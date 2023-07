Park u největšího domova pro seniory se promění tak, aby lákal i mladé lidi

Park vzpomínek. Tak nazvaly mladé architektky Kateřina Waldhauser a Eliška Šárová z ateliéru K2N LANDSCAPE svoji vizi, jak propojit světy starých lidí a veřejnosti.

„Vzpomínky jsou motivem, který se propisuje do návrhu na úpravu na všech úrovních. Od mobiliáře, v němž by se měla objevit houpací křesla či stolky s židličkami, po retro prvky na dětském hřišti. Z vegetace přibudou ořešáky nebo ovocné stromy,“ popsala hlavní záměr architektka Kateřina Waldhauser.

Centrem parku by měla být smyslová zahrada, která vznikne na trávníku v zadní části domova pro seniory. Architektky ji navrhly zejména pro obyvatele domova důchodců, přístupná však bude pro veřejnost. Zde se bude odehrávat nejvíce aktivit, například hrát pétanque.

Navazovat na ni bude pódium, kde by se mohla konat kulturní vystoupení. Součástí bude i altánek s grilem. Zbytek parku bude poklidný s několika zastaveními. Mezi stromy vznikne například pietní místo s mramorovou deskou, která díky leštěné povrchové úpravě vytvoří zrcadlo s odrazem nebe a korun stromů.

„Park jsme se snažily zaměřit na vzpomínky klientů domova pro seniory. Zároveň jsme studovaly strategii rozvoje města, a to i průzkumem mezi obyvateli. Ti vnímají, že je v Přelouči nedostatek příležitostí k volnočasovému kulturnímu a sportovnímu vyžití, což se v našem návrhu snažíme napravit,“ řekla Kateřina Waldhauser.

Kromě současného stavu parku si autorky vítězného návrhu zjišťovaly také informace o lidech s Alzheimerovou nemocí. Ti totiž tvoří významnou klientelu přeloučského domova důchodců.

„Česká alzheimerovská společnost nás upozornila na to, že si tito lidé vybavují spíše vzpomínky z mládí, než že by si pamatovali události nedávné. Inspirací pro nás byly takzvané reminiscenční koutky nebo místa, na něž nás odborníci upozornili, kde by tito lidé mohli vzpomínat,“ vysvětlila Šárová.

Autorky chtějí přeměnit areál tak, aby do něj chodili také mladí lidé. V parku by měli teenageři i rodiny s malými dětmi najít zázemí pro hry, ale třeba i pro grilování. „Tím se generace budou setkávat a obohacovat,“ míní Waldhauser.

Jako pozitiva označila polohu parku na pomezí volné krajiny se vzrostlými stromy, které vytvářejí místa s různou atmosférou. Na jednom připomíná les, na dalším přehledný útulný park. „Lidé už mají park nějak zažitý, nechtěly jsme jeho identitu smazat, ale naopak na ní dále stavět,“ řekla Waldhauser.

Nezůstane kámen na kameni

Architektky počítají také se změnou hlavního vchodu. „Nedostatečně zve dovnitř návštěvníky a v některých místech jsou bariéry v podobě plotu,“ zdůvodnila to Šárová.

Nový park dostane ve spodní části ještě jeden vchod, aby se do něj lidé nemuseli dostávat jen tím oficiálním a šplhat do kopce. U stávajícího hlavního vstupu vznikne bistro, které nahradí nevyužívanou vrátnici. Zde také architektky navrhly sociální zázemí s toaletami.

Kromě smyslové zahrady se v Přelouči mohou těšit na nové vodní prvky i na chytré osvětlení, které se samo ztlumí, pokud se večer v parku nebude nikdo pohybovat. Součástí projektu je i zachycení a udržení vody v krajině. Právě důraz na ekologii a udržitelnost patřil ke kladům vítězného projektu.

„Návrh nejlépe využívá záchyt dešťové vody. Jezírko bude napájeno převážně jí. Dešťovku budeme zachycovat do akumulační nádrže pod zemí. Budeme z ní zavlažovat i další zeleň v parku,“ plánuje ředitel Domova U Fontány Martin Šveřepa.

Za přeměnu parku měl kraj podle původních odhadů zaplatit 22 milionů korun. „Na financování hodláme využít evropské dotace. Architektonickou soutěží se podařilo také snížit plánované náklady přibližně na 16 milionů korun,“ sdělil krajský radní pro sociální oblast Pavel Šotola. Park nebude otevřen nepřetržitě, na noc se bude zavírat.