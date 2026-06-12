Litomyšlský festival začíná a představí novinky. Prezidentem bude Hrůša

Festival Smetanova Litomyšl, zaměřený původně zejména na opery a klasickou hudbu, každý rok rozšiřuje svůj záběr. Nabízí stále více žánrů, více doprovodných akcí, lepší zázemí, ale daří se mu získat i vyšší prestiž.
Dokladem toho je i příchod hudebního ředitele Královské opery v Covent Garden Jakuba Hrůši do křesla prezidenta Smetanovy Litomyšle v roce 2028. V sezoně 2028/2029 se stane i novým hudebním ředitelem a šéfdirigentem České filharmonie.
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Jedním z dalších tipů, který na Smetanově výtvarné Litomyšli nikdy nezklame, je návštěva Galerie Zdeněk Sklenář. Po Františku Kupkovi a Josefu Šímovi zde představí díla Václava Boštíka, který zanechal v Litomyšli stopu i v podobě mnohaleté práce na sgrafitech renesančního zámku.
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Prohlídka Vltavské filharmonie
Největším lákadlem budou 3D brýle, se kterými si návštěvníci budou moci celou budoucí filharmonii virtuálně projít. Od 18 hodin se uskuteční debata o projektu, přijede na ni mimo jiné bývalý šéf České televize Petr Dvořák, dnes ředitel Nadačního fondu Vltavské filharmonie.
„Chtěl bych umělecké síly tohoto skvělého tělesa a reputaci Smetanovy Litomyšle organicky napojit. Na svých cestách v zahraničí a konečně i u nás se účastním mnoha úžasných projektů, čerpám mnoho inspirace, setkávám se se skvělými lidmi. A tohle všechno bych chtěl v jakémsi smysluplném propojení přinést na náš úžasný litomyšlský festival,“ uvedl Hrůša.
„Věříme, že zkušenosti, kontakty a renomé Jakuba Hrůši budou pro další směřování festivalu mimořádně cenné,“ říká ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek.
Festival slibuje, že i s pomocí Hrůši bude připravovat vlastní projekty, které budou mít v Litomyšli premiéru. Snaha o vlastní pořady je součástí festivalu už desítky let.
„Letos se diváci mohou těšit například na Hubičku připravovanou v rámci Operní líhně pro mladé pěvce, Händelovu Susannu s Collegiem 1704 a Václavem Luksem, světovou premiéru Divadla světla souboru Geisslers Hofcomoedianten nebo novou rodinnou operu Mendel Megaking inspirovanou životem Gregora Johanna Mendela, zakladatele genetiky. Mimořádnou událostí bude také uvedení Gershwinova Porgyho a Bess se sólisty Metropolitní opery v New Yorku a milánské La Scaly,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Marek Šulc.
Přestože je většina hlavních pořadů letošního ročníku již vyprodána, zájemci stále mohou získat vstupenky na několik mimořádných projektů. K vrcholům nabídky patří především Opera Gala se sirem Brynem Terfelem a slovenskou sopranistkou Slávkou Zámečníkovou nebo opera Mariken Bohuslava Martinů v nastudování Tomáše Netopila. Poslední vstupenky jsou k dispozici také na projekty Divadlo světla, Susanna, Silentium, Mendel Megaking a Oedipus Rex.
Současně s hudebním festivalem začíná i série výstav pod hlavičkou Smetanovy výtvarné Litomyšle. Klášterní zahrady po dobu festivalu ožijí volně přístupným festivalem, kde letos vystoupí například jazzová legenda Laco Deczi nebo francouzský akordeonista Richard Galliano. Prostor tam dostanou také mladí interpreti z českých konzervatoří a základních uměleckých škol a nové tváře domácí hudební scény, například Barbora Mochowa, Máří nebo Štefan Pecha.
I když už v březnu při zahájení předprodeje se prodalo 80 procent vstupenek na pořady Smetanovy Litomyšle, ne všechny akce jsou vyprodané. Dostupný je pořad Opera Gala se sirem Brynem Terfelem a slovenskou sopranistkou Slávkou Zámečníkovou. Pořadatelé doporučují jednoaktovou operu Mariken Bohuslava Martinů. Vstupenky jsou k dispozici také na projekty Divadlo světla, Susanne, Silentium, Mendel Megaking a Oedipus Rex.