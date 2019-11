Hejtman Netolický: Ať o výjimce pro chvaletickou elektrárnu rozhodne jiný úřad

Podle něj je evidentní, že se úředníci dostávají pod tlak. Proti hnědouhelné elektrárně vystupují ekologičtí aktivisté, hovoří se na všech úrovních o smysluplnosti tepelné energie.

„Na jedné straně krajská samospráva schválila energetickou koncepci, na straně druhé přicházejí na krajský úřad nejrůznější petice. A samozřejmě diskuse o smysluplnosti tepelných elektráren, které vyvolávají politický tlak, pod nímž by úředníci neměli být,“ řekl hejtman.

„Toto je přesně důvod takzvané systémové podjatosti. Celý krajský úřad by byl vyloučen ze správního rozhodování a věc by byla prostřednictvím ministerstva životního prostředí postoupena jinému krajskému úřadu,“ dodal hejtman.

Podle Jana Rovenského z hnutí Greenpeace je požadavek hejtmana rozumným krokem. „Navíc nám tím ušetřil práci, námitku podjatosti jsem v navazujícím řízení zamýšleli tak jako tak uplatnit,“ uvedl Rovenský.

Vyřazení Krajského úřadu Pardubického kraje ze hry znamená hned několik věcí najednou. Předně se celý proces zdrží, agendu si přebere jiný krajský úřad, chvaletická elektrárna musí doplnit chybějící ekonomickou analýzu a instituce i města se budou k tomu moci opět vyjádřit. To vše může trvat i rok.

Přenesení projednávání kontroverzní výjimky do jiného města zároveň způsobí to, čemu se představitelé Pardubického kraje snažili celou dobu vyhnout. Budou totiž muset říct, zda s výjimkou souhlasí, nebo ne, a to dokonce během volebního roku.

Zatím k tomu odmítali zaujmout jakékoliv stanovisko s vysvětlením, že nechtějí dostávat krajské úředníky pod tlak. To nyní odpadne. Jednání o stanovisku k výjimce už vyvolalo obrovské spory v Pardubicích, kde zastupitelé nakonec prosadili odmítavé stanovisko.

Nicméně radní se pak po udělení výjimky krajským úřadem letos v létě proti tomu neodvolali, za což se je pak část opozice ostře kritizovala s tím, že jdou na ruku miliardáři Pavlu Tykačovi, kterému elektrárna patří.

Pardubický kraj v létě vyhověl žádosti elektrárny Chvaletice o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí kraje podle ministerstva obsahovalo věcné i procesní vady, a proto jej ve středu zrušilo.

Elektrárna žádá o výjimku, protože k dosažení limitů, které nově požaduje Evropská unie od srpna 2021, by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Od roku 2013 ji vlastní Společnost Severní energetická.