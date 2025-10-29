Výroba dýmek má v Proseči dlouhou tradici, místní se je naučili vyrábět už kolem roku 1840 od pruských vojáků. Boom dílenské produkce nastal ve druhé polovině 19. století. Tehdy se v podstatě v každé chalupě vyráběly dýmky a každý měl s jejich výrobou zkušenost. Nehledě na fakt, že v dodnes fungující továrně na dýmky pracoval v Proseči téměř každý, a tak alespoň jedna dýmka nebo fajfka by se u každého našla i doma.
Ale zatímco dříve se na výrobě jedné dýmky podílelo mnoho dalších řemeslníků včetně pasířů, soustružníků, špičkařů a řezbářů, dnes Stanislav Baťa musí všechno zvládat sám.
Není to ,vajgl’, který lidi zahodí. Kouření dýmky nutí člověka zastavit se, soustředit a přemýšlet. Je to rituál.