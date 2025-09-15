V pondělí mezi devátou a desátou hodinou ráno znepokojil obyvatele bytového domu v pardubických Polabinách dým, který se valil chodbou. Ti bez váhání kontaktovali městskou policii i hasiče.
První byla na místě hlídka strážníků, které se podařilo rychle najít v zadýmeném prostoru chodby byt, odkud kouř vycházel.
Zvoněním na zvonek a boucháním na dveře probudili spící dvojici, která si v bytě začala připravovat snídani a mezitím usnula. Během chvíle se tak jídlo na sporáku spálilo.
„Strážníci okamžitě odstavili do ruda rozpálený hrnec z plotny a otevřeli všechna okna, aby prostor vyvětrali. Mezitím už se na místě nacházeli i hasiči, kteří zajistili kompletní odvětrání bytu i společných prostor a přivolali záchrannou službu,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Během zásahu se jeden ze strážníků nadýchal kouře a musel být krátce ošetřen kyslíkovou terapií. Po poskytnutí první pomoci se mohl vrátit zpátky do služby.
„I při relativně krátkém pobytu v zakouřeném prostoru hrozí člověku ztráta vědomí a fatální následky. Situaci, kdy na plotně doutná spálené jídlo, proto rozhodně není radno podceňovat,“ uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.