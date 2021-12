Hokejové Dynamo má dostat více peněz od kraje, Piráti jsou proti

Zastupitelé Pardubického kraje chtějí zvýšit podporu hokejovému klubu Dynamo. Vyplývá to z návrhu rozpočtu na příští rok, který budou schvalovat v úterý. Část opozice je proti.

Letos hokejový klub Dynamo získal od Pardubického kraje přes 4,4 milionu korun, příští rok by měl obdržet už milionů pět. Z pohledu příjmů Pardubického kraje, které příští rok dosáhnou 4,3 miliardy korun, jde o malé částky.

Může se ale stát, že to bude jeden z mála sporných bodů při hlasování o rozpočtu. Zatímco částku 2,1 milionu korun určenou na podporu mládeže HC Dynamo nebude nejspíše nikdo kritizovat, suma 2,9 milionu korun určená na propagaci Pardubického kraje a dotování provozu hokejového klubu je sporná.

Piráti už letos v létě dali najevo, že podpora soukromého klubu touto formou by měla skončit.

„Nelíbí se nám, že se znovu zvedá dotace pro hokejový klub. Nemám nic proti hokeji, naopak, jsem jeho velký fanoušek. Nový majitel klubu Petr Dědek ale přišel s tím, že klub zkonsoliduje, nicméně náklady pro kraj se zvyšují. Chceme o této dotaci hlasovat samostatně,“ uvedl zastupitel opozičních Pirátů Daniel Lebduška.

Chceme podporu vrátit na úroveň roku 2019, řekl Krejčíř

Vedení kraje zvýšení dotace hájí hned několika argumenty. Možná tím nejdůležitějším je tvrzení, že ve skutečnosti samospráva hokejovému klubu peníze nepřidává, ale jen vrací podporu na úroveň, která byla běžná před covidem.

„I v jiných kapitolách rozpočtu se snažíme postupně vracet na čísla před pandemií, která si vynutila škrty. Kráceny byly i ostatní kluby. V roce 2019 obdržel hokejový klub od kraje v součtu 5,1 milionu korun,“ uvedl radní Pardubického kraje Alexandr Krejčíř (ODS).

Peníze na vrcholový sport podle něj Pardubický kraj bude i nadále posílat, a nejen do hokeje. „V programovém prohlášení máme podporu vrcholovému sportu pro basketbal, hokej a fotbal. Jsou to tři významné sporty s přesahem mimo kraj. Podpora je takto nastavena a nemáme důvod to měnit,“ uvedl Krejčíř. Dodal, že není podstatné, kdo vlastní klub.

Kraj ve srovnání s Pardubicemi hokejovému klubu posílá drobné. Dynamo totiž na základě loni schválené smlouvy inkasuje přes přímou i nepřímou podporu od města ročně 35 milionů. Vyjednalo si totiž velmi dobré ceny za pronájmy, které obsahují i významnou slevu až do roku 2023 kvůli koronaviru.

Přestože město vlastní 46 procent akcií klubu a zavázalo se do něj poslat za 15 let půl miliardy korun a nemá většinu nejen v představenstvu, ale ani v dozorčí radě. Radní města se zároveň zavázali, že dají peníze na vylepšení zázemí cateringu v aréně a vybudují třetí ledovou plochu.

„Vím, že Pardubice do hokeje dávají násobně víc než kraj, ale to není podstatné. My jsme například klubu platili za propagaci dva miliony korun, ale v mediálním prostoru dělám a reálná cena je tak milion. Za co jsme dali tu druhou část, to netuším,“ uvedl Daniel Lebduška.

Stejně jako v samotných Pardubicích i v Pardubickém kraji si hokejový klub vyjednal zvláštní zacházení. Zatímco Dynamo má vlastní kolonku v krajském rozpočtu, který budou zastupitelé nyní schvalovat, ostatní kluby žádají o takzvané individuální dotace, o nichž politici rozhodují v průběhu roku.

Přímou dotaci 1,8 milionu na provoz získal tak letos například Fotbalový klub Pardubice, který ji využil na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s chodem A-mužstva.

Druholigový fotbalový tým Chrudimi obdržel dotaci 800 tisíc, tamní futsalisté dostali polovinu, na basketbal do Pardubic šlo 900 tisíc korun, 400 tisíc získal svitavský basketbal.

Hejtman Martin Netolický před časem uvedl, že jednání o těchto dotacích je složité, protože kluby mezi sebou srovnávají krajskou podporu a dožadují se pak vyšších částek.