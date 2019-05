Do boje o Unii jde perníkář, poslanci i celá jedna strana z Pardubicka

Volby do Evropského parlamentu 2019 Volební místnosti otevřeny v obvyklé dny Nové europoslance budou Češi volit za týden na začátku víkendu. Volební místnosti se jako tradičně otevřou v pátek 24. května ve 14 hodin a zavřou se ve 22 hodin. Volby pak pokračují v sobotu 25. května mezi osmou hodinou ranní a 14. hodinou. Na výsledky se ale bude muset čekat do nedělního večera, tedy do chvíle, kdy se odvolí také v posledním státu Evropské unie.

Úprava volebního lístku V celé zemi jsou k dispozici stejné kandidátky. Volič si tak vybere jen jeden lístek strany, kterou preferuje. Je možné udělit pouze dva preferenční hlasy, které se označují zakroužkováním čísla vybraného kandidáta.