Ukazuje se, že v létě 2016 mělo hned několik lidí v Pardubicích docela dobré nápady. Vznikly totiž tři velké akce, které letos mohou slavit už desátý ročník.
Výběr z programu Friends Festu 2025
Sobota 9. srpna
První kulatiny tak má za sebou Sportovní park, divadelní festival Pernštejnlove a nyní čekají i na Friends Fest. Zajímavé je, že ani jednu z událostí o žádný díl nepřipravila vlna opatření proti šíření covidu-19.
„Na hlavní festivalové promenádě bude mnoho stánků s jídlem a pitím, kde bude možnost ochutnat něco z americké gastronomie. Vyvrcholením festivalového programu budou vystoupení rockové zpěvačky Tanji a legendární hudební skupiny Rednex. Festival bude zakončen velkolepým ohňostrojem,“ slibují pořadatelé Friends Festu, který nabídne americký den se vším všudy. Akce se koná na pardubickém závodišti už v sobotu.
A jako vždy si organizátoři připravili tečku na konec programu v podobě známé kapely. Letos festival uzavře v 90. letech velmi úspěšná formace Rednex.
„Jejich debutový singl ‚Cotton Eye Joe‘ šokoval svět a v roce 1994 vystřelil na vrchol hitparád. Ve dvanácti zemích se dostal na první místo v žebříčku Eurochart Hot 100. Singl se stal nejprodávanějším singlem v Německu za posledních deset let (trojnásobně platinový). Ve Velké Británii byl čtyři týdny na prvním místě a v USA se prodával zlatý,“ uvedli pořadatelé akce na adresu „vidláků“, jak by se dal název kapely přeložit.
Program začíná v 10 dopoledne
Na muziku dojde až o půl deváté večer, program ovšem začne mnohem dříve. Brány areálu se otevřou v deset hodin dopoledne a od té chvíle návštěvníci vlastně nebudou vědět, kam skočit dříve. K vidění bude dřevorubecká show, country tanec, přehlídka amerických vozů a motorek, soutěž silných mužů nebo motokrosová ekvilibristika v podání bratří Podmolů.
„Gladiátoři na motorkách představí velkolepou FMX Freestyle Motocross Show Libora Podmola a jeho bratra Filipa. Libor Podmol předvede mimo jiné neuvěřitelné skoky a triky s dakarským speciálem, který ho dovezl do cíle této soutěže. Na hlavním pódiu se uskuteční s Liborem i rozhovor a autogramiáda,“ slibují organizátoři.
V areálu a na pokladnách se bude dát platit jak v hotovosti, tak bezhotovostně. Vstupenky jsou v prodeji v Turistickém informačním centru Pardubice a v předprodejních sítích Ticketlive a Ticketportal. Vstup zdarma mají děti do 120 centimetrů výšky.
Koupit lístky půjde i na místě v den konání festivalu. Dospělí tam zaplatí 600 korun, rodinu pak vstupné vyjde na 1 800 (dva dospělí a dvě děti do 15 let). Držitelé hracích karet do Sportovního parku dostanou slevu 200 korun.