„Felicie, no to je super kára, nejlepší fára jsou Felicie.“ Kdo někdy slyšel parodii slavného italského hitu Felicita od dua Těžkej Pokondr, možná si na ni při pohledu na tři staré škodovky plné lidí a náhradních dílů vzpomene.
Parta mladíků z Pardubicka jako by její text vzala tak trochu doslovně. Právě Felicie se totiž staly jejich parťáky na cestách, na které by se mnozí báli vydat i v nejnovějším SUV.
Zpětně se tomu samozřejmě smějeme, ale v tu chvíli, kdy očekáváte Bulharsko a stojíte v Řecku, to je neskutečný šok.