Charvát snáší vazbu dobře, teď by se mu Pardubicemi chodilo těžko, říká advokát

Advokát Pavel Jelínek má už týden daleko větší fofr než obvykle. Zastupuje totiž bývalého primátora Pardubic Martina Charváta a šéfa krajské hospodářské komory Jozefa Koprivňanského. Pro oba dva si 21. listopadu přišla policie v souvislosti s vyšetřováním ovlivňování veřejných zakázek na radnici a v jejích firmách. Policisté zatkli celkem 19 lidí.

„Musím říct, že pan Charvát zatím snáší pobyt ve vazbě abnormálně dobře. Skutečně se s tím vyrovnal nezvykle rychle. Dokonce mi říkal, že je svým způsobem rád, že v ní je. Podle něj by teď bylo těžké chodit po Pardubicích. Kdyby se s někým zastavil na kus řeči, policisté by to mohli brát jako pokus o ovlivňování svědků,“ líčí Charvátův obhájce Pavel Jelínek pro MF DNES. Podle něj byl bývalý lídr hnutí ANO v Pardubicích odvezen do věznice v Praze na Pankráci.

Jeho druhý klient Koprivňanský je v Hradci Králové. „Ten to také zatím snáší celkem v pohodě. Každý jsou jinde kvůli tomu, že v Hradci Králové je i bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková a ta je obviněna ve stejné věci jako pan Charvát. Policie logicky nechce, aby byli v jedné budově. Pana Koprivňanského se týká jiná větev případu,“ sdělil advokát Jelínek.

Podle informací MF DNES se Charváta a Dvořáčkové týká pokus ovlivnit zakázku na výstavbu parkovacího domu, který vedle malé arény staví firma Porr. Koprivňanský pak měl pomáhat firmám získávat zakázky z radnice.

„Stále si stojím za tím, že ze všech devatenáct obviněných toho mají na pana Charváta nejméně. Ovšem jeho jméno bylo nejvíce známé, tak policie chtěla, aby šel do vazby. Případ má tak daleko větší mediální zásah,“ míní Jelínek.

Exprimátor by mohl být do Vánoc doma

Podle něj toho jeho klient ve vazbě moc dělat nemůže. Čas se dá krátit hlavně četbou knih, novin či časopisů. Pokud to soud dovolí, může se za Martinem Charvátem stavit třeba manželka nebo synové.

„To většinou soud dovolí bez problémů. Ovšem u návštěvy je přítomen policista a vždy klientům říká, že hovor je s největší pravděpodobností i nahráván,“ doplnil Jelínek, podle kterého by však mohl být stavební inženýr do Vánoc doma. „Vazba je na tři měsíce, ale myslím, že to půjde rychleji. Policie chce v souvislosti s případem vyslechnout ještě pět svědků, to by měla být otázka pár týdnů. Pak důvod vazby pomine,“ dodal advokát.

Nicméně Charvát jako politik skončil už v pondělí. Právě přes Jelínka poslal na radnici rezignaci na všechny posty včetně mandátu zastupitele. Ze všech míst v městských firmách pak radní odvolali i další aktéry kauzy, tedy Helenu Dvořáčkovou, Michala Drenka a Pavla Nevečeřala z Rozvojového fondu a Aleše Kopeckého ze Služeb města. Drenko pak skončil i jako radní na malé radnici prvního městského obvodu.

„Dá se říct, že ti lidé zažili už mediální lynč a nyní zažívají popravu i politickou. A to ve chvíli, kdy vůbec nevíme, jestli budou odsouzeni a jestli vůbec něco provedli,“ uvedl radní za Společně pro Pardubice František Brendl.

Podle něj však u Charváta a Drenka, kteří byli oba v ANO, rozhodl už předem Andrej Babiš. Ten nečekal ani na vazební soud a hned oba vyhodil z partaje, a ještě jim přiložil, že jsou původem z ODS a přišli jen škodit.

„Naše velká chyba byla, že jsme neprověřovali tyhle ódéesáky, kteří nám nalezli do hnutí,“ řekl Babiš pro Deník N. ANO se podle něj v roce 2013 dopustilo „infiltrace bývalých členů ODS“. „ODS má korupci v DNA,“ přisadil si Babiš. Jeho starší velmi pochvalná vyjádření na adresu Charváta i fotky s ním se vzápětí staly hitem sociálních sítí.

„Dá se říct, že členové hnutí ANO neměli žádnou jinou šanci než všechny hned odvolat. Co si budeme povídat, hrozí jim i to, že Andrej Babiš jejich buňku nechá úplně rozprášit, stejně jako to udělal v Brně v kauze Stoka,“ dodal radní a koaliční partner ANO Brendl.