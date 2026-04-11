Sodomka, Orličan, Transporta, Eta. Nové muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá už za týden

  8:42aktualizováno  9:31
Přesně za týden se návštěvníkům otevře nové Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě s řadou unikátních exponátů. Interaktivitu lidem přinese i s minimem počítačů.

Průmyslové tradice regionu i technický vývoj řady vynálezů představí již brzy nové Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě. V bývalé zemědělské škole v ulici Kpt. Poplera finišují práce na osmi technických expozicích s exponáty, které budou prezentovat průřez výrobního portfolia známých firem nesmazatelně zapsaných do historie průmyslu na území Pardubického kraje.

Redakce iDNES.cz měla možnost si celé muzeum projít a nahlédnout do všech téměř dokončených expozic s ředitelem technického muzea Jiřím Junkem. Kromě dvou expozic, které se věnují letectví a zemědělské technice, byly na konci března výstavní prostory v podstatě hotové a nachystané na oficiální otevření 18. dubna.

Přes všechnu hektičnost posledních týdnů, kdy se vylepují poslední popisky a probíhá neustálý úklid, zdánlivě nejnáročnější věci, ze kterých měli všichni tak trochu strach, dopadlo zatím vše na výbornou.

Muzeum karosářství se stěhuje po Vysokém Mýtě. Veteránské perly vozili výtahem

„Už měsíc si každý týden říkám, že v pátek bychom měli mít vše hotové. Po poslední poradě to ale vypadá, že jsme na dobré cestě. Tady vidíte, že se nám sem už podařilo dostat a ke stropu zavěsit Orlíka s rozpětím křídel 18 metrů. Z toho jsem měl docela obavy, ale šlo to relativně hladce. Ještě nám sem přijde na traverzu zavěsit dochovaná laminátová kabinka z lanovky na Černou horu, která se vyráběla v choceňském Orličanu,“ představuje ředitel Junek téměř hotovou expozici věnovanou letectví, které kromě větroně dominuje z Národního technického muzea zapůjčená legendární Nebeská blecha zkonstruovaná Henrim Mignetem.

„Už jako dítě jsem ji tam obdivoval zavěšenou pod stropem a teď ji tady máme my,“ říká k letadélku, které bylo jako jediné na území někdejšího Československa postavené v Ústí nad Orlicí.

Aktuální výzvou pro techniky je zprovoznění stabilního motoru, který má v expozici zemědělství pohánět mlátičku.

„Návštěvník přijde, zmáčkne čudlík a rozeběhne se, byť na pomalé otáčky, stabilní elektromotor, který bude řemenem pohánět mlátičku v řezu, takže bude pěkně vidět, co všechno se tam hýbe,“ představuje Junek další expozici, ve které si půjde vyzkoušet podojit maketu krávy.

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě se kompletně otevře návštěvníkům v sobotu 18. dubna 2026.
Na rozdíl od mnoha jiných muzeí bude nové technické muzeum místo digitální interaktivity záměrně sázet na interaktivitu mechanickou s minimem obrazovek a počítačů.

„Tyhle věci má dnes už spousta lidí v mobilu, pro to nemusejí chodit do muzea. Navíc jsou to věci, které se v expozici první porouchají. Ale vyzkoušet si mechanický simulátor letu k pochopení skutečného letu, pumpování vody jako na hasicí stříkačce či obdivovat funkci čerpadla a jezdících schodů půjde jenom u nás,“ vyjmenovává ředitel muzea příklady mechanických interaktivních prvků, kterých jsou expozice plné.

Do muzea za pade!

Slavnostní zahájení první turistické sezony Krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě (v bývalé zemědělské škole v ulici Kpt. Poplera 272) se uskuteční v sobotu 18. dubna od 10 do 17 hodin. Návštěvníky čeká bohatý program jak uvnitř muzea, tak i v jeho venkovních prostorách. K hlavní budově lze dorazit zdarma historickým autobusem RTO, který bude zajišťovat kyvadlovou dopravu po Vysokém Mýtě. V 9.30 a ve 13.00 lze k muzeu dorazit zdarma speciálním autobusem z Litomyšle a v 10.15 a ve 14.00 z Chocně. U vstupu do muzea bude fungovat poštovní přepážka, na které si půjde příležitostným razítkem orazítkovat speciální pohlednice s historickými a technickými motivy a následně je kamkoli zaslat. Návštěvníci se mohou těšit na všechny expozice a otevřené depozitáře velké techniky a vybraných sbírek. Zpřístupněn bude ateliér, kde si děti budou moct vyzkoušet roli designéra nábytku, dále kovodílna, cyklo dílna, truhlárna nebo učebna s 3D tiskárnami. Dvůr muzea bude hostit výstavu auto veteránů včetně historických autobusů. Součástí doprovodného programu budou zábavné aktivity pro děti a dospělé včetně programu v EduBusu. Pro návštěvníky bude připravené bohaté občerstvení i vystoupení několika hudebních skupin. Vstupné na akci bude 50 korun.

