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Největší hudební jména pod Kunětickou horou. Hrady CZ přivezou i nečekaný bonus

Hana Lanková
  10:10aktualizováno  10:51
Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026)

Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026) | foto: Festival Hrady CZ

Daniel Landa vystoupí na festivalu už podruhé. (16. července 2026)
Kapela Mirai na festivalu Hrady CZ (16. července 2026)
Kapela Mig 21 na festivalu Hrady CZ (16. července 2026)
Pod Kunětickou horu přijíždí na festival Hrady CZ každoročně tisíce fanoušků.
8 fotografií
Už tento víkend se pod Kunětickou horou uskuteční jednadvacátý ročník putovního festivalu Hrady CZ. I přes zatím ne zcela příznivou předpověď počasí láká na nejznámější jména české a slovenské hudební scény i vstup na památku zdarma. Novinkou je zastřešená hospoda s točeným pivem do skla.

Zdá se, že pořadatelé festivalu zvedají laťku při výběru interpretů každý ročník stále výš. Letos se mohou návštěvníci těšit na řadu známých interpretů napříč hudebními žánry, takže na své by si měl přijít každý. V pátek se areál se dvěma pódii s magickým výhledem na hrad otevře v půl čtvrté odpoledne.

Vystoupí například slovenský rapper Rytmus, Grey 256 nebo kapela Trautenberk. Po půl desáté večer rozproudí publikum kapela Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem a páteční program uzavře kutnohorská pop-punková kapela Rybičky 48. Nebude chybět ani tradiční karneval masek, který letos oslaví 20 let.

Putovní festival Hrady CZ pod Kunětickou horou (16. července 2026)
Daniel Landa vystoupí na festivalu už podruhé. (16. července 2026)
Kapela Mirai na festivalu Hrady CZ (16. července 2026)
Kapela Mig 21 na festivalu Hrady CZ (16. července 2026)
8 fotografií

„Každý, kdo přijde v masce na pódium, dostane odměnu. Na všech zastávkách festivalu Hrady CZ (nejen) publikum skandováním vybere vždy tři nejlepší masky, které postoupí do velkého finále s vyhlášením 17. listopadu 2026, hlavní cenou pro absolutního vítěze budou volné vstupenky na další ročník festivalu a různé věcné ceny,“ uvedla mluvčí festivalu Hrady CZ Klára Bobková.

Program Hrady CZ

Kunětická hora 17. - 18. 7.

Pátek
15:30 vstup do areálu

Kooperativa Stage
16:00 - 16:45 Vega Elektra
18:15 - 19:15 Grey256
20:15 - 21:15 Trautenberk
22:45 - 00:00 Rybičky 48

Coca-Cola Stage
17:00 - 18:00 Rytmus
19:30 - 20:00 vyhlášení karnevalových masek
21:30 - 22:30 Mig 21

Sobota
10:30 vstup do areálu

Coca-Cola Stage
11:00 - 11:45 Adaline
13:15 - 14:15 Xindl X
15:45 - 16:45 Krucipüsk
18:15 - 19:15 Vypsaná fixa
20:45 - 22:15 Mirai

Kooperativa Stage
12:00 - 13:00 Tomáš Klus
14:30 - 15:30 Lenny
17:00 - 18:00 Brixtn
19:30 - 20:30 Harlej
22:30 - 00:00 Daniel Landa

Kdyby ale známých jmen bylo přece jen někomu málo, v sobotu může deficit dohnat. Areál se návštěvníkům otevře už v půl jedenácté dopoledne. Program jistě potěší fanoušky Tomáše Kluse, který kvůli zdravotním komplikacím nemohl letos dorazit na pardubický Majáles. Tentokrát však v plné síle odstartuje sobotní program na Kooperativa stage ve 12 hodin. O notnou dávku zábavy se postará i písničkář Xindl X, kapela Krucipüsk, Vypsaná fiXa, Harlej nebo Mirai.

Večer pak vyvrcholí vystoupením Daniela Landy, který se festivalu zúčastní už podruhé. „Nekoncertujeme moc, abychom si to vychutnali. Je to pro nás svátek, pro naše posluchače je to také svátek. Tak ať je to vzácné! Uvažujeme ale, že bychom návštěvníkům festivalu hrady natočili shora, z letadla, tak uvidíme,“ říká zpěvák a milovník létaní.

Jedním z lákadel festivalu zůstává propojení hudebního programu s historickými památkami. Organizátoři opět spolupracují s Národním památkovým ústavem a každý, kdo si zakoupí vstupenku, bude moci v sobotu odpoledne zdarma navštívit prohlídkové okruhy hradu Kunětická hora. Kapacita je ale omezená.

Doprovodný program letos pořadatelé rozšířili a přidali zázemí, které by málokdo na podobné akci v době papírových kelímků čekal. V areálu totiž kromě pestré nabídky občerstvení nebude letos chybět ani hospoda se zastřešeným posezením a točeným pivem do skla. Pokud by se nakonec naplnila nevlídná předpověď počasí, bude kam se schovat. A organizátoři nezapomněli ani na nejmenší návštěvníky festivalu, rodinná zóna se skákacím hradem, herní stan Playhouse nebo odpočinkové chill-out zóny s lehátky a mlžítky zajistí nejen rodičům chvíli odpočinku a dětem spoustu zábavy.

Platit se bude stejně jako minulý rok pouze dobíjecími náramky.

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Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit předem přes NFCtron přímo na webu. Vstupenku na pátek lze do dne před akcí zakoupit za cenu 1 300 korun, na sobotu za 1 400 korun a permanentka na oba dny zatím v předprodeji vyjde na 2 400 korun. Na místě budou ceny vyšší.

U areálu, který leží mezi obcemi Kunětice, Ráby a Němčice bude stejně jako v předchozích letech velké parkoviště. Časově výhodnější však bude pro řadu lidí kyvadlová doprava, která bude pendlovat mezi hlavním nádražím a Kunětickou horou. Cena jedné jízdenky bude 50 korun. „Veškeré informace včetně přesných odjezdů a jízdního řádu najdou návštěvníci na webu,“ řekla Bobková.

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Pro návštěvníky, kteří plánují na festivalu strávit celý víkend, budou k dispozici tři varianty ubytování. „Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 900 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1700 korun. Lístky a ubytování lze nyní také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 3200 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 4000 korun,“ dodala mluvčí festivalu Hrady CZ.

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