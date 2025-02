Je to něco jako splněný sen, říká podnikatel roku 2024 Pardubického kraje

„Je to něco jako splněný sen. Ocenění vnímám jako pochvalu práce celé naší firmy. Přichází symbolicky v roce, kdy slavíme desetileté výročí od našeho založení, takže nám udělalo skutečně radost,“ uvedl Martin Kůs.

Odborná porota soutěže EY Podnikatel roku, složená jak z minulých vítězů, tak dalších odborníků, hodnotila mnoho kritérií.

„Značka Vuch se od svého vzniku profiluje jako udržitelná, což v módním byznysu není úplně jednoduchá cesta,“ řekla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka společnosti EY Česká republika, která celou soutěž pořádá.

„O to více je třeba její snahu, vedle nesporných ekonomických úspěchů, ocenit. Martin Kůs nejenže dokazuje, že recyklace či upcyklace jsou v módě možné a mají budoucnost, ale pozitivně v tomto smyslu ovlivňuje i přístup českých zákazníků,“ dodala Martina Kneiflová.

Cílí na zahraničí

Před necelými deseti lety se Martin Kůs spolu s kolegou rozhodli, že si zkusí nechat vyrobit tisícovku peněženek podle vlastního návrhu. Prodáno měli za tři dny. „Bylo nám tehdy čtyřiadvacet, moc jsme módě nerozuměli, ale měli jsme nějaké ambice a nasazení. Byla to doba, kdy začínal hrát velkou roli v prodeji internet, tak jsme si řekli, že to zkusíme. Uběhlo deset let a působíme v sedmi zemích v Evropě,“ zavzpomínal Kůs.

Dnes firma Vuch počítá obrat ve stovkách milionů a kromě Česka prodává své zboží ještě i na Slovensku nebo v Maďarsku a Německu. „Prorazit více na zahraniční trhy je náš další cíl. Není to ale nic jednoduchého, každá země má svá specifika,“ říkal po slavnostním vyhlášení letošního ročníku podnikatel.

Hned od samotného začátku se rozhodl vsadit na prodej přes internet a budování značky pomocí silného marketingu. To se osvědčilo a na využívání nových technologií a hledání stále inovativních cest, jak se dostat k zákazníkům, stojí Vuch i dnes.

Mezi trojicí finalistů krajské části soutěže byl i Jan Kroupa z firmy Proxim z Rybitví. Ta se zabývá především výrobou bazénové chemie, kterou vyváží do dvanácti evropských zemí. „V podstatě pokračuju v tom, co před třiatřiceti lety začal můj otec. Je to závazek, zároveň má rodinná firma i své výhody. Pro zaměstnance je určitě příjemnější rodinné prostředí než nějaký velký korporát,“ uvedl Kroupa.

Vítězové regionálních kol soutěže byli vyhlášeni v lednu a únoru. Hlavní ceny v celkem pěti kategoriích budou předány 4. března. Celorepublikový vítěz se v červnu zúčastní světového finále v Monaku, kde se bude ucházet o titul EY Světový podnikatel roku 2024.