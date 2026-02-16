Náhodně projíždějící hlídku v sobotu zaujalo starší auto značky Ford, jehož řidič si podle mluvčího pardubických strážníků při průjezdu křižovatkou počínal značně neobratně. Zvláštně si najížděl, zmatkoval a bylo patrné, že si s řízením zkrátka neví rady. Rozhodli se proto vozidlo zastavit a zkontrolovat, zda nemá řidič nějaké potíže.
Už první slova šestatřicetiletého řidiče naznačila, že o překvapení nejspíš nebude nouze. Přiznal totiž, že není vlastníkem řidičského oprávnění. Následná kontrola odhalila, že auto staršího ročníku ani není způsobilé k provozu, protože nemá platnou technickou kontrolu.
„Řidič na sebe upozornil svým zvláštním chováním za volantem. Při kontrole byl v klidu, spolupracoval a sám se k užití omamných látek před jízdou přiznal,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Dechová zkouška na alkohol vyšla sice s negativním výsledkem, ale velkým překvapením pro strážníky bylo mužovo náhlé přiznání, že si před jízdou dopřál kombinaci jiných drog. Test pak jeho tvrzení skutečně potvrdil, vyšel s pozitivním výsledkem na THC a amfetamin.
„Po zjištění veškerých skutečností jsme muže předali Policii ČR k dalšímu šetření,“ dodal Sejkora.