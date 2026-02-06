Obec Čeperka je v pasti, spalovna odpadů bude. Opatovice mají i záložní povolení

David Půlpán
  9:08
Elektrárny Opatovice nyní získaly při přípravě stavby velké spalovny komunálních odpadů luxusní postavení. Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO), které odmítá sousední Čeperka, mohou postavit na dvou místech. Uprostřed areálu, anebo ve směru na Pardubice.
Elektrárny Opatovice

Elektrárny Opatovice | foto: Michal Klíma, MAFRA

Elektrárny Opatovice
Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.
Elektrárny Opatovice nad Labem
Elektrárny Opatovice zásobují teplem obě východočeská krajská města i Chrudim.
7 fotografií

Elektrárny Opatovice, které už mají povolení na stavbu spalovny na katastru obce Čeperka, nově obdržely souhlas krajského úřadu v procesu EIA i s druhou lokalitou – na katastru obce Hrobice. Vyplývá to z informací na úřední desce krajského úřadu.

Spalovna v Opatovicích

Množství paliva (odpadu):
150 000 tun/rok
teplota ve spalovací komoře: 850 – 1 100 °C

Palivem bude směsný komunální odpad. Tepelná energie z provozu záměru bude využívána k výrobě tepla, které bude dodáváno do soustavy centrálního zásobování teplem, a elektrická energie bude dodávána do distribuční soustavy.

Pro společnost jde o pojistku, záložní variantu. „Varianta Hrobice je vnímána jako alternativní řešení v případě, že by realizace na katastru Čeperka nebyla možná,“ uvedla mluvčí elektrárny Hana Počtová.

Elektrárna stojí přesně na hranicích katastrů tří obcí. A pozoruhodně toho využívá. Když před dvaceti lety obyvatelé Opatovic nad Labem v referendu odmítli stavbu spalovny, umístila záměr do jiné části areálu, která náleží Čeperce.

Když lidé v Čeperce napodobili v roce 2022 své sousedy a odmítli spalovnu v referendu také, elektrárna si pro jistotu přichystala záložní plán a získala razítko i na stavbu spalovny na jižním cípu areálu, který patří k Hrobicím. Byť by kvůli stavbě musela srovnat se zemí dílny, sociální zařízení, administrativní budovu, sklady i halu.

Jenže „hrobická“ spalovna téměř jistě zůstane u ledu. Snaha Čeperky změnit územní plán tak, aby elektrárna spalovnu nemohla postavit na jejím katastru, zatím daleko nedošla. Teprve se chystá veřejné projednání připravovaných změn, které by teoreticky výstavbu spalovny znemožnily. Slovo teoreticky je tu namístě.

Spalovna odpadů v Opatovicích má zelenou, elektrárna získala stavební povolení

„Čekáme, že se nám elektrárna odvolá, nedávám velkou šanci, že by to prošlo,“ připustila starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

Navíc i kdyby Čeperka změnu územního plánu prosadila a spalovna by vyrostla na katastru Hrobic, pro obyvatele obce by se nic nezměnilo. Jen daň z nemovitosti za spalovnu by nešla do pokladny Čeperky, ale sousední obce.

„Samozřejmě platí, že ať to bude stát v katastru Opatovic, Čeperky, nebo Hrobic, stále to bude u nás,“ řekla Vosáhlová. Dodala, že vedení elektrárny s obcí vyjednává a nabízí jí výhody. Ostatně už před referendem o spalovně v roce 2022 elektrárna místním slíbila topení za rozumnou cenu a levnější likvidaci odpadů, pokud se s novým zařízením na likvidaci odpadů smíří. „S elektrárnou jednáme, ale nechceme jít proti rozhodnutí lidí, ctíme rozhodnutí referenda,“ řekla starostka.

Arnika se bojí dvou spaloven. Firma to odmítá

Kapacita spalovny, ať už na katastru Čeperky či Hrobic, by měla podle dokumentace dosahovat 150 tisíc tun odpadů ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny. Teplo elektrárna dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí.

Lokalita v katastrálním území Čeperky je nejen na vhodnějším místě, ale je i lépe připravená, má vydané stavební povolení. „V současnosti čekáme na rozhodnutí o odvolání a vydání pravomocného stavebního povolení,“ uvedla Počtová.

Postup elektrárny, která má razítko na dvě lokality, vzbudil obavy u ekologické organizace Arnika. „Investor sice v dokumentaci napsal, že bude realizováno jen jedno zařízení, ale tento text v dokumentaci nemá žádnou právní sílu,“ uvedla k tomu organizace. Zástupci elektrárny ale možnost vybudování dvou spaloven opakovaně vyloučili.

Se záměrem, ať na katastru Čeperky či Hrobic, zásadně nesouhlasí vedle Čeperky město Hradec Králové i obec Vysoká nad Labem. Spalovnu považují za předimenzovanou.

Elektrárny Opatovice chtějí do konce roku 2030 zcela přestat využívat jako palivo hnědé uhlí. Nahradit ho má zemní plyn, biomasa a právě spalování komunálního odpadu.

