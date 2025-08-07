Jubilejní ročník Friends Festu letos na závodišti vyvrcholí hity Rednexu

Milan Zlinský
  10:53
Friends Fest slaví desáté výročí. Festival plný Ameriky tak chystá na sobotu na pardubickém závodišti bonusy pro návštěvníky. Jedním z nich bude motocrossová show Libora Podmola, dalším pak vystoupení švédské skupiny Rednex.
Multižánrový festival přivítá také milovníky indiánských tradic.

Multižánrový festival přivítá také milovníky indiánských tradic.

Na své si přijdou také milovníci amerických aut.
Multižánrový festival má na závodišti své místo již několik let, letošní již...
Friends Fest je první nekoňskou akcí na pardubickém závodišti.
Friends Fest každoročně nabízí návštěvníkům pestrý program.
7 fotografií

Ukazuje se, že v létě 2016 mělo hned několik lidí v Pardubicích docela dobré nápady. Vznikly totiž tři velké akce, které letos mohou slavit už desátý ročník.

Výběr z programu Friends Festu 2025

Sobota 9. srpna
10.00 Otevření areálu
10.45 Show bratří Podmolů
11.30 Monstr truck
12.00 Auto show
12.30 Ukázka práce dřevorubců
13.00 Kovbojové Jimmyho Magury
13.15 Show bratří Podmolů
13.30 Nascar Orion team
13.45 Silní muži v akci
15.30 Soutěž v pojídání burgerů
16.15 Program s HC Dynamo
16.30 Indiánská show
17.00 Skupinové bubnování
17.00 Ukázka bojové techniky
18.00 Apačský tanec
18.30 Koncert Tanji
20.30 Koncert Rednex
22.00 Ohňostroj
22.15 Konec festivalu

První kulatiny tak má za sebou Sportovní park, divadelní festival Pernštejnlove a nyní čekají i na Friends Fest. Zajímavé je, že ani jednu z událostí o žádný díl nepřipravila vlna opatření proti šíření covidu-19.

„Na hlavní festivalové promenádě bude mnoho stánků s jídlem a pitím, kde bude možnost ochutnat něco z americké gastronomie. Vyvrcholením festivalového programu budou vystoupení rockové zpěvačky Tanji a legendární hudební skupiny Rednex. Festival bude zakončen velkolepým ohňostrojem,“ slibují pořadatelé Friends Festu, který nabídne americký den se vším všudy. Akce se koná na pardubickém závodišti už v sobotu.

A jako vždy si organizátoři připravili tečku na konec programu v podobě známé kapely. Letos festival uzavře v 90. letech velmi úspěšná formace Rednex.

„Jejich debutový singl ‚Cotton Eye Joe‘ šokoval svět a v roce 1994 vystřelil na vrchol hitparád. Ve dvanácti zemích se dostal na první místo v žebříčku Eurochart Hot 100. Singl se stal nejprodávanějším singlem v Německu za posledních deset let (trojnásobně platinový). Ve Velké Británii byl čtyři týdny na prvním místě a v USA se prodával zlatý,“ uvedli pořadatelé akce na adresu „vidláků“, jak by se dal název kapely přeložit.

Program začíná v 10 dopoledne

Na muziku dojde až o půl deváté večer, program ovšem začne mnohem dříve. Brány areálu se otevřou v deset hodin dopoledne a od té chvíle návštěvníci vlastně nebudou vědět, kam skočit dříve. K vidění bude dřevorubecká show, country tanec, přehlídka amerických vozů a motorek, soutěž silných mužů nebo motokrosová ekvilibristika v podání bratří Podmolů.

„Gladiátoři na motorkách představí velkolepou FMX Freestyle Motocross Show Libora Podmola a jeho bratra Filipa. Libor Podmol předvede mimo jiné neuvěřitelné skoky a triky s dakarským speciálem, který ho dovezl do cíle této soutěže. Na hlavním pódiu se uskuteční s Liborem i rozhovor a autogramiáda,“ slibují organizátoři.

Multižánrový festival přivítá také milovníky indiánských tradic.
Na své si přijdou také milovníci amerických aut.
Multižánrový festival má na závodišti své místo již několik let, letošní již bude jubilejní desátý.
Friends Fest je první nekoňskou akcí na pardubickém závodišti.
7 fotografií

V areálu a na pokladnách se bude dát platit jak v hotovosti, tak bezhotovostně. Vstupenky jsou v prodeji v Turistickém informačním centru Pardubice a v předprodejních sítích Ticketlive a Ticketportal. Vstup zdarma mají děti do 120 centimetrů výšky.

Koupit lístky půjde i na místě v den konání festivalu. Dospělí tam zaplatí 600 korun, rodinu pak vstupné vyjde na 1 800 (dva dospělí a dvě děti do 15 let). Držitelé hracích karet do Sportovního parku dostanou slevu 200 korun.

