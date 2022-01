Radní Pardubic začnou kontrolovat spotřebu energií ve svých budovách

Město Pardubice začne víc kontrolovat spotřebu energií ve svých budovách. Hlavně ve školách a školkách.

Osadí je takzvanými energetickými dispečinky, což je software, díky němuž rozpozná například havárie vody v objektu. „Nový způsob energetické správy pomůže navrhnout i úsporná opatření,“ uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO). „Je to velmi dobrá cesta, jak hledat úspory. Jsme tak schopni šetřit nemalé částky,“ doplnil.

Energetické dispečinky jsou ve čtyřech budovách od roku 2016, dosud radnice nespěchala s jejich zavedením všude. Růst cen energií ji k tomu přiměl.

Radnice má administrativní budovy, školy, školky, v její správě je pět desítek objektů. Energetické dispečinky by měly mít letos všechny. Město na projekt vyčleňuje čtyři miliony korun, dalších 820 tisíc korun na provoz dispečinků.

„Dispečink je software, na který se napojí všechna čidla v budově. Spotřebu sledují v reálném čase. Zjistí třeba v sobotu nestandardní odběr vody, odhalí například, že teče záchod, je puštěná voda nebo že se někde zbytečně svítí a nezhaslo se,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Město také zřídí pozici manažera, který bude mít kontrolu dat na starosti a bude je vyhodnocovat a navrhovat změny. „Třeba to mohou být solární kolektory. Energetické audity zjistí, co se změní, když se vymění okna, zateplí budova, jestli jsme skutečně uspořili. Což nemusí být vždycky pravda, protože v budově zůstane starý regulační systém,“ dodal Kvaš.

Město také navrhne založení energetického fondu s částkou 60 milionů korun, podobný měl v minulém roce na dopady covidu-19. „Městské organizace sice musí samy navrhovat možné úspory energií, nicméně radnice je připravena jim dopady zdražování částečně sanovat,“ dodal primátor Martin Charvát z hnutí ANO s tím, že město připravuje i možnost nového zdroje energie.

„Zatím jsme na začátku, ale bylo by to velmi zajímavé. Současné ceny energií jsou tak vysoké, že musíme reagovat. Pokud se nám to povede, bude moci velmi hodně na těchto položkách šetřit,“ dodal s tím, že si možná chytrá řešení ohledně energií slibuje i od podnikatelského inkubátoru P-Pink, který Pardubice podporují a opraví mu dům u železničního podjezdu na ulici Jana Palacha.