Atletickému areálu na Dukle poslali radní Pardubic první miliony

Pokud se myšlenky a plány povede převést z papíru do reality, o Pardubicích se už nebude mluvit jen jako o městu hokeje, dostihů a ploché dráhy. Mohly by se totiž stát i baštou atletiky.

„Měl jsem možnost poznat řadu projektů, které nebyly zdaleka v tak pokročilé fázi, jako je Dukla sportovní. Důležitý je fakt, že Pardubice jsou připraveny podílet se na financování první etapy a projekt je velmi blízko realizaci. Mně osobně se opravdu velmi líbí, koncepčně je dobře připraven, i proto předpokládám, že najde oporu v Českém olympijském výboru,“ uvedl jeho předseda Jiří Kejval.

Plány jsou skutečně veliké. Jednou z hlavních novinek by měla být atletická hala, která by měla splňovat i parametry pro mezinárodní akce. Takové budovy jsou přitom v republice jen dvě - v Ostravě a v Praze.

„Již nyní víme, kolik našich členů by na stadionu sportovalo, jaké soutěže bychom zde uspořádali. Tento projekt má od nás zelenou, potřebujeme ho a přímo prahneme po tom, aby se poprvé koplo,“ řekl již před dvěma roky Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu a místopředseda Českého olympijského výboru.

Nyní se stavba notně přiblížila. Politici totiž uvolnili deset milionů na vytvoření projektu, a to hned na všechny fáze připravované stavby. „Chceme to mít kompletně připravené, abychom mohli kdykoliv sáhnout do šuplíku, pokud bude třeba možné čerpat nějaké dotace,“ uvedl náměstek primátora Petr Kvaš.



Pardubice chtějí získat na rozsáhlou přestavbu sportovního areálu na sídlišti Dukla grant z Národní sportovní agentury. „Zatím jsme blíže plánovali první etapu, kde by měla být vedle vstupní haly a recepce také atletická hala. Nyní navrhujeme zastupitelstvu, že by se vypracovaly všechny tři etapy projektu,“ uvedl dlouholetý pardubický zastupitel za ODS Klimpl.

Podle něj Národní sportovní agentura, která má nově na starosti financování českého sportu, zatím nerozhodla, jaké granty na investice vypíše a na co budou určeny.

V druhé etapě se má vybudovat hlavně hala na úpolové a míčové sporty, zbývající zařízení v třetí etapě. Do budoucna by mohl u sportovišť vzniknout i hotel, který by ale stavěl jiný investor.

Sportovci využívají třetinu z 80 tisíc metrů čtverečních

Klimpl věří, že Pardubice budou z měst, která připravují velké stavby pro atletiku, nejdál. O atletické hale se uvažuje také v Brně nebo Kladně.



Areál, který je z roku 1959, se rozkládá na 80 tisících metrech čtverečních, sportovci využívají zatím jen třetinu z celé plochy. Město chce podle projektu Dukla sportovní postavit atletickou halu s dvousetmetrovým oválem a kapacitou minimálně 500 míst.

Později by měla vzniknout multifunkční sportovní hala pro více než 2500 diváků, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty, posilovna, vnitřní běžecký okruh. Nafukovací hala by měla být přestavěna na halu pro míčové sporty.

Mezinárodní porota vybrala na konci roku 2016 z 21 architektonických návrhů dva nejlepší. Původně v soutěži zvítězil francouzsko-český návrh. Projektovou dokumentaci ale nakonec zpracuje jiná kancelář, která nabídla nižší cenu.

Náklady na první etapu by podle původních odhadů neměly přesáhnout 350 milionů korun. Celkové náklady město odhadovalo na miliardu korun. Část peněz by měla pocházet z rozpočtu Pardubic, město chce také v návaznosti na memorandum s Českým atletickým svazem usilovat o státní dotaci, případně využít úvěr.

„Projekt, který se před námi otevírá, dává naději, že v Pardubicích vznikne špičkové multifunkční sportoviště, splňující kritéria pro pořádání velkých mezinárodních sportovních soutěží. Pokud najdeme podporu u jednotlivých svazů, a zejména u státu, věřím, že se nám podaří vybudovat areál celý,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO 2011.