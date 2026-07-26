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Prchl nacistům, komunisti mu zbořili dům. Řeší se dědictví slavného rodáka ze Svitav

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Erwin Tragatsch v Anglii v roce 1968 u Zenithu 996 cm3 (1926). Motocykly tohoto kalibru byly jeho vášní. | foto: Archiv Motor Journal

Ani 81 let po konci druhé světové války nejsou vypořádány majetkové poměry některých židovských rodin. Je to i případ svitavského rodáka Erwina Tragatsche, světově uznávaného motoristického experta. Jeho rodný dům byl ve Svitavách v 70. letech zbourán kvůli stavbě nové křižovatky. Po jeho pozemcích dodnes denně projedou stovky aut.

Jeho encyklopedie motocyklů patří dodnes do klenotnice světové knižní produkce o motorismu. Je ironií osudu, že se jeho jméno v úředních písemnostech i více než 40 let po jeho smrti skloňuje, byť nepřímo s motory.

Případ ukazuje na složitost takzvaných nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků, kteří měli do konce roku 2023 desetiletou lhůtu na to, aby se přihlásili o svá práva.

V Izraeli žije rodina Erwina, dokonce jsme byli v písemném kontaktu. Nicméně chybějí některé dokumenty k vyřešení dědictví.

Radka Obloukovábadatelka mapující židovské osudy

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