Poláci oprašují plány Hitlerovy dálnice. Česko by mělo reagovat, říká historik

Plánovaná polská dálnice S8 by nemusela končit na hranicích u Králík. V německých archivech je ze 40. let dodnes uložena dokumentace Hitlerovy dálnice, jíž by se mohlo Ředitelství silnic a dálnic při přípravě navazujícího úseku inspirovat. Problematice trasování dálnice se věnuje badatel Tomáš Janda.