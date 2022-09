Odměny z elektrárny slíbili politici darovat, primátor Pardubic rozdal jen část

Tři východočeská města prodala v roce 1998 své akcie společnosti Elektrárny Opatovice, ale dva primátoři i starosta Chrudimi zůstali dál na výplatní listině společnosti.

Už od konce devadesátých let opatovická elektrárna jmenuje politiky Pardubic, Chrudimi a Hradce Králové do statutárních orgánů a vyplácí jim desetitisícové odměny. Politiky tak od té doby platí město, aby hájili zájmy obyvatel, a zároveň jim posílá desítky tisíc měsíčně elektrárna jako soukromým osobám za to, že pracují pro ni.