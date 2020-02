Hokejové Dynamo čeká šest duelů pravdy, první už dnes v Kladně

Na konci ledna Pardubice nezvládly domácí zápas s Litvínovem a vše nasvědčovalo tomu, že tradiční klub směřuje do první ligy. Sázková kancelář Tipsport tehdy vypsala kurzy na záchranu Vítkovic v poměru 1,05 ku jedné, Kladna 1,07 ku jedné, Litvínova 1,18 ku jedné a Dynama 1,84 ku jedné.

Tedy technicky vzato bookmakeři Pardubicím nevěřili. Ovšem tři výhry Dynama v řadě s prognózami silně zahýbaly. Momentálně je největším favoritem na sestup Kladno. Naopak to, že Pardubice se umístí do 13. místa, se nyní sází už jen za 1,22 ku jedné.

Trend je tedy pozitivní, ale hotového není nic. Tým potřebuje přidat ještě dost vítězství, aby měl jistotu záchrany. První těžká a mimořádně důležitá prověrka přijde už dnes u stejně namočeného Kladna.

„Důležitý je pro nás každý další zápas. Ačkoli to bude znít jako klišé, koukáme se jen na každý další duel,“ krotí náznak jakékoli euforie lídr kabiny Tomáš Rolinek. „Užili jsme si výhru s fanoušky, ale všechno pokračuje dál,“ dodal po vítězném utkání se Zlínem.

Závěrečný los Dynama 47. kolo, pá 21. 2., 18 hodin

Rytíři Kladno - Pardubice 48. kolo, ne 23. 2., 17.30 hodin

Pardubice - Bílí Tygři Liberec 49. kolo, pá 28. 2., 18 hodin

Dynamo Pardubice - Plzeň 50. kolo, ne 1. 3., 15 hodin

Oceláři Třinec - Pardubice 51. kolo, út 3. 3., 17.30

hodin Pardubice - Sparta Praha 52. kolo, pá 6. 3., 18 hodin

Kometa Brno - Pardubice Pozn.: zápas s Kladnem dnes vysílá O 2 TV Sport

V pátek se tak před televizními kamerami odehraje přímý souboj o sestup. Tým, který vyhraje, bude blízko záchraně. „Věřím našemu týmu. Je na dobré cestě. Zvládli jsme klíčový víkend za šest bodů, musíme hrát stejně i dál,“ uvedl Petr Dědek, který se zajímá o nákup Dynama Pardubice.

Do 12. března má tak městu učinit nabídku. Už dopředu ale oznámil, že pravidla radních se mu nelíbí a že je bude chtít upravit. Evidentní ale je, že pokud se Ondřejovi Heřmanovi, kterého Dědek do Dynama doporučil jako krizového manažera, podaří extraligu udržet, bude mít 65. nejbohatší Čech v rukou silné karty.

„Jsem jednoznačně pro, aby se panu Dědkovi udělaly ústupky, aby klub od města převzal. Vidím v jeho osobě záruku toho, že Dynamo začne brzy stoupat vzhůru,“ uvedl poslanec a pardubický zastupitel za ANO Martin Kolovratník, který byl zároveň v pondělí zvolen jako lídr pro krajské volby.

Je tak zjevné, že jeho hlas bude mít váhu. „Od příchodu pana Dědka k Dynamu se mužstvo skoro zázračně zvedlo. Mám ohromnou radost z posledních výher,“ dodal Martin Kolovratník.

Dalším, kdo veřejně oznámil svůj zájem majetkově vstoupit do Dynama, je pardubický podnikatel a majitel druholigového fotbalového klubu Vladimír Pitter. „Mou představu na radnici znají, tu jsem jim představil při prezentaci mého záměru na odkup minoritního podílu od pana Šudy,“ uvedl Pitter v rozhovoru pro fanoušky Pardubic, kteří hlavní dva uchazeče o Dynamo vyzpovídali přes e-mail. Pitter zároveň potvrdil, že by o klub stál i po případném sestupu. „Ano, nic se na mém zájmu o klub v případě sestupu nezmění. Byť si to nikdo nepřejeme a věřím, že to klub zvládne!“

Zastupitelé by o spoluvlastníkovi měli rozhodnout na konci dubna.