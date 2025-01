Ve 40 letech zemřel moderátor Vondra. Bavil z rádia, na hokeji strhával davy

Hlas Jiřího Vondry patřil k domácím zápasům Dynama od roku 2016, kdy se poprvé objevil v místní aréně jako záskok za tehdejšího moderátora. Od následující sezony 2016/2017 už jej plně nahradil a stal se pevnou součástí klubu.

„Už tehdy šlo o ohromného profesionála a příjemného společníka. S Dynamem se prakticky okamžitě ztotožnil. Ve svém volném čase tehdy jezdil na barážové zápasy a na klubu mu velmi záleželo,“ vzpomínal tehdejší tiskový mluvčí Dynama Jan Hrabal, který stál za Vondrovým příchodem do Pardubic. „Zaujalo mě, že nechtěl, aby moderátor byl hlavní hvězdou zápasu. Zároveň ale dokázal velmi dobře pomoci atmosféře, když bylo potřeba,“ dodal Hrabal.

Mezi ikonické Vondrovy výroky se velmi rychle zařadila třeba věta „Enteria areno, pojďme si vyhlásit střelce“, která bez výjimky následovala po každém gólu Pardubic. Vondra domácím fanouškům nahodil křestní jméno úspěšného hráče, tribuny dodaly příjmení.

„Jirka velmi významně posunul úroveň zábavy na hokeji v Pardubicích. Byl to ohromně energický člověk, který dokázal strhnout všechny okolo. Nikdy to neměl tak, že by si jen přijel do Pardubic oddělat svoji práci, ale hokejem žil. Vždycky obešel celý zimák a s každým probral aktuální témata,“ vzpomínal na Vondru jeden z jeho aktuálních kolegů, tiskový mluvčí Dynama Jan Mroviec.

Důkazem, že Dynamo pro Vondru znamenalo víc než jen práci, bylo i cestování. Pravidelně s týmem nastupoval do letadla na zahraniční zápasy. Zde okukoval konkurenci, ale byl taky středem zábavy. Naposledy s pardubickým klubem vyrazil koncem loňského roku do švýcarského Davosu na Spengler Cup.

„Pracovat s ním byla radost. Neustále chtěl všechno posouvat a hlavně nezkazil žádnou zábavu. Z výjezdů do zahraničí máme s Jirkou nespočet zážitků, ať už to bylo přímo na zápase, nebo večer někde v hospodě, kde se dohrávalo. Pořád měl na tváři úsměv, takhle by měl žít každý. Bude nám moc chybět,“ vzkázal Mroviec.

Čtyřicetiletý moderátor, DJ a produkční Radia Kiss Jiří Vondra zemřel ve středu 15. ledna. Klub jeho památku uctí ve ve čtvrtek od 18 hodin, kdy se bude v enteria areně dohrávat zhruba čtrnáct minut duelu s Litvínovem. Půjde však možná o vůbec nejsmutnější čtvrt hodinu hokeje v celé pardubické historii. Jiří Vondra nebude jediný, na koho budou v tu chvíli fanoušci na stadionu myslet. Zápas s Vervou se totiž měl původně odehrát minulý týden v úterý, jenže přímo během něj na tribuně zemřel jeden z pardubických fanoušků.

„Vůbec si nechci představovat, jak to bude večer vypadat,“ povzdechl si Mroviec.