Elektrárna Opatovice zvýší cenu tepla podle inflace, skokové zdražení nehrozí

„Je to dost těžké predikovat, ale podle posledních informací od akcionáře tak bychom se měli pohybovat v intencích míry inflace. Bude také záležet na tom, jak se vláda postaví k transformační podpoře přechodu zařízení v rámci dekarbonizace,“ řekla mluvčí opatovické elektrárny Hana Počtová.

Zařízení spaluje hnědé uhlí a jeho zásoby má dostatečné. Uhlí spalované v Opatovicích pochází z českých dolů.

„Na letošní zimu i následující topné sezony máme zajištěný dostatek paliva. To, co se zdálo dřív jako nevýhoda, tak je to teď bonus pro naše odběratele. Naše cena se rozhodně nebude skokově zvyšovat,“ dodala Počtová.

Elektrárna na letošní rok zvýšila nejvyšší sazbu včetně stálé složky na 598,50 koruny za gigajoule (GJ) včetně DPH, loni činila 544 korun za GJ. Ceny tepla na příští rok chce oznámit na podzim.

Elektrárna před časem plánovala, že kvůli snížení emisí oxidu uhličitého přejde na spalování biomasy, zemního plynu nebo komunálního odpadu. Záměr zatím měnit nechce.

„V našem zdroji nic jiného než plyn v kombinaci s energetickým využívání odpadu a případně biomasou výkon v tak velké míře nenahradí. Do budoucna nám nic jiného nezbude, než část výkonu z uhlí nahradit zemním plynem. Je jen otázkou, odkud bude a v jaké formě,“ uvedla Počtová.

Společnost již zpracovala podklady pro posudek vlivu na životní prostředí (EIA) na výstavbu velké spalovny komunálního odpadu ve svém areálu s plánovanou kapacitou 150 tisíc tun odpadu ročně.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem kromě výroby elektřiny zajišťuje hlavně dodávky tepla do Hradce Králové, Pardubic, Chrudimi a do přilehlých obcí, celkem asi do 63 tisíc domácností a stovky nemocnic, škol a podniků. Patří do Energetického a průmyslového holdingu (EPH), který ovládá miliardář Daniel Křetínský.