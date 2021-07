Pirátům vadí přímé dotace do vrcholového sportu v Pardubickém kraji

Pardubický kraj ještě před prázdninami zvýšil dotace na provoz dvou pardubických klubů, jejichž týmy hrají nejvyšší soutěž. Dotace na provoz klubu HC Dynamo z krajské pokladny tak letos činí 2,64 milionu korun, Fotbalový klub Pardubice od zastupitelů získal 1,8 milionu korun.



Není to nic nového, Pardubický kraj posílá sportovním klubům, jejichž týmy jsou vidět, peníze pravidelně. Neobvyklé je tentokrát to, že tyto relativně velké částky jdou přímo na dotování provozu soukromých klubů.

Dříve kraj posílal většinu peněz na podporu pardubického Dynama s tím, že za to bude mít zaplacenou reklamu.

„Není to propagace, ale jenom dotace,“ uvedl krajský zastupitel Pirátů Daniel Lebduška. Když už podle něj kraj chce podporovat sport na vrcholové úrovni, měl by dostat alespoň nějakou protihodnotu. Piráti přesto rozdělení peněz vzhledem k pandemii podpořili s tím, že příští rok by ale už pro něco takového ruku nezvedli.

„Mimořádná situace vyžaduje mimořádná řešení, až bude normální doba, vrátíme se k původním mechanismům,“ uvedl radní pro sport, cestovní ruch a volnočasové aktivity Alexandr Krejčíř (ODS) s tím, že kluby ekonomicky poškodila pandemie.

V roce 2019 byla krajská dotace na provoz hokejového klubu HC Dynamo Pardubice 800 tisíc, loni 1,8 milionu a letos už činí o dalších 840 tisíc korun více.

Dva miliony na reklamu kraj letos nedá

Vedení kraje upozorňuje, že v předchozích letech šlo do extraligového Dynama více peněz než nyní. Loni totiž politici poslali na účet klubu i dva miliony korun za marketing, které letos škrtli. Platit za reklamu se kraji v této době nechce. Mimo jiné proto, že klub vzhledem k nejistotě, jak bude probíhat příští hokejová sezona, nemůže zaručit, že by dostál svým závazkům ze smlouvy. Propagaci kraje však klub slíbil zachovat.

Přímou dotaci 1,8 milionu na provoz, o 800 tisíc korun vyšší než loni, získal Fotbalový klub Pardubice, který ji využije na pokrytí zvýšených provozních nákladů spojených s chodem A-mužstva.

„Celková výše dotace pro fotbalový klub bude necelé dva miliony. Je v zájmu kraje, abychom subjekt podpořili, protože klub jako jediný zástupce z Pardubického kraje hrál v nejvyšší fotbalové lize. Podpora takto významné sportovně-společenské činnosti je namístě,“ řekl radní Krejčíř.

Hejtman Martin Netolický (3PK) řekl, že kvůli pandemii musel klub provádět PCR testy. „Náklady pro FK Pardubice byly mimořádné, je to zohlednění této potíže,“ uvedl.



Na druhou stranu kraj podle něj odmítl přispívat na to, že pardubický tým musí hrát na hřišti pražských Bohemians 1905 v Ďolíčku. „Dohodli jsme se, že nebudeme podporovat zvýšené náklady spojené s tím, že FK hraje v Praze, to samozřejmě není problém kraje,“ řekl při posledním jednání zastupitelů.

Peníze z krajského rozpočtu dostávají i další týmy, které hrají vyšší soutěže. Druholigový fotbalový tým Chrudimi získal letos dotaci 800 tisíc korun, stejná částka jde na basketbal do Pardubic, 400 tisíc má schváleno svitavský basketbal.

Jaký klíč k rozdělení veřejných peněz mezi privátní sportovní kluby krajští politici používají, však není zřejmé. Martin Netolický během posledního jednání zastupitelů uvedl, že kluby mezi sebou srovnávají krajskou podporu a dožadují se pak vyšších částek. „Jedna poskytnutá dotace jednomu klubu vám generuje neuvěřitelné množství schůzek,“ uvedl Netolický.