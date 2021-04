Pře o pardubické sídliště Dukla. Radní chtějí parkoviště, opozice zeleň

Je to skoro věčný spor ve všech větších městech, Pardubice nevyjímaje. Na sídlištích je potřeba zeleň i parkoviště. Jenže čemu dát přednost?



Problém momentálně řeší na jednom z největších sídlišť v krajském městě. Vedení malé radnice na Dukle v čele se starostou Jiřím Rejdou chce v jednom z vnitrobloků stavět parkovací místa, zatímco opozice by raději ušetřila dvanáct vzrostlých stromů a trávníky.

Ve vnitrobloku ulic kpt. Nálepky, Artura Krause, Sokolovská a Lexova má vzniknout nová obslužná komunikace, kontejnerová stání, veřejné osvětlení a parkovací místa. Předtím mají vodárny v plánu vyměnit kanalizační řady.

„Obvod vybral firmu, která práce provede za 16 milionů korun, projektová cena byla přes 20 milionů korun. Práce začnou v druhém čtvrtletí a potrvají půl roku,“ uvedl starosta Rejda zvolený za hnutí ANO.

Podle něj se projekt připravuje čtyři roky a dva roky jsou Piráti členy zastupitelstva. Mohli se proto podle něj ozvat dřív, ne v době, kdy se má brzy začít stavět. O investici obvod informoval také sdružení vlastníků bytů, napsal o něm ve zpravodaji. Nová parkovací místa jsou podle starosty potřebná. Bude jich tam 135.

„Je to čtyři roky, co víme, že to bude nejdražší projekt, který bude obvod realizovat sám z vlastních zdrojů. Oni mohli k projektu dávat připomínky, oni to neudělali,“ řekl Rejda k postoji Pirátské strany pro ČTK.

Ve vnitrobloku je celkem 195 bytů, sídlí tam základní a mateřská speciální škola a další domy jsou v Sokolovské ulici. Teď tam je podle Rejdy jen dvacítka legálních parkovacích míst.



„Hromada aut tam parkuje nelegálně v záhoncích, na trávníku. Vozidla nemají občané kam dát. Abychom byli věrni ekologii, zavádíme tam dvě podzemní retenční nádrže na dešťovou vodu, která bude používána na zálivku. Parkoviště bude mít zatravňovací dlaždice,“ uvedl Rejda, který podle všeho narazil i u samotných lidí, kteří v okolí bydlí.

Petice měla 167 podpisů

Piráti totiž předali obvodu petici se 167 podpisy místních obyvatel. Kritizují, že bude nutné pokácet dvanáct stromů a znásobení parkovacích míst sníží množství zelených ploch. „Participativní plánování neboli zapojení všech klíčových aktérů do plánovacího procesu je něco, v čem vedení našeho městského obvodu dlouhodobě selhává,“ řekl pirátský zastupitel obvodu Filip Vařecha.

Petice požaduje zastavení příprav, uspořádání veřejného projednání a provedení investice v souladu s podněty obyvatel vnitrobloku H. Parkovacích míst stačí podle Pirátů kolem 80.



„Na setkání s obyvateli vnitrobloku jsem měl velkou radost, že místní v takové míře požadovali přesně to, co prosazujeme, větší zapojení veřejnosti, více zeleně, více příležitostí pro trávení času a potkávání se venku,“ řekl zastupitel Pardubic Jakub Kutílek ze Strany zelených zvolený na pirátské kandidátce.

Piráti stále věří, že zbylé zastupitele obvodu množství podpisů přesvědčí, občany vyslyší a do budoucna bude participace veřejnosti na podobných projektech samozřejmostí. Na dalších zastupitelstvech se Vařecha chce zasadit o to, aby se projednání záměru s občany stalo povinnou součástí revitalizací a dalších podobných investičních záměrů.

„Nerušit, vládneme. Tak by se dal popsat přístup radnice městského obvodu Pardubice V ve věci revitalizace veřejných prostranství. Vinou nedostatku komunikace radnice a pozdního představení záměru však vznikla těsně před podepsáním smlouvy proti plánovanému projektu petice,“ shrnul situaci na Dukle zastupitel Vařecha.