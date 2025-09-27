Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Autor: ,
  10:07
Městská policie v Pardubicích plánuje zřídit vlastní dronové centrum. Drony mohou strážníkům pomáhat při velkých akcích, které navštěvuje hodně diváků, nebo při pátrání po ztracených lidech. Pokud město dá na projekt peníze, pořídí vybavení asi za půl milionu korun. Řekl to náměstek pro vnitřní záležitosti městské policie Petr Kvaš.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

„Máme poměrně velkou skupinu zaměstnanců, kteří s touto technologií pracují. Drony by používali k vyhledávání osob, zvířat, díky pokročilejším dronům s termovizí by je mohli používat i v noci. Při kulturních a sportovních akcích by měli přehled o pohybu diváků a fanoušků. V jiných městech to funguje, naši kolegové jsou pro to zapálení a mají pilotní průkazy,“ řekl Kvaš.

Když město bude souhlasit, bude následovat výběrové řízení na nákup dronů různých kategorií, od lehkých, které budou sloužit k výcviku, až po těžší drony. „Zvažujeme nákup dronů s termovizí, teleobjektivem. Dva drony budou zařazeny přímo do služby a tři budou využity k výchově nových pilotů. Pokud vše vyjde, pořídíme drony ještě letos,“ řekl ředitel městské policie Jan Dojczar.

Městská policie původně připravovala nákladnější dotační projekt s většími drony, ale podle Dojczara bylo obtížné splnit dotační podmínky a termíny. „Projekt vznikl ještě za předchozího ředitele a zjistilo se, že by drony velkých specifikací nemohly létat v centru města, protože by mohly někoho ošklivě zranit. Proto jsme od původního záměru ustoupili a vymysleli vlastní variantu. Vybereme drony, které budou skutečně přínosem,“ řekl ředitel.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Spolek půjčil svůj opečovávaný historický motorák, v Praze ho poškodili sprejeři

Členové Pardubického spolku historie železniční dopravy řeší nemilou událost. Před necelými dvěma týdny neznámí pachatelé posprejovali v Praze zapůjčenou soupravu historického motoráčku z roku 1950....

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Firma narazila při stavbě D35 u Litomyšle na skálu. Geologové s masivem nepočítali

Premium

Stavba dálnice D35 kolem Litomyšle, která začala letos, se potýká s první vážnou komplikaci. Místo hlíny a štěrku narazily bagry na tvrdý skalní masiv. „O skalní hornině z průzkumu víme, jen jsme ji...

Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

Městská policie v Pardubicích plánuje zřídit vlastní dronové centrum. Drony mohou strážníkům pomáhat při velkých akcích, které navštěvuje hodně diváků, nebo při pátrání po ztracených lidech. Pokud...

27. září 2025  10:07

VIDEO: Český „Orient express“ nabídl unikátní gastro zážitek ve voze z roku 1906

Atmosférou legendárního Orient expressu dýchla jízda historického vlaku, který ve čtvrtek vyrazil na okružní trasu z Hlavního nádraží v Praze. Speciálním lákadlem byl zrenovovaný jídelní vůz...

26. září 2025  16:04

Jméno pro nového koně pardubických strážníků vyberou lidé, má to ale háček

Jízdní oddíl pardubických strážníků je v plném obsazení. Po loňském úhynu nejstaršího služebního koně se k hlídkové činnosti přidá mladý hřebec starokladrubského koně, o jehož jménu rozhodne...

26. září 2025  15:50

Neměl přilbu ani řidičák. Motorkář ujížděl policistům, doplatil na mokrou trávu

Bez přilby, registrační značky, řidičského průkazu a pod vlivem drog ujížděl na motorce policistům v Litomyšli osmnáctiletý mladík. Při jízdě neriskoval sám, ale ohrožoval i život čtrnáctiletého...

26. září 2025  13:56

Tohle si člověk užije! Hudáček rozhodl a gestem provokoval fanoušky Pardubic

V divokém utkání se stal mužem klíčového okamžiku. A také nepřítelem tribun. Třinecký hokejista Libor Hudáček si závěr extraligového duelu v Pardubicích vychutnal. V čase 59:44 vstřelil za...

26. září 2025  11:08

Ve Vysokém Mýtě se dočkali, stát pošle 600 milionů na severozápadní obchvat

Stát se definitivně zavázal, že podpoří výstavbu severozápadního obchvatu Vysokého Mýta. Ve středu ministrem dopravy předložený požadavek schválila vláda. Nová silnice dlouhá necelé tři kilometry...

26. září 2025  10:12

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

26. září 2025  8:58

Pardubice sahaly po fantastické otočce. Červenka: Takhle musí vypadat naše tvář

Po „michiganu“ Jakuba Lauka z minulého týdne proti Olomouci málem pardubická enteria arena zažila ve čtvrtek večer další památný hokejový moment. Dynamo dokázalo srovnat utkání s Třincem z 0:4 na 4:4...

26. září 2025  7:30

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

25. září 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Návrat po třinácti letech. Česko bude hostit mistrovství světa horských kol

Česko bude v roce 2029 po 13 letech hostit mistrovství světa v jízdě na horských kolech. Závodit se bude v Novém Městě na Moravě a na Dolní Moravě. Na čtvrtečním kongresu během silničního mistrovství...

25. září 2025  20:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Za „Z“ na mikině půjde expolitik k soudu. Ale na lavici obžalovaných si nesednu, říká

Premium

Bývalý pardubický politik Pavel Křivka musí za měsíc k soudu kvůli tomu, že se po městě loni procházel v mikině s ruským symbolem „Z“. Podle něj jde o bezpráví a pošlapání ústavy, která zaručuje...

25. září 2025

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.