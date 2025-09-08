Dynamo má silnější tým. Přišel čas na zlato, věří po dvou finálových porážkách

Milan Zlinský
  10:15
S rozpočtem 400 milionů korun a vyladěným kádrem plným hvězd jdou Pardubice do šesté sezony pod majitelem Petrem Dědkem. Cíle má Dynamo Pardubice maximální. Po dvou finálových porážkách je Dynamo podle sázkových kanceláří i fanoušků hlavním favoritem sezony.
V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)

V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)
V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)
V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)
V opravené restauraci Hattrick v enteria areně se poprvé konala tisková konference Dynama Pardubice před startem nové sezony. (8. září 2025)
8 fotografií

Toho vyhýbání si musel všimnout každý. Velmi pečlivě si všichni účastníci předsezonní tiskové konference Dynama Pardubice dávali pozor, aby to slovo nepadlo. A povedlo se. Termín „titul“ nezazněl ani jednou. Přitom na nic jiného klub s rozpočtem a soupiskou, kterou současně má, cílit nemůže. Postup do play off? Více než povinnost. Finále? Bez něj by se jednalo o velké zklamání. Titul? Konečně naplněný cíl velkoklubu.

Tak jsou rozdané karty na prahu další extraligové sezony. „Jsme ambiciózní organizace. Každý chce ale vyhrát. Já jsem rád, že jsme byli dvakrát ve finále. I když vždycky chcete ten pohár zvednout, tak stříbrná medaile není ostuda. Extraliga je silná soutěž, každým rokem se zlepšuje a zkvalitňuje. Chceme zase dojít co nejdále a já věřím, že to jednou přijde,“ uvedl většinový majitel Dynama Petr Dědek.

HC Dynamo Pardubice na prahu sezony 2025–26

Změny v kádru – příchody: Daniel Gazda (Ilves Tampere), Ondřej Mikliš a Vladimír Sobotka (oba Sparta), Jan Košťálek (Vítkovice, návrat z host.), Miguël Tourigny (Žilina), John Ludvig (Colorado Eagles), Jakub Lauko (Boston)

Odchody:
Jasper Weatherby, Nick Jones, Matej Paulovič, Jakub Lichtag, Lukáš Radil

Los týmu na začátku extraligy: 1. kolo středa 10. září
Pardubice – Hradec Králové
18:00 enteria arena
2. kolo pátek 12. září Liberec – Pardubice 18:00

Ten se svými kolegy zažil dva bolestné konce sezon. Loni jeho tým nestačil v sedmém finále doma na Třinec a letos na Brno. Zklamání se dalo vážit na tuny.

Ale reakce vedení klubu byla rychlá a rázná. Mužstvo manažeři ještě posílili. Červenobílému mužstvu má k vytouženému grálu dopomoci nově složený tým trenérů v čele s Filipem Pešánem i zvučné posily v čele s Vladimírem Sobotkou či Jakubem Laukem.

„Už dlouho jsem nebyl v létě takto v klidu. Složení kádru převzal kompletně sportovní manažer Petr Sýkora, který odvedl dobrou práci. Tým máme vyladěný a dobře složený. Jsme spokojení,“ uvedl Petr Dědek, který přiznal, že rozpočet Dynama pro novou sezonu atakuje cifru 400 milionů korun.

„Naší ambicí je být špičkou české extraligy a zároveň i v Evropě, tomu také přizpůsobujeme rozpočet a snažíme se neustále zlepšovat a posouvat. Není to však jen o číslech, ale i o tom, co děláme pro hokej,“ řekl Dědek.

Hlavní favorit? Pardubice

Pardubičtí budou opět v roli hlavního favorita. Ostatně sázková kancelář Tipsport, která dává jméno i celé extralize, vypsala na výhru Pardubic nejnižší kurz 3,1 ku jedné. Druhým favoritem je Sparta Praha oceněná cifrou 4,4 ku jedné.

„Chceme se dobře připravit na sezonu, být kondičně připravení a dodržovat systém. Rádi bychom do sezony dobře vstoupili a v jejím průběhu pracovali na denní bázi, abychom měli dobrý pocit z předváděné hry,“ řekl hlavní kouč Filip Pešán, který převzal tým po Miloslavu Hořavovi.

V rolích asistentů má Karla Mlejnka, Václava Kočího a Jiřího Sklenáře, který je od července novým trenérem brankářů Dynama. „Přišla změna, v nové trenéry máme důvěru a vidíme, že práci dělají dobře. Filip vyznává aktivní hokej, věřím, že divákům nabídneme atraktivní hokej, spoustu gólů a budou se bavit. Moc se na sezonu těším, myslím si, že bude zajímavá,“ uvedl Dědek.

Tým výrazně posílil v zadních řadách, opory ale získal s příchody Vladimíra Sobotky či Jakuba Lauka i do útoku.

Hokejové Dynamo Pardubice má za sebou sezonu jako na horské dráze

„Filip má k dispozici osm kvalitních beků a ještě něco v rezervě, do útoku se podařilo přivést zkušeného Vláďu Sobotku, přišel Jakub Lauko, o tom se také nemusíme bavit, zapadá nám perfektně charakterově. Máme teď široký kádr se silnou konkurencí, což je něco, na co jsme v minulé sezoně možná trochu doplatili. V klidu si můžeme počkat na Martina Kauta, až se uzdraví, případně i Roman Červenka má dost času na to, aby se dal dohromady. Pro nás je důležitá druhá půlka sezony, teď nás nic netlačí,“ dodal Dědek.

