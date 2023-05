Bitva o chvaletickou elektrárnu jde do finále, úředníci s rozhodnutím otálejí

Chvaletická elektrárna ze skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače zkouší od roku 2018 vyjednat s úřady co nejdelší a nejvýhodnější emisní výjimku z nových limitů pro rtuť a oxidy dusíku, aby ušetřila. Ekologičtí aktivisté se to firmě pokoušejí překazit.

Možná to vypadá jako jednoduchý příběh, ale z nepřehledného koktejlu rozhodnutí nejrůznějších úřadů a soudů všech úrovní za poslední roky zatím vyplývá jediné: Elektrárna nyní vypouští do vzduchu více škodlivin, než zákony připouští, výjimku nemá a úřady by měly podle zákona zakročit bez ohledu na to, o jak významného výrobce elektřiny jde.

Krajští úředníci odkládají své rozhodnutí už jedenáct měsíců. Na začátku května ministerstvo životního prostředí na základě stížnosti ekologických organizací ale nařídilo krajskému úřadu rozhodnout do 22. května. Ministerstvo životního prostředí poukázalo na to, že podle zákona musí úřady konat bez zbytečných průtahů.

„Ministerstvo životního prostředí nyní vyslalo jasný signál, že zákony platí pro všechny a že nezákonný stav nelze dál tolerovat,“ uvedla Eliška Beranová, právnička Frank Bold, která se případu dlouhodobě věnuje.

Lhůty nejsme schopni ovlivnit, říká úřad

Pokud se ale ekologové těšili, že 22. května krajský úřad rozhodne a promítne do integrovaného povolení nové evropské emisní limity platné od srpna 2021, tak se dočkají zklamání.

Mluvčí krajského úřadu Dominik Barták uvedl, že to úřad v termínu pravděpodobně nestihne. „Ministerstvo nám zaslalo informaci o tom, že máme rozhodnout do 22. května, teprve poté, co jsme znovu obnovili řízení a jsou tam lhůty, které nejsme schopni jakkoliv ovlivnit. Jakmile se elektrárna vyjádří k podkladům, budeme konat tak rychle, jak to jen bude možné,“ uvedl Barták.

Z odpovědi úřadu ekologickým organizacím vyplývá, že úřední glejt lze očekávat až po 30. 5., kdy provozovateli končí lhůta na vyjádření.

„Očekáváme tedy, že rozhodnutí by mohlo padnout někdy v polovině června,“ uvedl tiskový mluvčí Greenpeace Česká republika Lukáš Hrábek.

Další otázkou je, co promítnutí platných limitů do takzvaného integrovaného povolení elektrárny způsobí. Teoreticky bude mít podobný problém jako řidič, který nemá v pořádku technický průkaz. Zatímco majitel vozu nejspíše pokorně zajede do servisu, elektrárna by patrně musela zastavit provoz, aby už nepřekračovala emisní limity u rtuti a oxidu dusíků.

To se samozřejmě v dohledné době nestane, elektrárna se proti rozhodnutí krajského úřadu s největší pravděpodobností odvolá k ministerstvu životního prostředí a získá v boji s Greenpeace a spol. čas. Ten je důležitý, neboť mezitím by soudy mohly rozseknout vlekoucí se spor o emisní výjimku.

Elektrárna v minulých měsících varovala, že by kvůli chybějící výjimce musela úplně zastavit provoz. Modernizace elektrárny je v řádu měsíců podle ní nemožná a požadované úrovně emisí nelze dokonce dosáhnout ani omezením výroby.

„Pokud krajské řízení skončí dříve, než padne soudní rozhodnutí o výjimce, budeme postupovat v souladu se zákonnými požadavky,“ uvedla Gabriela Sáričková Benešová, tisková mluvčí skupiny Sev.en.

Dodala, že elektrárna nyní intenzivně pracuje na ekologizaci tak, aby v co možná nejkratší době splnila i poslední dva ze 24 ekologických limitů. „Věříme, že provoz elektrárny, která je pro bezpečnost české přenosové soustavy nepostradatelná, nebudeme muset přerušit,“ uvedla.

Ekologičtí aktivisté v roce 2019 zablokovali vjezd do chvaletické elektrárny, protestovali tím proti prodloužení jejího provozu: