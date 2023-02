Chvaletická elektrárna získala čas, kraj přerušil řízení o zastavení provozu

Elektrárna Chvaletice vypouští více emisí, než dovolují nové evropské limity, takzvané závěry o BAT, které vstoupily v účinnost 18. srpna 2021. Výjimku z limitů pro rtuť a oxidy dusíku se firmě miliardáře Pavla Tykače nepodařilo získat. Krajský úřad Pardubického kraje, který by měl nyní po elektrárně chtít, aby limity dodržovala, klíčové rozhodnutí v pondělí odložil.

„Krajský úřad Pardubického kraje vydal v pondělí 27. února usnesení o přerušení řízení o změně integrovaného povolení pro provoz Elektrárny Chvaletice. Úřad v souladu se snahou o hospodárnost vedeného řízení přerušil řízení o stanovení limitů podle BAT na přiměřeně dlouhou dobu, během které lze předpokládat, že ministerstvo životního prostředí znovu rozhodne o výjimce z BAT,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Elektrárna Chvaletice Jde o nejmladší hnědouhelnou elektrárnu v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

Loni Elektrárna Chvaletice vyrobila 4,9 TWh elektřiny, a stanovila svůj nový provozní rekord.

Dodal, že úřad omezil přerušení řízení nejzazším možným termínem, kterým je 30. dubna letošního roku. Pokud do té doby rozhodne ministerstvo o výjimce, anebo věc vrátí k projednání na Krajský úřad v Olomouci, řízení v Pardubicích bude podle něj pokračovat.

Žádost o výjimku z limitů pro rtuť a oxidy dusíku podala chvaletická hnědouhelná elektrárna už na konci roku 2018, ale stále ji mimo jiné i kvůli odporu ekologických organizací nemá. Buď ji zrušilo ministerstvo životního prostředí, anebo soudy. Nyní o soudem zrušené emisní výjimce znovu rozhoduje ministerstvo.

V mezidobí by podle zákona měl krajský úřad promítnout platné limity do integrovaného povolení, jakéhosi technického průkazu elektrárny. Její vedení varuje, že v takovém případě by musela být činnost ve Chvaleticích zastavena. Modernizace elektrárny je v řádu měsíců údajně nemožná a požadované úrovně emisí nelze dosáhnout ani omezením výroby.

Krajský úřad se změnou integrovaného povolení rozhodně nepospíchá. Bez platné výjimky je totiž elektrárna už od loňského června. Ale i kdyby řízení Pardubický kraj dotáhl do konce, neznamená to v žádném případě odstavení elektrárny. Ta se proti rozhodnutí krajského úřadu může odvolat k ministerstvu.

Tiskový mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek označil rozhodnutí krajského úřadu přerušit řízení o změně integrovaného povolení za bizarní. „Dokonce je samo o sobě nezákonné, protože prodlužuje současný nezákonný stav, kdy elektrárna zůstává v provozu, aniž by snížila emise či měla emisní výjimku. Je to velmi kreativní způsob, jak se zbavit zodpovědnosti. A znovu se ukazuje, že Pardubický úřad nedělá nic jiného než ústupky velkým znečišťovatelům,“ uvedl Hrábek.

Vedení elektrárny nepovažuje za vhodné rozhodnutí úřadu komentovat. „Jako provozovatel jsme samozřejmě připraveni na všechny scénáře, jako energetici si však jakékoliv omezení výroby v Elektrárně Chvaletice odmítáme připustit. Po loňské rekordní výrobě pokračujeme ve velmi intenzivním provozu, protože situace na trhu řiditelných zdrojů v Evropě nadále není dobrá a poptávka po stabilní elektřině zůstává obrovská,“ uvedl mediální zástupce Elektrárny Chvaletice Petr Dušek.