Kromě letecké expozice, expozice zemědělských strojů či dopravní techniky je doslova výkladní skříní muzea expozice věnovaná karoseriím, a to primárně věhlasné karosářské firmě Carrosserie Sodomka z období první republiky. Obměněná výstava známá z Muzea českého karosářství je rozdělena do dvou částí. Ta první se věnuje tvorbě karoserie od návrhu až po hotové dílo. Druhá část zkoumá dějiny Sodomkovy firmy, ze které se vyvinula populární Karosa a dnešní Iveco.

Už teď je z ulice přes prosklenou stěnu k vidění luxusní Aero 50 Dynamik. V dohledné době se k němu přidá i Sodomkův kočár, z jejichž výroby slavná karosárna vzešla.

„On už tady s Dynamikem, přesně jak máme na fotografii z roku 1946, stál. Problém je, že jde o velkou prosklenou plochu, přes kterou sem hodně svítí slunce a je zde hrozné vedro, což dřevěnému kočáru úplně nesvědčí. Řešíme proto ještě stínicí folie proti UV záření,“ přibližuje ředitel poslední detaily.

Muzejníci už v prosinci do nových prostor přestěhovali historické automobily včetně pancéřovaného vozu komunistických papalášů Škoda VOS. Mezi nejnovější automobilový přírůstek patří Praga Super Piccolo s neobvykle tvarovanými světlomety.

„Na podobné exponáty se místo vždycky najde, ale pro velké, jako jsou autobusy či hasičská technika, máme v současnosti kapacitu i v novém depozitáři naplněnou. Samozřejmě, když nám někdo přinese dobovou výraznou věc s regionální vazbou, budeme jen rádi. Některé exponáty jsme ochotni za odpovídající cenu odkoupit, pokud půjde o zajímavé a dobře zachovalé kousky,“ vysvětluje Junek.

V muzeu je pro workshopy připravena například i truhlářská, nožířská a kovářská dílna. Návštěvníci budou moci muzejníkům nahlédnout pod ruce ve dvou otevřených depozitářích, k dispozici je i přednášková místnost.

Prohlídka tří pater může zabrat hodiny

A co zájemci o techniku v muzeu nenajdou? Rozhodně ne žádné televizory, rádia, telefony či gramofony. „Jsme limitováni místem a navíc tyto oblasti částečně pokrývá Východočeské muzeum v Pardubicích. Na začátku jsme si řekli, že se budeme věnovat spíše technice, kde se něco hýbe, a ne elektronice. Věřím, že to návštěvníci ocení,“ dodává Junek.

Není však vyloučeno, že krátkodobé výstavy se do budoucna budou zabývat i tímto fenoménem. Stejně tak platí, že muzeum se po změně názvu bude věnovat dál archeologii, historii, etnografii i výstavám netechnického směru, které budou dál k vidění v muzejních prostorách v ulici A. V. Šembery v centru města.

Kdo si bude chtít pečlivě projít všechny expozice na ploše 1 200 metrů čtverečních, tomu prohlídka v opravené třípatrové budově zabere klidně i několik hodin. S komentovanými prohlídkami se zatím nepočítá. Od prosince do 18. dubna jsou otevřeny tři expozice věnované cyklistice, domácím spotřebičům a nábytkářským firmám. Po slavnostním otevření celého muzea bude otevřeno každý den mezi 9 a 17 hodinou. Základní vstupné je stanoveno na 150 korun.

Přestavba budovy bývalé školy na muzeum vyšla Pardubický kraj na 201 milionů korun, z čehož kraj získal z Národního plánu obnovy dotaci z EU ve výši 141 milionů.

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Chytal jste někdy? ptal se Pešán sudího po nezdařené výzvě. Nám stejné góly neuznali

Pardubický trenér Filip Pešán se diví výroku rozhodčích.

Byla to zvláštní chvíle, která vzbudila dost udivených reakcí. Nejdříve mezi diváky, kteří nevěděli, na co si pardubičtí hokejisté berou trenérskou výzvu. Následně se rozpaky přesunuly na hostující...

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Provoz byl několik hodin omezený

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Železniční koridor stojí. (3. dubna 2026)

Srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na více než hodinu zastavila v obou směrech provoz na koridoru mezi Prahou a Moravou v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč.

Vysoká prohra Sparty. Výsledek vypadá špatně, uznal Horák. Pešán: Je zavádějící

Sparťanský útočník Horák se neúspěšně snaží překonat brankáře Pardubic Willa.

První vzájemný duel v extraligovém play off po devatenácti letech, očekávaný, silně sledovaný. A i když dlouhou dobu vyrovnaný, nakonec semifinálový duel mezi hokejisty Sparty a Pardubic skončil...

Sodomka, Orličan, Transporta, Eta. Nové muzeum ve Vysokém Mýtě otevírá už za týden

Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě se kompletně otevře návštěvníkům v...

