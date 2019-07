Modernizace Domu hudby v Pardubicích se nakonec prodraží o 11 milionů

Rekonstrukce pardubického Domu hudby se dává do pohybu. Kraj přestavbu rozdělil do tří etap, cena druhé fáze, při níž se počítá s vylepšením společenské části, se však oproti očekávaným 35 milionům vyšplhá na 46 milionů. Do soutěže se totiž přihlásila pouze jedna firma, společnost Marhold a kraj tak neměl možnost výběru.

Podle náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka (Koalice pro Pardubický kraj) se cena navýšila, protože je oproti původnímu plánu do zakázky zahrnuta i modernizace vstupu do pardubické konzervatoře, která v budově sídlí. Přestavba tohoto prostoru byla původně zahrnuta až ve třetí etapě.

,,Firma Marhold nevěděla, že se do soutěže hlásí jako jediná, a tak bych vyloučil, že si diktovala cenu zakázky. Zároveň nás také tlačil termín, opravy společenských prostor by měly probíhat souběžně se zateplováním budovy. Také chceme vyhovět Komorní filharmonii, která se má do Domu hudby vrátit v březnu příštího roku. Ve výsledku jsme tedy byli rádi, že se alespoň jedna firma přihlásila,“ uvedl Roman Línek. Zakázka obnáší výměnu technologických rozvodů, přestavbu interiéru a také lepší řešení exteriéru budovy.

Dům hudby byl původně sídlem Okresního výboru KSČ

Firma má vyměnit elektroinstalace, chlazení a venkovní klimatizační jednotky. Také se budou modernizovat sály a chodba, jež je spojuje, kavárna, toalety a prostor před budovou.

Budovu dnešního pardubického Domu hudby postavili komunisté v 80. letech a původně sloužila jako sídlo Okresního výboru Komunistické strany Československa. Od revoluce tu sídlí pardubická konzervatoř, která budovu zároveň spravuje. Už několik let však bylo jasné, že Dům hudby potřebuje rekonstrukci.

Vnější fasádu kraj měnit nehodlá, stavba si tak zachová svou původní podobu podle architekta Jana Třeštíka. První etapa se věnuje energetickým úsporám, zateplí se střecha a vymění se okna a dveře. Ve druhé etapě proběhne modernizace společenské části Domu hudby a ve třetí etapě dojde na zbylé prostory konzervatoře a základní umělecké školy. Třetí etapa však pravděpodobně začne až po roce 2020.