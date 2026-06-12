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Litomyšlský festival začíná a představí novinky. Prezidentem bude Hrůša

David Půlpán
  9:35
Koncertem České filharmonie odstartuje v pátek večer šedesátý osmý ročník festivalu Smetanova Litomyšl, který potrvá až do 5. července a nabídne bezmála padesát pořadů pro více než třicet tisíc diváků. Letos vylepšil zastřešení hlavní scény, včetně několika novinek. Pořadatelé oznámili, že dirigent Jakub Hrůša převezme od roku 2028 roli prezidenta festivalu.
Česká filharmonie a dirigent Jakub Hrůša na festivalu Smetanova Litomyšl

Česká filharmonie a dirigent Jakub Hrůša na festivalu Smetanova Litomyšl | foto: František Renza

Model SmetaNOVÉHO sálu, jenž bude během festivalu Smetanova Litomyšl stát na...
Dirigent Jakub Hrůša, který se roku 2028 ujme funkce šéfdirigenta České...
Dirigent Jakub Hrůša
Model SmetaNOVÉHO sálu, jenž bude během festivalu Smetanova Litomyšl stát na...
16 fotografií

Festival Smetanova Litomyšl, zaměřený původně zejména na opery a klasickou hudbu, každý rok rozšiřuje svůj záběr. Nabízí stále více žánrů, více doprovodných akcí, lepší zázemí, ale daří se mu získat i vyšší prestiž.

Dokladem toho je i příchod hudebního ředitele Královské opery v Covent Garden Jakuba Hrůši do křesla prezidenta Smetanovy Litomyšle v roce 2028. V sezoně 2028/2029 se stane i novým hudebním ředitelem a šéfdirigentem České filharmonie.

Novinky

Zastřešení bude fungovat lépe
Nové posuvné zastřešení, které chrání diváky Smetanovy Litomyšle na druhém nádvoří zámku, je už připraveno. Právě zde se rozezní v podání České filharmonie první tóny skladby Bedřicha Smetany Valdštýnův tábor, kterou odstartuje 68. ročník festivalu. I když loni mluvili pořadatelé festivalu o premiéře nového zastřešení pódia v superlativech, nyní přiznali, že mělo rezervy. Za deště totiž po stranách na pódium pronikala voda.

Trvalky umělcům místo růží
Tématem 68. ročníku je Natura. Festival vzhledem k tomu připravil pár ekologických novinek. Letos poprvé snížil objem tištěných materiálů na 60 procent původního množství. Festivalová flotila aut bude nově z velké části elektrická a bude plně využívat dobíjecí stanice přímo na Zámeckém návrší. A umělci už nebudou dostávat řezané květiny, ale trvalky, ze kterých během léta vznikne nový záhon u školy na Zámecké ulici.

Rónovy sochy se valí do Litomyšle
Těsně před začátkem festivalu do ulic dorazily několikatunové sochy Jaroslava Róny, které budou součástí festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl.

Jedním z dalších tipů, který na Smetanově výtvarné Litomyšli nikdy nezklame, je návštěva Galerie Zdeněk Sklenář. Po Františku Kupkovi a Josefu Šímovi zde představí díla Václava Boštíka, který zanechal v Litomyšli stopu i v podobě mnohaleté práce na sgrafitech renesančního zámku.

Do Černého orla se nesmí. Snad jedině nakouknout...
Proslulý a několik let uzavřený hostinec U Černého orla v Litomyšli, ve kterém pil kávu i španělský král, se díky mecenášce dostal do vlastnictví festivalu Smetanova Litomyšle. Čeká jej rekonstrukce, je v tak špatném stavu, že ani provizorně otevřen být nemůže.

Prohlídka Vltavské filharmonie
Vedení pražského projektu Vltavská filharmonie, plánované stavby nového koncertního sálu v Praze, oslovilo festival s možností prezentace, což organizátoři uvítali. Akce se uskuteční 21. června. Od 14 hodin bude v Zámeckém pivovaru vystaven fyzický model budoucí Vltavské filharmonie.

Největším lákadlem budou 3D brýle, se kterými si návštěvníci budou moci celou budoucí filharmonii virtuálně projít. Od 18 hodin se uskuteční debata o projektu, přijede na ni mimo jiné bývalý šéf České televize Petr Dvořák, dnes ředitel Nadačního fondu Vltavské filharmonie.

„Chtěl bych umělecké síly tohoto skvělého tělesa a reputaci Smetanovy Litomyšle organicky napojit. Na svých cestách v zahraničí a konečně i u nás se účastním mnoha úžasných projektů, čerpám mnoho inspirace, setkávám se se skvělými lidmi. A tohle všechno bych chtěl v jakémsi smysluplném propojení přinést na náš úžasný litomyšlský festival,“ uvedl Hrůša.

„Věříme, že zkušenosti, kontakty a renomé Jakuba Hrůši budou pro další směřování festivalu mimořádně cenné,“ říká ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek.

Festival slibuje, že i s pomocí Hrůši bude připravovat vlastní projekty, které budou mít v Litomyšli premiéru. Snaha o vlastní pořady je součástí festivalu už desítky let.

„Letos se diváci mohou těšit například na Hubičku připravovanou v rámci Operní líhně pro mladé pěvce, Händelovu Susannu s Collegiem 1704 a Václavem Luksem, světovou premiéru Divadla světla souboru Geisslers Hofcomoedianten nebo novou rodinnou operu Mendel Megaking inspirovanou životem Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky. Mimořádnou událostí bude také uvedení Gershwinova Porgyho a Bess se sólisty Metropolitní opery v New Yorku a milánské La Scaly,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Marek Šulc.

Přestože je většina hlavních pořadů letošního ročníku již vyprodána, zájemci stále mohou získat vstupenky na několik mimořádných projektů. K vrcholům nabídky patří především Opera Gala se sirem Brynem Terfelem a slovenskou sopranistkou Slávkou Zámečníkovou nebo opera Mariken Bohuslava Martinů v nastudování Tomáše Netopila. Poslední vstupenky jsou k dispozici také na projekty Divadlo světla, Susanna, Silentium, Mendel Megaking a Oedipus Rex.

Současně s hudebním festivalem začíná i série výstav pod hlavičkou Smetanovy výtvarné Litomyšle. Klášterní zahrady po dobu festivalu ožijí volně přístupným festivalem, kde letos vystoupí například jazzová legenda Laco Deczi nebo francouzský akordeonista Richard Galliano. Prostor tam dostanou také mladí interpreti z českých konzervatoří a základních uměleckých škol a nové tváře domácí hudební scény, například Barbora Mochowa, Máří nebo Štefan Pecha.

I když už v březnu při zahájení předprodeje se prodalo 80 procent vstupenek na pořady Smetanovy Litomyšle, ne všechny akce jsou vyprodané. Dostupný je pořad Opera Gala se sirem Brynem Terfelem a slovenskou sopranistkou Slávkou Zámečníkovou. Pořadatelé doporučují jednoaktovou operu Mariken Bohuslava Martinů. Vstupenky jsou k dispozici také na projekty Divadlo světla, Susanne, Silentium, Mendel Megaking a Oedipus Rex.

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