Právě sté výročí Route 66 je hlavním tématem letošního ročníku. Organizátoři připravili speciální zónu, kterou věnovali nejslavnější americké silnici. Ta se stala symbolem cestování napříč Spojenými státy.
„Letos jsme připravili velkou rodinnou soutěž. Půjde o dobrodružnou cestu po legendární Route 66. Na jednotlivých stanovištích budou rodiny sbírat razítka do hrací karty za splněné úkoly. Až kartu zaplní, přijde odměna,“ slibují organizátoři.
Stejně jako každý rok, i letos návštěvníci uvidí desítky amerických vozů a motocyklů. Součástí programu budou rovněž ukázky vojenské techniky či prezentace Armády České republiky. A nebude chybět ani ukázka amerického dragsteru z roku 1972.
„Každý si u nás může najít tu svou Ameriku. Od historických automobilů přes western až po hudbu nebo typickou gastronomii,“ uvádějí pořadatelé.
Novinkou letoška má být podle organizátorů nové rodeové kolbiště, kde se představí westernové disciplíny včetně barrel racingu (jízda kolem sudů). O adrenalinovou část programu se postará Libor Podmol se svým mladším bratrem Filipem. Jako Podmol Bros opět předvedou svou feestyle motocrossovou show. Dojde i na soutěže siláků.
Výběr z programu Friends Festu 2026
Sobota 8. srpna
Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci. V areálu vznikne dětská zóna s novým Bambuláčkovým světem. Děti si budou moci zasoutěžit a setkat se s oblíbeným Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky, ten své vystoupení zakončí autogramiádou.
O hudební program se postarají David Koller, Marpo i slovenská rocková kapela Tublatanka. Po jedenácté hodině večer pak festival uzavře tradiční ohňostroj.
Platit lze hotově i kartou
Areál se návštěvníkům otevře už v 10 hodin dopoledne. Organizátoři doporučují všem, kteří se rozhodnou dorazit autem, aby využili vyznačená parkoviště u dostihového závodiště. V areálu i na pokladnách bude možné stejně jako předchozí ročníky platit v hotovosti i platební kartou. Ne všichni stánkaři však přijímají karty, proto bude lepší mít s sebou hotovost. Pro snazší orientaci je již nyní dostupná mobilní aplikace Friends Fest s mapou areálu, aktuálním programem i dalšími důležitými informacemi.
Vstupenky jsou v prodeji v Turistickém informačním centru Pardubice a v předprodejních sítích Ticketlive a Ticketportal. Zakoupit půjdou také přímo na místě. Dospělí tam zaplatí 500 korun do 16 hodin, později příchozí 600 korun, rodinné vstupné pro dva dospělé a dvě děti do patnácti let vyjde na 1 500 korun.
Vstup zdarma mají děti do 100 centimetrů výšky. Držitelé hracích karet Sportovního parku dostanou slevu 100 korun.
Pořadatelé zároveň návštěvníky upozorňují, aby do areálu nenosili vlastní skleněné ani plastové lahve nebo jiné potenciálně nebezpečné předměty. Vstup se psy zakázán není, ale organizátoři jej kvůli hlasité hudbě, motocyklovým exhibicím, vojenským ukázkám i večernímu ohňostroji nedoporučují.