Toho vyhýbání si musel všimnout každý. Velmi pečlivě si všichni účastníci předsezonní tiskové konference Dynama Pardubice dávali pozor, aby to slovo nepadlo. A povedlo se. Termín „titul“ nezazněl ani jednou. Přitom na nic jiného klub s rozpočtem a soupiskou, kterou současně má, cílit nemůže. Postup do play off? Více než povinnost. Finále? Bez něj by se jednalo o velké zklamání. Titul? Konečně naplněný cíl velkoklubu.
Tak jsou rozdané karty na prahu další extraligové sezony. „Jsme ambiciózní organizace. Každý chce ale vyhrát. Já jsem rád, že jsme byli dvakrát ve finále. I když vždycky chcete ten pohár zvednout, tak stříbrná medaile není ostuda. Extraliga je silná soutěž, každým rokem se zlepšuje a zkvalitňuje. Chceme zase dojít co nejdále a já věřím, že to jednou přijde,“ uvedl většinový majitel Dynama Petr Dědek.
HC Dynamo Pardubice na prahu sezony 2025–26
Změny v kádru – příchody: Daniel Gazda (Ilves Tampere), Ondřej Mikliš a Vladimír Sobotka (oba Sparta), Jan Košťálek (Vítkovice, návrat z host.), Miguël Tourigny (Žilina), John Ludvig (Colorado Eagles), Jakub Lauko (Boston)
Odchody:
Los týmu na začátku extraligy: 1. kolo středa 10. září
Ten se svými kolegy zažil dva bolestné konce sezon. Loni jeho tým nestačil v sedmém finále doma na Třinec a letos na Brno. Zklamání se dalo vážit na tuny.
Ale reakce vedení klubu byla rychlá a rázná. Mužstvo manažeři ještě posílili. Červenobílému mužstvu má k vytouženému grálu dopomoci nově složený tým trenérů v čele s Filipem Pešánem i zvučné posily v čele s Vladimírem Sobotkou či Jakubem Laukem.
„Už dlouho jsem nebyl v létě takto v klidu. Složení kádru převzal kompletně sportovní manažer Petr Sýkora, který odvedl dobrou práci. Tým máme vyladěný a dobře složený. Jsme spokojení,“ uvedl Petr Dědek, který přiznal, že rozpočet Dynama pro novou sezonu atakuje cifru 400 milionů korun.
„Naší ambicí je být špičkou české extraligy a zároveň i v Evropě, tomu také přizpůsobujeme rozpočet a snažíme se neustále zlepšovat a posouvat. Není to však jen o číslech, ale i o tom, co děláme pro hokej,“ řekl Dědek.
Hlavní favorit? Pardubice
Pardubičtí budou opět v roli hlavního favorita. Ostatně sázková kancelář Tipsport, která dává jméno i celé extralize, vypsala na výhru Pardubic nejnižší kurz 3,1 ku jedné. Druhým favoritem je Sparta Praha oceněná cifrou 4,4 ku jedné.
„Chceme se dobře připravit na sezonu, být kondičně připravení a dodržovat systém. Rádi bychom do sezony dobře vstoupili a v jejím průběhu pracovali na denní bázi, abychom měli dobrý pocit z předváděné hry,“ řekl hlavní kouč Filip Pešán, který převzal tým po Miloslavu Hořavovi.
V rolích asistentů má Karla Mlejnka, Václava Kočího a Jiřího Sklenáře, který je od července novým trenérem brankářů Dynama. „Přišla změna, v nové trenéry máme důvěru a vidíme, že práci dělají dobře. Filip vyznává aktivní hokej, věřím, že divákům nabídneme atraktivní hokej, spoustu gólů a budou se bavit. Moc se na sezonu těším, myslím si, že bude zajímavá,“ uvedl Dědek.
Tým výrazně posílil v zadních řadách, opory ale získal s příchody Vladimíra Sobotky či Jakuba Lauka i do útoku.
Hokejové Dynamo Pardubice má za sebou sezonu jako na horské dráze
„Filip má k dispozici osm kvalitních beků a ještě něco v rezervě, do útoku se podařilo přivést zkušeného Vláďu Sobotku, přišel Jakub Lauko, o tom se také nemusíme bavit, zapadá nám perfektně charakterově. Máme teď široký kádr se silnou konkurencí, což je něco, na co jsme v minulé sezoně možná trochu doplatili. V klidu si můžeme počkat na Martina Kauta, až se uzdraví, případně i Roman Červenka má dost času na to, aby se dal dohromady. Pro nás je důležitá druhá půlka sezony, teď nás nic netlačí,“ dodal Dědek.
Zatímco Martin Kaut musel již dříve na operaci s kolenem, Roman Červenka nedohrál kvůli potížím se zády středeční přípravný zápas v Mladé Boleslavi. „Roman dnes absolvoval vyšetření v Praze, zatím nevím více, ale myslím, že šlo spíš o prevenci než o nějaký větší problém,“ řekl Pešán.
Další posily klub nyní nevyhlíží. „Myslím, že tým je hotový a připravený na začátek soutěže. Dolaďují se jen detaily, je možné, že někdo doplní první mužstvo z B týmu,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.