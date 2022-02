Podnikatelem roku je v Pardubickém kraji výrobce „neušpinitelného“ oblečení

„Naše technologie zajistí to, že z vnější strany je nešpinivé. Takže chrání proti běžným denním haváriím. U oběda, kávy nebo večer u piva. Ale zevnitř zachováváme bavlnu savou, protože to dodává komfort, že i když se člověk lehce zapotí, je pořád v suchu. A zvenku to není vidět,“ naznačuje know-how Hrstka. Trika ani košile, které pocházejí z jeho firmy však na sobě nemají žádnou membránu.

Podle průzkumů, které si firma nechala udělat, nikdo jiný na světě neumí toto vyrobit. Firma CityZen nemá vlastní šicí dílny, na to využívá dodavatelské firmy. Ty ale šijí z bavlny, kterou Hrstkova firma dováží ve 400kilogramových sendvičích.

Pro CityZen ji pak spřádá jedna z posledních přádelen v regionu, ta v Chocni. Po upletení vstupují do výroby právě zmiňované technologie, které si firma nechala patentovat.

Společnost vítězného podnikatele bude podle jeho slov dál expandovat, rozšiřovat portfolio výrobků. „Plánujeme začít vyrábět dámské halenky, zaměříme se také na kalhoty a sukně. Zkrátka na všechno, kde bude dávat smysl naše technologie neviditelnosti potu a nešpinivosti,“ řekl Hrstka.

Na trhu je jeho firma od května 2019. Za dva a půl roku měla loni firma ekonomický výsledek 151 milionů korun. Firma má 31 zaměstnanců a další bude přibírat.

„Porota se pro ocenění letošního vítěze rozhodla pro inovativní, ekologický a udržitelný způsob výroby i odvahu s jakou se v době, kdy textilnímu trhu dominují výrobky z Číny, rozhodli oživit slavnou tradici českého oděvnictví,“ řekla Martina Kneiflová vedoucí partnerka EY v České republice.