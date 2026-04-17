Ve Vysokém Mýtě dokončili krajské technické muzeum, bez dotace by nevzniklo

Je to jen něco málo přes deset let, co bylo ve Vysokém Mýtě otevřeno Muzeum českého karosářství spojené s geniálním karosářem Josefem Sodomkou. Dosavadní muzejní prostory Regionálního muzea však začaly být s přibývajícími nákupy unikátních veteránů uprostřed města brzy těsné, nehledě na historické autobusy, které byly zaparkované v nevyhovujících halách různých zemědělských družstev v okolí.
Sodomka, Orličan, Transporta, Eta. Nové muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá už za týden
Když Pardubický kraj před lety hledal využití pro prázdnou budovu bývalé zemědělské školy ve Vysokém Mýtě, radní se nakonec shodli, že nejlepší variantou bude její kompletní přeměna na velké krajské muzeum technického charakteru.
Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě slavnostně zahájí turistickou sezonu v nové budově v sobotu. Program představí všechny expozice, lidé zde uvidí výstavu autoveteránů, historických autobusů, součástí akce budou i kreativní dílny, které od 10 do 17 hodin doplní i regionální občerstvení a hudební vystoupení.
„Naše muzeum neustále otravovalo kraj s tím, že na velké autobusy a automobily tři měšťanské domy v Šemberově ulici nejsou dostatečně velké a že potřebujeme něco většího, až se z toho stal tenhle velký projekt,“ prohlásil po přeměně muzea karosářství na zcela nové Krajské technické muzeum při jeho oficiálním otevření ředitel Jiří Junek.
Muzeum, které vzdává hold nejenom autům, ale i dalším výrazným technickým odvětvím spojeným s Pardubickým krajem, se ve čtvrtek otevřelo pozvaným hostům. Aby kraj u projektu za 201 milionů korun nepřišel o evropskou dotaci ve výši 141 milionů korun, musel otevřít již na konci loňského roku tři expozice věnované výrobě jízdních kol, domácích spotřebičů a nábytkářským firmám.
Od soboty se návštěvníkům na ploše 1 100 metrů čtverečních představí zbylých pět expozic, které ukazují historii firmy Carrosserie Sodomka a karosářství obecně, další prostory v třípodlažní budově se věnují hasičskému vybavení a historii hasičské firmy Stratílek, svoji expozici zde má i Transporta Chrudim, nechybí letecká část a expozice Když jde venkov s dobou popisuje stroje, které usnadnily práci v zemědělství.
Kromě vzdělávacích programů bude dětem i veřejnosti sloužit kovářská, truhlářská, nožířská dílna či ateliéry pro začínající kreativce z celé země.
Nebýt covidové pandemie a rozhodnutí Evropské unie o vyčlenění mimořádných dotací, těžko by se kraj do takové investice pustil. Podle radního pro kulturu šlo o největší krajskou investici v oblasti kultury.
„Je i největší z hlediska dotace ve srovnání s ostatními kraji. Žádný kraj nečerpal 141 milionů. Takže ačkoli jsme ohledně rozpočtového určení daní na tom nespravedlivě, tak na druhou stranu díky dotaci doháníme to, co ostatní mohou platit z vlastního rozpočtu,“ řekl Roman Línek. Muzeum je tak svým zaměřením, kde je zřizovatelem kraj, v tomto rozsahu jediné v republice.
Kraj naposílal do kultury téměř miliardu
Investiční apetit kraje v oblasti kultury nebyl v posledních letech vůbec malý. Jak uvedl hejtman Martin Netolický, celkové investice do kultury a cestovního ruchu v Pardubickém kraji se za posledních deset let blíží jedné miliardě korun.
„Když posčítáme krajské investice a dotace do Regionálního muzea v Litomyšli, pardubického zámku, Gočárovy galerie, hradu Rychmburk, tvrze Bouda, muzea v Dolní Lipce a dalších projektů, dostáváme se k této částce. Snažíme se dělat něco pro zatraktivnění kraje v oblasti nejen kultury, ale i cestovního ruchu,“ uvedl Netolický.
Některé aktivity jsou podle něj tak unikátní a mimořádné, že lákají lidi nejen z kraje a z České republiky, ale i z celého světa. „Proto podporujeme nakonec i muzeum Oskara Schindlera v Brněnci, byť tam jen dotačně v jednotkách milionů, protože to je v rámci našich možností, ale opět zcela jednoznačně přesahová záležitost mimo náš region,“ myslí si hejtman.
V Kunvaldu vznikne centrum českých exulantů
Žádné další velké investice v oblasti kultury kraj kromě zamýšleného rozšíření Gočárovy galerie v nejbližší době už neplánuje. Spíš se chce zaměřovat na rozvoj stávajících muzeí a menší projekty.
Příkladem je otevření nového centra pro krajany z celého světa v domku Na Sboru v Kunvaldu, který kraj v loňském roce koupil od Českobratrské církve evangelické za 1,5 milionu korun. Cílem je připomenutí jednotlivých migračních vln z českých zemí po bitvě na Bílé hoře. Symbolické místo pro potomky českých emigrantů má být doplňkem Růžového paloučku.
„Letošní návštěvnickou sezonu necháme objekt otevřený ve stávajícím režimu, tedy na základě předchozího ohlášení se. Cílem je, abychom objekt s novou náplní otevřeli v průběhu roku 2028,“ řekl už dříve radní Línek.