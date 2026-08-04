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Strážníci mají nové drony. Pomohou při zásazích, pátrání i za nepříznivého počasí

Kryštof Ženatý
  16:03
Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)

Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)
Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)
Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)
Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)
6 fotografií
Městská policie využije bezpilotní stroje k monitoringu i vyhledávání lidí či vozidel. Pardubičtí strážníci díky novým dronům získají lepší přehled při velkých akcích, rychleji prověří krizové situace a efektivněji pomohou při pátrání po pohřešovaných.

Kontrolovat správné parkování, usměrňovat výtržníky a opilce nebo zabezpečovat dopravu při nejrůznějších akcích. To si asi většina lidí vybaví jako běžnou činnost městských policistů.

Jenže škála jejich činností je mnohem pestřejší. V Pardubicích například už rok funguje v rámci městské policie i letecká služba. Původně měla tři strážníky, nyní už jich je šest. A dočkala se i nových bezpilotních strojů. Výbavu letecké služby městské policie doplnilo šest nových dronů.

Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)
Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)
Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)
Strážníkům pomohou nové drony. I v terénu. (4. srpna 2026)
6 fotografií

Čtyři jsou na trénování pilotů, dva z nich jsou posilou do terénu. Jeden z dronů navíc disponuje termokamerou a může najít ztracené lidi, další zvládne létat i při nepříznivém počasí.

Před pořízením nové techniky měla městská policie tři menší drony, které ale nejsou určeny pro náročnější podmínky. Například lety ve větších výškách nebo za horšího počasí byly až doteď nemožné.

I tak našly využití. „Drony nám pomáhají hlavně tam, kde se pohybuje velké množství lidí. Při fotbalových nebo hokejových utkáních můžeme sledovat situaci z výšky, vyhodnocovat chování fanoušků a podle toho včas přijmout opatření. Šetříme tím síly strážníků a zároveň získáváme lepší přehled o dění na místě,“ uvedl strážník Milan Petrek.

Dron také strážníci používají k pořizování záběrů pro sociální sítě a vyzkoušeli ho například při nočním pátrání po muži, který plaval v noci v Labi. Létali s ním nad polem, aby našli schovaná srnčata.

Mohou také kontrolovat přes okno, jestli je v bytě někdo v nouzi. „Když máme obavu, že je člověk v bytě v ohrožení a neotvírá, můžeme nejdřív pomocí dronu nahlédnout do oken a zjistit, jestli je nutné povolat hasiče. Vyhneme se tak zbytečnému zásahu, který je náročný nejen organizačně, ale i finančně,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Dron dorazí na místo rychleji než hlídka

Drony udělaly v posledních letech obrovský technologický posun. Zvládnou autonomní let, vyhledávání a sledování objektů. Dokážou například najít člověka, vozidlo nebo loď a podle pokynu je následovat.

„Ve Spojených státech už fungují autonomní systémy. Dron na místo dorazí rychleji než běžná hlídka a policisté už při příjezdu vědí, co se na místě děje a jak bezpečně postupovat. Je jen otázkou času, kdy se podobná technologie začne více využívat i u nás,“ řekl Sejkora.

Ve své dodávce mají strážníci k dispozici operační zázemí s televizní obrazovkou, na které vidí živý přenos z dronů. „Drony mají opravdu široké využití. Mají úžasné rozlišení. Dokážou přenášet velmi kvalitní obraz v reálném čase, takže strážníci mají detailní přehled o situaci přímo na místě a záznam mohou využít i pro další dokumentaci,“ vysvětlil František Hanzlík z dodavatelské firmy Geotronics Praha.

Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Provoz dronů ve městech má jasná pravidla stanovená Úřadem pro civilní letectví a vyžaduje koordinaci mezi jednotlivými složkami. Policie, hasiči, záchranáři i městská policie se při zásazích domlouvají, kdo a jakou techniku nasadí, aby se drony vzájemně nerušily a mohly se doplňovat. Létání ve městech je navíc specifické kvůli hustotě osídlení nebo blízkosti letišť.

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