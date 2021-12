Zaplatili jsme nejvíc, a na hokej se nedostaneme, zlobí se fandové Dynama

To znamená těch nejlevnějších. Držitelé těch nejdražších měli smůlu a hodně nahlas se zlobí.

Po loňské bídné sezoně, během které kvůli covidu-19 fanoušci do hlediště nemohli vůbec, se pardubický „Hockeytown“ rychle dostal do tradiční pohody.

Extraligové zápasy sledovalo pravidelně plné hlediště a Dynamo se dostalo s průměrnou návštěvností přes osm tisíc lidí na první příčku žebříčku ligy.

Ovšem pohoda netrvala dlouho. Před týdnem vláda opět zavedla přísné omezení kapacity všech stadionů. A do stanovené tisícovky se vejde jen zlomek zájemců.

Zvláště u tak atraktivního zápasu s lídrem extraligy Třincem. Na střet s obhájcem titulu by za normálních okolností přišlo kolem deseti tisíc diváků. Dorazit ovšem mohla jen desetina.

„Omlouváme se fanouškům Dynama, ale žádné řešení nebude v tuto chvíli na sto procent spravedlivé,“ uvedl na Twitteru majitel klubu Petr Dědek.

Ovšem jen tím rozjel další vlnu nadávek a protestů. Vedení Dynama totiž fandy vybralo podle poměrně zvláštního klíče.

„Na extraligová utkání hokejového klubu Dynamo Pardubice se v době trvání nouzového stavu dostanou partneři klubu a držitelé permanentních vstupenek do sektoru stání,“ uvedl na webu klubu jeho mluvčí Lukáš Zitka a z jeho slov je patrné, že stejný režim bude platit ještě minimálně pro zápasy proti Plzni a Spartě Praha.

Logicky se tak hlavně těm, kteří mají nejdražší permanentní vstupenky, nelíbí, že by měli přijít o další dvě atraktivní utkání.

„V praxi tak může jít na hokej někdo, kdo si letos poprvé koupil permici do kotle za 2 600 korun, a doma zůstane někdo, kdo má 20 let permici do ‚A‘ kategorie za čtyřnásobek a loni nechal klubu peníze v rámci programu Pomohl jsem. Sorry, tohle řešení mi fér prostě nepřipadá,“ uvedl na Facebooku Adam Vašina.

Jeho příspěvek se stal velmi sdíleným a citovaným. Lidem evidentně promluvil z duše.

„Je mi jasné, že na výběr bylo jen z několika špatných a ještě horších řešení, přesto si neodpustím poznámku. Nepřijde mi absolutně fér, že klub nezohlední cenu zakoupených permic, délku jejich držení ani zapojení do programu na pomoc klubu,“ zmínil iniciativu, při níž fanoušci nechtěli po klubu zpět peníze za loňskou sezonu, kdy se i přes držení permanentek na hokej vůbec nedostali.

Dědek věří, že se kapacita zvýší

Petr Dědek je dlouhodobě kritikem vládních opatření na hokeji. Podle nich by vláda očkované lidi neměla omezovat. Kvůli tomu se i nazlobil na pořadateli opět zrušené hokejové show pod širým nebem, která se měla konat ve Špindlerově Mlýně.

„Mohlo se žádat o výjimku u hygieny, byl rozpracovaný návrh na rozdělení sektorů tak, aby mohlo přijít co nejvíce diváků. I kdyby mohlo přijít jen tisíc lidí, mělo se to uskutečnit,“ uvedl Petr Dědek, který zároveň doufá, že vláda ucukne a nakonec bude na stadiony pouštět více než zmíněných tisíc lidí.

„Kluby prostřednictvím APK a Národní sportovní agentury tlačí na vládu, aby přehodnotila nesmyslné plošné omezení kapacity stadionů na tisíc diváků. Věříme, že se to povede brzy vyřešit,“ dodal na Twitteru Dědek, ale moc tím fanoušky neuklidnil.

Čísla nakažených má Česká republika stále špatná a příznivci Dynama tuší, že se na hokej ve velkém počtu hned tak nepodívají.

„Spravedlivé řešení sice neexistuje, přesto jsem si myslela, že bude alespoň vůle, aby se postupně mohli protočit všichni permanentkáři a nebyla zvýhodněna pouze jedna skupina. Za mne zklamání,“ uvedla třeba Kateřina Veselková.

„Snad se nad tím v Dynamu ještě někdo zamyslí do dalších zápasů,“ dodal pak Adam Vašina.