Přesně za týden se návštěvníkům otevře nové Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě s řadou unikátních exponátů. Interaktivitu lidem přinese i s minimem počítačů.

11. dubna 2026  8:42,  aktualizováno  9:26

Sídliště ve Svitavách nově hyzdí vysílač. Na střechu ho dát nešlo, říká operátor

Na sídlišti u vlakového nádraží ve Svitavách přibyl čtyřicet metrů vysoký...

Ve Svitavách vyrostl u sídliště 40 metrů vysoký mobilní vysílač. Necitlivě umístěná dominanta podle mnohých lidí hyzdí město. Na střechu některého z domů však podle operátora antény umístit nešly.

10. dubna 2026  15:47,  aktualizováno  17:13

Napětí na gymnáziu. Vraťte nám naše učitelky! zlobí se studenti na ředitele

Premium
Studenti gymnázia v Žamberku se ozvali proti vedení školy. (25. března 2026)

Na gymnáziu v Žamberku se studenti ozvali proti vedení školy. Vyčítají řediteli, že nechal odejít dvě zkušené učitelky. Případem se zabývala školská inspekce, nedostatky v jednání ze strany vedení...

10. dubna 2026  11:10

Lávka nad kolejištěm v České Třebové je kompletní, stanici už řídí počítač

Modernizace českotřebovského uzlu je v plném proudu. Stavbaři ve čtvrtek...

Přestavba železničního uzlu v České Třebové po více než roce trvajících prací získává první kontury. Stavbaři dnes s pomocí těžkotonážního jeřábu usadili poslední díl nové lávky pro pěší, jejíž...

9. dubna 2026  18:39

Rekordní Vinařský půlmaraton ochromí pardubickou dopravu, posunul i hokej

Na start se postavilo 3 600 běžců, handbikerů či koloběžkářů. Nejrychlejší...

Z dopravního hlediska čeká Pardubice zajímavá sobota. Tak je to ostatně pokaždé během konání Vinařského půlmaratonu. Ten je letos rekordní svou účastí a zastoupením z 26 států světa, hledání cest pro...

9. dubna 2026  11:36

Emoce na Spartě, na led létaly kelímky. Divákům to nemáme za zlé, zní z Pardubic

Bitka Stránského se sparťanem Seppalou během čtvrtého zápasu semifinále.

Emoce provázejí celou sérii, na potyčky po zapískání v ní narazíte často. Čtvrté semifinále extraligového play off mezi hokejisty Sparty a Pardubic (4:2) se však vyhrotilo ještě po závěrečné siréně,...

9. dubna 2026  7:37

Chytal jste někdy? ptal se Pešán sudího po nezdařené výzvě. Nám stejné góly neuznali

Pardubický trenér Filip Pešán se diví výroku rozhodčích.

Byla to zvláštní chvíle, která vzbudila dost udivených reakcí. Nejdříve mezi diváky, kteří nevěděli, na co si pardubičtí hokejisté berou trenérskou výzvu. Následně se rozpaky přesunuly na hostující...

8. dubna 2026  22:22

Tři „přiškrcené“ mosty brzdí provoz v Pardubicích, omezení nepotrvají dlouho

Nedaleko enteria areny v Pardubicích končí dlouhá oprava mostu Pavla Wonky. Ta...

Most Pavla Wonky, kapitána Bartoše i starý americký v Kuněticích. Tři mosty v Pardubicích a okolí nefungují naplno. Dobrá zpráva pro řidiče je, že konec oprav a omezení se rychle blíží.

8. dubna 2026  15:33

Srnec se parožím zachytil v elektrickém ohradníku, hasiči ho bleskově vyprostili

Mladý srnec uvázl v elektrickém ohradníku. Hasiči ho vyprostili za 9 minut. (7....

Rychlý a šetrný zásah si připsali hasiči z obce Králíky na Orlickoústecku. V místní části Prostřední Lipka pomohli v úterý odpoledne mladému srnečkovi, který se nešťastně zachytil parohy do...

8. dubna 2026  10:45

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

7. dubna 2026  22:56,  aktualizováno  23:01

Jediná svého druhu. Červenka oslňuje úchvatnou sérií, dotáhne se na Straku?

Roman Červenka z Pardubic nahrává v utkání se Spartou.

Že je Roman Červenka jedinečný, to se dobře ví. Výtečný přehled, geniální nápady a schopnost jimi předčit rychlost soupeře. K takovému hráči patří také jedinečné výkony. Kromě spousty jiných aktuálně...

7. dubna 2026  19:30

Konečně úleva pro motoristy ze sídliště, Pardubice chystají dva parkovací domy

V pardubické ulici Družby není kde zaparkovat, řidiči nechávají auta na...

Pardubický magistrát chce u hypermarketu Kaufland v Polabinách postavit parkovací dům. Má přispět k řešení nedostatku parkovacích míst na sídlišti. Sloužit bude návštěvníkům obchodu, zaměstnancům i...

7. dubna 2026  15:59

