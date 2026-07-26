Jeho encyklopedie motocyklů patří dodnes do klenotnice světové knižní produkce o motorismu. Je ironií osudu, že se jeho jméno v úředních písemnostech i více než 40 let po jeho smrti skloňuje, byť nepřímo s motory.
Případ ukazuje na složitost takzvaných nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků, kteří měli do konce roku 2023 desetiletou lhůtu na to, aby se přihlásili o svá práva.
V Izraeli žije rodina Erwina, dokonce jsme byli v písemném kontaktu. Nicméně chybějí některé dokumenty k vyřešení dědictví.