčí festivalu Luděk Březina.

Nové zastřešení arkádového nádvoří se osvědčilo, konstrukce už nezakrývá cenná sgrafita jako v minulosti, do hlediště je lepší přístup a ani za silného deště nikdo nezmokne. Zastřešení a jeviště mělo ještě doplnit nové hlediště, podle Brýdla by to však znamenalo náklady ve výši desítek milionů korun. „Všichni víme, že to jednou bude. Jen to nebude příští rok,“ uvedl Brýdl.

Memorandum podpořilo festival

Festival získal od října trochu pevnější půdu pod nohama. Jeho zástupci podepsali s ministerstvem kultury, městem a památkáři memorandum, které potvrzuje zájem všech na tom, aby se uvnitř renesance i nadále odehrávaly koncerty.

V minulosti zde pravidelně docházelo k situacím, kdy se střetávaly zájmy památkářů i organizátorů kulturní akce. Obě strany si nyní pochvalují, že to memorandum vyjasnilo.

„Vždy jsou nějaké dohady, řeší se drobnosti, doprava a podobně. Nyní už je možné se odkázat na memorandum tak, že bychom se měli pokusit najít řešení,“ řekl Brýdl. Podpis memoranda podle ředitele festivalu Michala Medka potvrzuje, že všechny zúčastněné instituce vnímají význam Smetanovy Litomyšle.

„Společným cílem je zajistit, aby se festival konal s maximálním respektem ke kulturně-historickým hodnotám státního zámku v Litomyšli,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