Zatímco Martin Kaut musel již dříve na operaci s kolenem, Roman Červenka nedohrál kvůli potížím se zády středeční přípravný zápas v Mladé Boleslavi. „Roman dnes absolvoval vyšetření v Praze, zatím nevím více, ale myslím, že šlo spíš o prevenci než o nějaký větší problém,“ řekl Pešán.

Další posily klub nyní nevyhlíží. „Myslím, že tým je hotový a připravený na začátek soutěže. Dolaďují se jen detaily, je možné, že někdo doplní první mužstvo z B týmu,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

Napojení na dálnici za tunelem Homole nebude, řidiči si musejí pár měsíců počkat

Nový šestikilometrový úsek dálnice D35 vedoucí od Ostrova k Vysokému Mýtu bude příští rok hotový dříve než tunel Homole, situovaný přibližně v polovině úseku. Zatímco před tunel se řidiči po nové...

Seniorka zapomněla v obchodě obálku s úsporami. Poctivec ji vrátil, nálezné odmítl

Krátká zastávka v obchodě se pro seniorku z Pardubic mohla změnit v obrovskou ztrátu. Své čerstvě vybrané úspory totiž zapomněla na pultu a odešla. Díky férovému obchodníkovi se však příběh odehrál...

Podchod, kde Správa železnic přetřela díla studentů, vyzdobí schválení ptáci

Správa železnic vypsala výběrové řízení na výmalbu podchodu na nádraží v Ústí nad Orlicí. Původní street artové malby studentů místní uměleckoprůmyslové školy, které Správa železnic nechala bez...

Jezírko i záchody. Nadšenci odhalují pozůstatky dělnického tábora Hitlerovy dálnice

Premium

Po stopách bývalého tábora pro dělníky Hitlerovy dálnice pátrá amatérský archeolog Tomáš Rubeš. V lesích u Albrechtic na Orlickoústecku narazil na pozůstatky vzorového pracovního tábora pro dělníky....

Tým bude potřebovat čas. Sýkora o posilách, Pešánovi i o viróze v přípravě

Když na předsezonní tiskovce odpovídal na otázky týkající se extrémní síly letošního A-týmu pardubických hokejistů, odmítl si „honit triko“. Sportovní ředitel pardubického Dynama Petr Sýkora...

8. září 2025  10:17

Dynamo má silnější tým. Přišel čas na zlato, věří po dvou finálových porážkách

S rozpočtem 400 milionů korun a vyladěným kádrem plným hvězd jdou Pardubice do šesté sezony pod majitelem Petrem Dědkem. Cíle má Dynamo Pardubice maximální. Po dvou finálových porážkách je Dynamo...

8. září 2025  10:15

Kvalifikace na Velkou pardubickou 2025: program a výsledky, kde sledovat

Dostihová sezona je v plném proudu a jejím vrcholem v Česku bude proslulý překážkový závod Velká pardubická. Každý účastník kromě loňského vítěze musí úspěšně zvládnout kvalifikaci. Termíny, výsledky...

1. srpna 2025  10:53,  aktualizováno  8.9 9:28

V Litomyšli na domov seniorů šetřili z pokut od řidičů, dotaci od státu vzdali

Nejsou tak bohatí, aby si mohli dovolit státní dotaci. Přesně to si řekli radní v Litomyšli. Nový domov pro seniory za 196 milionů bez DPH zaplatí z městského rozpočtu. Stavba začne ještě letos.

7. září 2025  12:29

Pardubický kapitán Sedlák: Jsem ve věku, kdy si pořádný „detox“ dopřát nemůžu

Byl jedním z hokejistů, kteří pro marketingové účely pardubického Dynama pózovali v nových dresech. Logicky — kapitán týmu Lukáš Sedlák je v posledních letech jednou z nejvýraznějších tváří klubu....

6. září 2025  11:20

Napojení na dálnici za tunelem Homole nebude, řidiči si musejí pár měsíců počkat

Nový šestikilometrový úsek dálnice D35 vedoucí od Ostrova k Vysokému Mýtu bude příští rok hotový dříve než tunel Homole, situovaný přibližně v polovině úseku. Zatímco před tunel se řidiči po nové...

6. září 2025

Podchod, kde Správa železnic přetřela díla studentů, vyzdobí schválení ptáci

Správa železnic vypsala výběrové řízení na výmalbu podchodu na nádraží v Ústí nad Orlicí. Původní street artové malby studentů místní uměleckoprůmyslové školy, které Správa železnic nechala bez...

5. září 2025  14:08

Viróza jako komplikace. Ale cizina nás stmelila, věří pardubický kouč Pešán

Netajil, že mu konvenuje tlak na každodenní práci, kterou v pardubickém hokejovém klubu postupně nastolil miliardář Petr Dědek, většinový majitel HC Dynamo a jeho obávaný šéf. „Jsem velmi mile...

5. září 2025  13:43

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  11:55

Koncerty i mimořádně otevřené památky. Víkend v kraji bude nabitý kulturou

Pestrý program s řadou koncertů, výstav a happeningů čeká první zářijový víkend obyvatele a návštěvníky Pardubic, Vysokého Mýta, Svitav či Brandýsa nad Orlicí. Otevře se i řada jindy nepřístupných...

5. září 2025  11:34

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTROMECHANIK – ABSOLVENT (od 35.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 35 000 - 40 000 Kč

Dalších 32 800 volných pozic

Do auta na přejezdu narazily vlaky z obou směrů. Řidička stihla utéct

Hlavní železniční koridor na Pardubicku v úseku Uhersko - Zámrsk zastavil ve čtvrtek odpoledne střet auta s vlakem na přejezdu u obce Uhersko. Podle dosavadního vyšetřování po prvním střetu do auta...

4. září 2025  14:15,  aktualizováno  17:51

Polská rychlostní silnice směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.