V centru Pardubic staví luxusní komplex Epiq, součástí bude hotel či wellness

Při slavnostním poklepání na základní kámen vítr hned několikrát shodil banner s fotkami budoucí stavby. Jednou dokonce na architekta nevšedního domu. „Stavba takto probíhat nebude,“ vtipkoval zakladatel skupiny RS Group Robert Sekera.

Epiq vyroste v proluce po známém hotelu Veselka, který se boural v roce 1972. Ambicí nového komplexu, který v přízemí nabídne moderní lobby bar s kavárnou i restaurací a ve 4. až 8. nadzemním podlaží nadstandardní hotelové pokoje a apartmány, je podle investora splnit požadavky té nejnáročnější klientely.

„Nový hotel tak naváže na tradici hotelu Veselka, ve kterém přespali i dva prezidenti – Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš,“ uvedl architekt stavby František Troják.

Budova o devíti nadzemních a dvou podzemních podlažích bude charakteristická výrazným členěním zlatými vertikálními lamelami na černém skle. Střešní podlaží ze zrcadlového skla má opticky zjemnit siluetu budovy, a zajistit tak citlivější vnímání celé budovy.

„Součástí projektu je i výstavba nové pasáže propojující Masarykovo náměstí a třídu Míru a úprava veřejného prostoru před objektem. Zde bude vysazena nová zeleň včetně prodloužení stromořadí. Bude tam také vodní prvek i výtvarné dílo,“ řekla marketingová manažerka firmy Dominika Trubková.

Na střeše bude zeleň i terasa

Hlavní pozornost lidí bude asi přitahovat velkorysé 9. nadzemní podlaží s terasou. To má sloužit jako multifunkční prostor, který umožní pořádat společenské akce i relaxační aktivity s panoramatickým výhledem na město. „Moc by se mi líbilo, kdyby tady třeba na jaře roku 2027 pardubičtí hokejisté slavili mistrovský titul,“ řekl Troják.

O zástavbě proluky se mluvilo řadu roků. Nakonec projekt dlouho čekal, až se ho někdo ujme. „Je to už pět let, co jsme tento pozemek našli a začali projekt chystat. Ten nám prodali jeho původní majitelé, kteří se do něj nepustili,“ uvedl František Troják, který chce, aby dům neměl jen pověst „pouhého“ hotelu.

„Náš cíl je, aby k nám měli důvod chodit i lidé z Pardubic. A to třeba na masáže, dobré jídlo nebo kávu,“ doplnil architekt. Od minulého týdne se tak začalo stavět mezi věžákem Magnum a budovou Pojišťovny ČSOB. Stavba bude do jisté míry zhruba dva roky ztěžovat lidem pohyb v centru města. Odměnou za nepohodlí by měl být na podzim roku 2026 moderní dům s mnoha službami včetně wellness nebo posilovny.

„Jsem moc rád, že konečně po 15 letech zmizí tento nevzhledný plácek v centru města. Navíc developer se rozhodl postavit architektonicky zajímavou a výraznou stavbu, za což jsem rád. Myslím, že právě taková architektura do center měst patří,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Stavitelé podle svých slov při přípravě projektu mysleli také na ekologii a moderní technologie. Kromě zelené střechy tak bude objekt vybaven i systémem cirkulace, který přispívá k ochlazování městského prostředí, a také systémy pro hospodaření s dešťovou vodou. Objekt bude připraven i na budoucí rozvoj elektromobility a k efektivnímu hospodaření s energií budou na střeše nejvyššího podlaží umístěny fotovoltaické panely.

„Stejně jako u všech ostatních projektů, které RS Group dělá, bude i v Pardubicích provádět stavební práce naše vlastní divize RS construct. Můžeme tak zachovat maximální kontrolu nad průběhem stavby i její výslednou kvalitou,“ doplnil Sekera.