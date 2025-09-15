Dvojice usnula při přípravě snídaně, bytovku zaplnil kouř ze spáleného jídla

Autor:
  14:50
Hustý dým dnes ráno zaplnil chodbu jednoho z pardubických bytových domů. Kouř se valil z bytu, jehož dva obyvatelé si začali připravovat snídani, jenže mezitím usnuli a jídlo se na sporáku spálilo. Jeden ze strážníků, který pospíchal na pomoc, se nadýchal kouře a skončil v péči lékařů.
Fotogalerie2

Spálená snídaně si vyžádala zásah všech složek. Jeden ze strážníků se nadýchal kouře. (15. září 2025) | foto: Městská policie Pardubice

V pondělí mezi devátou a desátou hodinou ráno znepokojil obyvatele bytového domu v pardubických Polabinách dým, který se valil chodbou. Ti bez váhání kontaktovali městskou policii i hasiče.

První byla na místě hlídka strážníků, které se podařilo rychle najít v zadýmeném prostoru chodby byt, odkud kouř vycházel.

Žena dala na pánev rybí prsty a šla na zahradu. Shořela kuchyň za sto tisíc

Zvoněním na zvonek a boucháním na dveře probudili spící dvojici, která si v bytě začala připravovat snídani a mezitím usnula. Během chvíle se tak jídlo na sporáku spálilo.

Zásah si vyžádal lékařské ošetření jednoho z pardubických strážníků, který se vydal obyvatelům bytu na pomoc před udušením. (15. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Strážníci okamžitě odstavili do ruda rozpálený hrnec z plotny a otevřeli všechna okna, aby prostor vyvětrali. Mezitím už se na místě nacházeli i hasiči, kteří zajistili kompletní odvětrání bytu i společných prostor a přivolali záchrannou službu,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Senior chtěl hořící olej při vaření hasit vodou, požár mu způsobil popáleniny

Během zásahu se jeden ze strážníků nadýchal kouře a musel být krátce ošetřen kyslíkovou terapií. Po poskytnutí první pomoci se mohl vrátit zpátky do služby.

„I při relativně krátkém pobytu v zakouřeném prostoru hrozí člověku ztráta vědomí a fatální následky. Situaci, kdy na plotně doutná spálené jídlo, proto rozhodně není radno podceňovat,“ uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

Tak dlouho vyčnívala do silnice, až na to doplatila. Rekreační chalupu ve Žďárských vrších v Borové na Svitavsku, do které loni naboural kamion, museli zbourat. Demolice byla nakonec nutná, přestože...

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

Jsem zmoklá, ale šťastná, řekla Schillerová v Pardubicích. Oponenti Babiše nepřišli

Žádné píšťalky ani nadávky, jaké schytal na stejném místě před týdnem premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala. Středeční odpolední mítink jedničky hnutí ANO Andreje Babiše na pardubické třídě Míru se...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pěšky, na kole i koloběžce. Lidem se otevře obchvat Pardubic i Vysokého Mýta

Hned dvě významné silniční stavby v Pardubickém kraji, které uleví dopravě v Pardubicích a ve Vysokém Mýtě, se tento a příští týden otevřou na několik hodin veřejnosti, než na ně před finálním...

Fotbal pro děti zdražili na dvojnásobek. Klub si za zvýšením stojí, rodiče zuří

Premium

Rodiče mladých fotbalistů MFK Chrudim vyrazili s transparenty na protest proti zvýšení příspěvků. Klub si zdražení hájí růstem nákladů a novou strukturou plateb. Část rodičů přesto mluví o...

15. září 2025

Dvojice usnula při přípravě snídaně, bytovku zaplnil kouř ze spáleného jídla

Hustý dým dnes ráno zaplnil chodbu jednoho z pardubických bytových domů. Kouř se valil z bytu, jehož dva obyvatelé si začali připravovat snídani, jenže mezitím usnuli a jídlo se na sporáku spálilo....

15. září 2025  14:50

V plné výstroji a na hraně sil. Hasič z Pardubic uspěl na evropském šampionátu

Češi opět ukázali, že i v tom nejtěžším hasičském sportu patří ke špičce. Na Mistrovství Evropy ve FireFitu v maďarském Szolnoku vybojovala česká reprezentace hned sedm cenných kovů. Mezi medailisty...

15. září 2025  11:29

Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední

Fotbalisté Jablonce jsou v nové sezoně Chance Ligy stále neporaženi. O výhře nad posledními Pardubicemi 3:2 rozhodli v prvním poločase třemi góly. Dvěma brankami a jednou asistencí se blýskl útočník...

14. září 2025  15:17

Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

14. září 2025  10:59

Česká bída ve Zderazi. Šokující skalní bydlení pro tři generace mělo 15 m2

Není to jen ilustrace bídy a chudoby, ale též připomínka venkovské vynalézavosti. Obydlí vytesaná ve skále totiž garantovala pevnou střechu nad hlavou, suchý a relativně teplý prostor k obývání. Pro...

14. září 2025

Vysoké Mýto vidělo svou D35. Davy dorazily na den otevřené dálnice po dešti

Lidé ve Vysokém Mýtě se v sobotu mohli projít po části rozestavěné dálnice D35, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na šest hodin zpřístupnilo veřejnosti. První návštěvníci dorazili už kolem...

13. září 2025  15:10

Svitavy poprvé vystaví zakládací listinu města, zřejmě je dobovým falzem

Poprvé v dějinách bude ve Svitavách k vidění zakládací listina města. Ve skutečnosti urovnávala územní spor mezi olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu a premonstrátským klášterem v Litomyšli.

13. září 2025  7:18

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Chalupa roky vyčnívala do silnice, po nárazu kamionu ji museli zbourat

Tak dlouho vyčnívala do silnice, až na to doplatila. Rekreační chalupu ve Žďárských vrších v Borové na Svitavsku, do které loni naboural kamion, museli zbourat. Demolice byla nakonec nutná, přestože...

12. září 2025  13:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pozor radar! Na Svitavsku pohlídá řidiče na dvou frekventovaných tazích

Na Svitavsku řidiče na dvou vytížených silnicích již brzy umravní úsekové měření. Kromě výpadovky ze Svitav na Poličku se nový radar objeví na hlavním tahu na Brno.

12. září 2025  10:05

Opilý a zdrogovaný, na tachometru i 150. Řidič při honičce v obci proletěl tújemi

Průjezdem keře z tújí na zahradu rodinného domu skončila minulý týden policejní honička na Orlickoústecku. Před hlídkou ujížděl opilý a zdrogovaný řidič.

11. září 2025  15:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.