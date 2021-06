O den a půl později by zakázka s radary uvázla v Suezu, líčí šéf Eldisu

Radary a navigační systémy dodáváte do více než 25 zemí světa, velký záběr máte v Indii. Čím to, že zrovna tam jsou radary z Pardubic tak žádané? Jsou tato místa nějak provázána?

Společnosti se v roce 2012 podařilo získat v silné konkurenci tendr na osm kombinovaných radarů. Asi nikdo si v té době nedokázal představit, jak velká spolupráce nakonec mezi pardubickou firmou a AAI (Airports Authority of India) vznikne. Indové byli zjevně spokojení, protože mezi lety 2014 a 2018 byly uzavřeny další smlouvy.

V té době měl Eldis indický trh dobře zmapovaný, protože již od roku 1999 v zemi realizoval objednávku na modernizaci přesných přibližovacích radarů. Dnes, po více než dvaceti letech, pokrývají radarové systémy Eldisu Pardubice 99 procent vzdušného prostoru této rozlohou sedmé největší země světa.

Tím ale provázanost Indie - Eldis nekončí, viďte.

Za tyto dvě dekády spolupráce jsme nainstalovali celkem 32 nových radarových systémů a dalších jedenáct modernizovali. A v tomto roce bylo úspěšně zakončeno jednání o dlouhodobém kontraktu na dodání dalších jedenácti radarů.

Drtivá většina vašich zakázek jde na export. Jaké máte v domovských Čechách a jak těžké je uspět doma?

Eldis je významným dodavatelem Armády ČR, pro kterou poskytujeme servis radarových systémů a jejich modernizace. Důležitá pro nás byla také domácí referenční zakázka. Tu společnost získala, když v roce 2016 instalovala kompletní radarové sady RPL-2000 na čtyřech klíčových letištích Armády České republiky. Úspěšně spolupracujeme také i s Řízením letového provozu ČR, pro které jsme na civilních letištích v Brně a Ostravě nainstalovali dva primární přehledové radary.

Jako by Češi byli v letištních radových systémech skuteční přeborníci. Jen v Pardubicích máte konkurenta v Eře, v Retii. Čím to je?

To je poměrně velmi rozšířený mýtus. Všechny tři společnosti si nejsou konkurencí, ale naopak si vzájemně na mezinárodních trzích pomáhají tím, jak společně vytvářejí povědomí o špičkových kvalitách radarového průmyslu v ČR. Protože každá z firem se soustředí na rozdílné technologie. My vyrábíme aktivní přehledové radary a Era se například věnuje výrobě pasivních radarových systémů. Společnost Retia patří do našeho uskupení firem v divizi Aerospace.

Co je vaší poslední novinkou a v čem spočívají její výhody?

Vývojový tým nyní pracuje na nových radarových systémech RL-2000/MSSR-1 NG a PAR NG. V nich se uplatňuje vysoký podíl digitalizace. Novinkou je plně autonomní provoz radaru s minimální podporou uživatele. Systém bezobslužného provozu představuje poslední trend světového vývoje. Nové radary jsou určeny pro použití v nepřetržitém provozu, údržba i případné opravy probíhají bez nutnosti přerušení činnosti radaru.

Na trhu fungujete 30 let. Nadělili jste si obří moderní halu za 30 milionů, takže si zřejmě nemám představit výrobní linku, ale IT naplněné pracoviště?

Naopak. Jde o montážní halu, v jejímž zázemí jsou i administrativní a moderní skladovací prostory. Ale důležitá je pro nás zejména ta montážní část, která poskytla 1440 metrů čtverečních nové výrobní plochy a kromě montáže zde získal nový prostor i servisní tým. Každý náš radar kompletně smontujeme a oživíme, zároveň u nás probíhá předání zákazníkovi, aby si ověřil technické parametry a kvalitu provedení.

Velké firmy na Pardubicku si stěžují na nedostatek pracovníků a neustále poptávají nové pracovníky. Jak jste na tom po zaměstnanecké stránce?

Nepotýkáme se pouze s problémy najít pracovníky do softwaru a vývoje, ale také do výroby. Odborné školství je dlouhodobě zanedbané a všechno sanuje soukromá sféra. Všichni se snažíme zajistit zvyšování kvalifikace zaměstnanců nebo doškolování lidí z odborných škol. I proto, že to vlastně na školách nemá kdo učit.

Jak to myslíte?

Když to trochu přeženu, tak v minulosti přišel do výroby vyučený soustružník nebo frézař. Dneska přijde obráběč kovů, který ví, že fréza je vertikální a soustruh horizontální, a to je tak všechno. Dřív si takový člověk po každé směně stroj vyčistil a naolejoval lože. Protože věděl, že druhý den ho bude zase živit. Dneska ho ovládá přes knoflíky, a když se něco stane, zavolá si servisní firmu.

Jak se za tu dobu proměnil systém radarů?

Principy přehledových radarů se vlastně nezměnily, ale letecký provoz se samozřejmě za těch 30 let změnil, respektive narostl. S tím i vzrostly požadavky na schopnosti radarů a s tím souvisejí i změny v těchto systémech. Zatímco před 30 lety byly radary tvořeny mechanickými prvky, dnes jsou z velké části digitalizovány a postaveny na polovodičové technologii. Vývoj dále směřuje k využití umělé inteligence a většímu rozšíření 3D technologie.

Od roku 2017 jste součástí skupiny CSG. Pomohlo vám nějak toto propojení?

S přispěním skupiny Czechoslovak Group, jejího obchodního zastoupení Excalibur International a přirozených synergií s ostatními společnostmi začleněnými do divize CSG Aerospace se postupně daří otevírat i nové trhy a získávat zakázky na západních trzích.

Jak byste zhodnotil ekonomickou kondici Eldisu? Jaký máte obrat, naplněnost zakázek na tento a následující rok?

V minulém roce, navzdory pandemii, utržil Eldis 783 miliony korun při provozním zisku EBITDA 278 milionů korun. Letošní rok a i ten následující je samozřejmě už pandemií ovlivněný. Myslím ale, že jsme i do dalších let dobře připraveni na současný svět, který se stále více stává online.