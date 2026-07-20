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Hrady ovládl plující Mirai, Landa i výhodný párek. Festival přilákal davy, počasí přálo

Hana Lanková
  10:41
Ačkoliv předpověď počasí na festivalový víkend příliš optimismu nevzbuzovala, nakonec návštěvníky potrápilo jen několik krátkých přeháněk. V pátek bodoval Trautenberk, Mig 21 a Rybičky 48. Sobotní večer ovládl Mirai se svou plavbou na matraci i Landa, na kterého někteří čekali u pódia celé hodiny. Největší pozornost návštěvníků si však získal nečekaný hit v podobě párku v rohlíku za deset korun.

Areál se začal plnit už v pátek odpoledne. Přestože mnozí návštěvníci dorazili vybaveni pláštěnkami a s obavami sledovali zataženou oblohu, počasí nakonec přálo více, než se čekalo. Během večera jen několikrát sprchlo, místy intenzivněji, ale náladu to rozhodně nikomu nezkazilo.

Poměrně velkou fanouškovskou základnu přilákala kapela Trautenberk, která vedle svého energického vystoupení předvedla i mladé tanečnice ve svůdných kostýmech. Zatímco pánům v prvních řadách podle jejich reakcí doslova spadly brady, pozornost si vysloužily i u ženské části publika. Na závěr si pak kapela společně návštěvníky zazpívala lidovou klasiku Skákal pes přes oves.

Festival Hrady CZ pod Kunětickou horou. (19. července 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou. (19. července 2026)
Daniel Landa na festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou. (19. července 2026)
Mirai na festivalu Hrady CZ pod Kunětickou horou. (19. července 2026)
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Na dva tábory však publikum rozdělilo vystoupení slovenského rappera Rytmuse. Jeho věrní fanoušci byli nadšení, zatímco jiní postrádali známější hity a větší interakci s publikem. O poznání větší úspěch sklidila kapela Mig 21. Jiří Macháček opět potvrdil, že patří k nejvýraznějším festivalovým šoumenům, a nevynechal ani svůj tradiční „kalhotkový taneček“, ke kterému přiletělo na pódium dostatek tangáčů přímo od fanynek, jak už bývá na jeho koncertech zvykem.

Žhavé Rybičky a párek za desetikorunu

Páteční večer uzavřely Rybičky 48, které na pódiu začaly tvrdě. Členové kapely nastoupili v kuklách, které si vyrobili těsně před vystoupením z triček běžně prodávaných v jejich stánku s merchem. Ze stage šlehaly plameny a zazněly největší hity. Frontman kapely Kuba Ryba během skladby Léto rozdivočil fanoušky natolik, že při dalším songu neváhal skočit a nechat se unášet na jejich rukou.

„Začínali jsme na Hradech kdysi v odpoledním programu, pak později a letos máme poprvé tu čest tenhle skvělej večer uzavírat. Neskutečně si toho vážíme, díky moc!“ řekl Kuba Ryba před zaplněným areálem.

Rušno bylo i mimo stage. Fronty se tvořily téměř u každého stánku, ale rekordní zájem vzbudila až podezřele výhodná nabídka jednoho z hlavních partnerů festivalu. Informace o levném občerstvení známého obchodního řetězce se mezi lidmi šířila doslova jako lavina. Párek v rohlíku za necelých deset korun s věrnostní kartičkou lákal k přejídání se. „Za tu cenu si dopřeju klidně i tři naráz,“ řekl s úsměvem jeden z návštěvníků.

A nebylo divu, že tak nízkým cenám mohli někteří jen těžko uvěřit. Běžné festivalové ceny budily rozporuplné reakce. Za přijatelnou cenu označovali lidé třeba porci halušek za šedesát korun, oblíbené langoše se pod 180 korun sháněly jen těžko a smažené nudle vyšly na 250 korun. Na ceny piva si většina lidí ani nestěžovala. Podle reakcí si totiž rádi vychutnali pivo ve skle pod střechou v hospůdce, která je letošní novinkou. A pod Kuňkou slavila úspěch.

Nevěsty poklusem za Klusem

V sobotu vzbudilo velké nadšení vystoupení Tomáše Kluse, který kromě tanečků a oblíbených písní potěšil i řadu budoucích nevěst. Rozlučkami se svobodou se to na festivalu jen hemžilo a právě Klus patřil mezi jejich nejvyhledávanější interprety.

„Strašně se mi tu líbí! Za mě byl nejlepší Tomáš Klus, moc jsme si ho s holkama užily. S Tomášem jsem si mohla zatančit, a i když jsem s ním na rozdíl od jiné nevěsty nebyla na pódiu, bylo to super. Jen jsem mu málem vyrazila zuby mikrofonem,“ řekla budoucí nevěsta Denisa, která na festival dorazila s partou kamarádek.

Štafetu v rozdávání dobré nálady převzal i Xindl X, který kromě svého repertoáru předvedl své znalosti slovenštiny a publikum mu nadšeně odpovídalo „hej“. Euforii pak na chvíli přerušila kapela Vypsaná fiXa, která během svého vystoupení vyhlásila ztracené dítko. „Ztratil se malý blonďatý chlapeček. Jeho rodiče asi paří někde v kotli, tak prosím vás, máte ho tady, přijďte si ho vyzvednout do VIPka,“ vyhlásil frontman Michal Mareda. Naštěstí všechno dobře dopadlo.

Mirai plul, na Landu se čekalo hodiny

Po vystoupení kapely Harlej začala atmosféra v areálu houstnout ještě o něco výrazněji. Na scénu totiž nastoupil novopečený tatínek Mirai Navrátil se svou kapelou a jeho příchod provázel skoro až ohlušující jásot.

Jeden z nejsilnějších momentů celého festivalu přišel ve chvíli, kdy zpěvák naskočil na matraci a nechal se unášet nad hlavami tisíců lidí po „Kunětickém moři“, jak sám publikum nazval. Pod nasvícenou siluetou hradu a za svitu měsíce připomínala celá scéna podle některých návštěvníků obraz jako z pohádek Tisíce a jedné noci.

S blížícím se vystoupením Daniela Landy se už tak přeplněný areál začal plnit ještě víc. Fanoušci si drželi místa u pódia i dlouhé hodiny a mnozí byli ochotni obětovat vlastní pohodlí jen proto, aby tahouna večera viděli z bezprostřední blízkosti.

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„Nejlepší... Pětihodinové stání u pódia, abychom byli vpředu. Stálo to rozhodně za to,“ napsala pod příspěvek na sociální síti návštěvnice Veronika.

Landa nabídl fanouškům průřez svou letitou tvorbou. „Tyhle písničky nestárnou, bohužel,“ řekl zpěvák před písní Vltava, kterou v minulosti vyjadřoval své rozčarování nejen nad tehdejší společností. Připomněl tak její stále aktuální poselství.

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