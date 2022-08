Kraj i město Pardubice shánějí dodávky energií. Už není čas, říká hejtman

Pokud to takto půjde dál, politici z vedení kraje, ale i měst a obcí to budou mít svým způsobem v příštích letech jednoduché. Zaplatí elektřinu a plyn za své školy, nemocnice, domovy seniorů nebo úřady a budou se moci koukat z okna. Na víc prostě nebude.

„Zatím se zdá, že příští rok dáme za energie zhruba 100 milionů korun. To je přece šílené,“ ulevil si na jaře náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Svá slova pronesl navíc v době, kdy ceny nebyly vyšroubované do takových výšek jako nyní. A to navíc někteří experti straší, že ceny dál porostou. A to by třeba podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického mohlo znamenat pořádný průšvih. Jeho předzvěst se skrývá ve faktu, že se institucím nedaří sehnat dodávky na rok 2023.

„Zemní plyn se i přes opakovanou soutěž zatím nedaří vysoutěžit vůbec. Nikdo nepodal nabídku v rámci vyhlášeného výběrového řízení. Elektrická energie je na tom trochu lépe, ale opravdu jen o malinko. Máme sice distributora, nemáme ovšem cenu. Stále tedy čekáme,“ uvedl Netolický s tím, že se astronomické částky dotknou i krajského rozpočtu, a to výrazně.

Musí zasáhnout vláda

Podobně je na tom krajské město. Ani na pardubickém magistrátu stále neví, kdo a za kolik jim příští rok pošle elektřinu a plyn do základních škol nebo školek.

„Zrovna nedávno jsme se o situaci bavili s kolegy z vedení města. Není to snadné, jsme na tom podobně jako na kraji. Naši úředníci se snaží dělat maximum, ale jasné je, že náklady na energie výrazně stoupnou a omezí nám finance na investice,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD a stejně jako hejtman vyzval vládu premiéra Petra Fialy z ODS, aby co nejdříve zasáhla.

„Stát říká, že v případě potřeby budou energie na příděl, ale přitom odmítá hovořit o zastropování cen. Tváříme se na jedné straně, že trh si poradí, přitom už nyní víme, že jeho regulace bude nezbytná. Zatím ovšem necháváme ceny být,“ uvedl Netolický s tím, že minulý rok hejtmanství vysoutěžilo energie za ceny, které se mu zdály vysoké. Nyní se přitom ceny na trhu pohybují na několikanásobku loňských.

„Je nejvyšší čas k razantnímu řešení. Ministr průmyslu Jozef Síkela vzkázal, že se k zastropování cen energií nechystá, protože by se údajně přestalo šetřit. Pro nás jako obce a kraje jde o velmi nemilou zprávu. Pokud se nic nestane a energie se nám vůbec podaří vysoutěžit, můžeme při předpokládaných tržních cenách zapomenout na opravy silnic nebo investice jako takové,“ uvedl Netolický, podle kterého regulace teploty ve školách či nemocnicích nic nevyřeší.

Podle hejtmana už není čas

Netolický navíc upozorňuje, že podobný problém bude mít daleko více institucí, a nejen ony. „Stejně jsou na tom ostatní kraje, města a obce. Ani v bytovém domě na sídlišti, kde bydlím, není jasné, zda se podaří vysoutěžit dodávky plynu od Nového roku. Je nejvyšší čas k razantnímu řešení,“ dodal hejtman.

Členové české vlády už několikrát slíbili, že kvůli energetické krizi nenechají nikoho padnout. Na druhou stranu definitivní a nějaké konkrétní řešení situace zatím na stole není.

Nejvíce se mluví o úsporách a stahování teplot na úřadech, ve školách i bytech. Ministerstvo průmyslu a obchodu totiž připravilo návrh vyhlášky o pravidlech pro vytápění, která by začala platit v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze v teplárenství.

Počítá s vytápěním budov na nižší teploty. Například v obývacích pokojích by lidé měli topit na 18 stupňů Celsia místo dosavadních 20 stupňů, koupelny by měli nově vytápět na 19 místo 24 stupňů Celsia.

„Dělali bychom to za cenu toho, že bychom se snažili udržet klíčové složky průmyslu v chodu. To je klíčové i pro samotné domácnosti, protože i oni jsou zaměstnanci celé řady firem nebo jsou odběrateli klíčových produktů některých firem,“ uvedl Síkela, který také zopakoval, že podle návrhu jeho úřadu by celkový příspěvek pro domácnost s nejvyšší spotřebou měl být kolem 17 500 korun. Letos se z toho bude podle ministra vyplácet asi 5 000 korun. Pro příspěvek budou klíčové odpočty za obnovitelné zdroje a další poplatky.