Horolezecká stěna, tobogan i dílny, děti ve Svitavách budou mít nové zázemí

A co děti, mají si kde hrát? Když na přelomu tisíciletí svitavští zastupitelé odmítli nabídku Pardubického kraje na bezúplatný převod zchátralého sídla Domu dětí a mládeže na Lanškrounské ulici, neboť to bylo nad finanční rámec města, slogan ze známé písně byl aktuální. Organizovaným volnočasovým aktivitám hrozil zánik.

Záchranu organizace v té době požadovala i petice. Městu se nakonec před více než deseti lety podařilo po dočasném provizoriu najít pro příspěvkovou organizaci města prostory v bývalém internátě zdravotnické školy vedle sídla policie. Dispozičně však v budově, ve které byl kdysi dávno i nevěstinec, zůstalo vše při starém, což pro dětské kroužky zrovna není to pravé.

To by se však mělo do tří let změnit. Vedení města chystá Středisko volného času Tramtáryje zásadně zmodernizovat a přizpůsobit nejnovějším trendům volnočasového využití. Třípodlažní budova se starým břízolitem a unifikovanými okny nejenže dostane stylový háv, ale dočká se i moderní přístavby, které bude dominovat horolezecká stěna. Se spoustou herních prvků se počítá i na dosud ne příliš využívané zahradě.

„Už téměř rok spolupracujeme s architektem Radimem Obloukem a připravujeme projekt na rekonstrukci a přístavbu budovy střediska. Jedná se o rozsáhlou modernizaci stávajícího objektu. V budově by měly vzniknout dvě velké dílny – výtvarná a řemeslně-modelářská, dále dojde ke zbudování přírodovědné učebny, nahrávacího a grafického studia, jazykové učebny a místnosti, kde bychom chtěli vybudovat únikovou hru. Součástí projektu bude i přístavba a půdní vestavba, kde by měla vzniknout robotická aréna,“ sdělil ředitel Střediska volného času Tramtáryje Ondřej Komůrka.

Dodal, že zahrada bude plnit roli multifunkčního prostoru s parkourovým hřištěm, stěnou pro tvorbu graffiti, plochou pro modeláře, pódiem pro umělecká vystoupení, venkovní učebnou i toboganem.

Nové zázemí pro kroužky má přilákat do Tramtáryje nejen děti, ale i celé rodiny, pro které středisko chystá víkendové workshopy v dílnách, lákadlem má být i pořádání různých soutěží robotů. „Rekonstrukce je pojata zajímavě. V zadání jsme jasně definovali, co chceme. Radimu Obloukovi se do vnějšího prostoru podařilo dostat navíc moderní prvky přitažlivé myšlenkám mladého architekta,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Na investici s odhadovanými náklady okolo 60 milionů korun město zpracovává projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí tak, aby mohlo modernizaci Tramtáryje financovat z dotačního programu IROP.

„Věřím, že takto dobrý projekt má šanci na úspěch. Činíme všechny kroky, abychom projekt měli co nejvíce do jara připravený. Do výzvy, která bude podána nejspíše v březnu, se s projektem ihned přihlásíme. Evropská unie by uhradila 85 procent nákladů, zbytek jsme připraveni financovat bez jakéhokoliv úvěrového zatížení,“ řekl starosta Svitav David Šimek s tím, že stavět by se mohlo začít v roce 2024.

Středisko volného času Tramtáryje zajišťuje nabídku zájmových kroužků, příměstských a pobytových táborů a v neposlední řadě také koordinuje vědomostní a sportovní soutěže v rámci programu práce s nadanou mládeží.

Provozuje i turistickou základnu ve Svratouchu. Tramtáryje je v rámci okresu Svitavy garantem a pořadatelem vědomostních soutěží a olympiád. Zajišťuje a poskytuje také zájmové vzdělávání přímo ve školách.