Městští policisté v Pardubicích chtějí drony. Pomohou při pátrání i při akcích

„Máme poměrně velkou skupinu zaměstnanců, kteří s touto technologií pracují. Drony by používali k vyhledávání osob, zvířat, díky pokročilejším dronům s termovizí by je mohli používat i v noci. Při kulturních a sportovních akcích by měli přehled o pohybu diváků a fanoušků. V jiných městech to funguje, naši kolegové jsou pro to zapálení a mají pilotní průkazy,“ řekl Kvaš.
Když město bude souhlasit, bude následovat výběrové řízení na nákup dronů různých kategorií, od lehkých, které budou sloužit k výcviku, až po těžší drony. „Zvažujeme nákup dronů s termovizí, teleobjektivem. Dva drony budou zařazeny přímo do služby a tři budou využity k výchově nových pilotů. Pokud vše vyjde, pořídíme drony ještě letos,“ řekl ředitel městské policie Jan Dojczar.
Městská policie původně připravovala nákladnější dotační projekt s většími drony, ale podle Dojczara bylo obtížné splnit dotační podmínky a termíny. „Projekt vznikl ještě za předchozího ředitele a zjistilo se, že by drony velkých specifikací nemohly létat v centru města, protože by mohly někoho ošklivě zranit. Proto jsme od původního záměru ustoupili a vymysleli vlastní variantu. Vybereme drony, které budou skutečně přínosem,“ řekl ředitel.