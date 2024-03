Z Nizozemí do světa. Syna s matkou soudí za posílání zásilek s ukrytými drogami

Tresty jedenáct a deset let vězení dostali u Krajského soudu v Pardubicích Jan Kulič a jeho matka. Muž si podle žalobce ke své práci v Nizozemí přibral ještě jednu výdělečnou činnost - pomáhal mezinárodní skupině distributorů drog a do přeposílání balíků zapojil i svoji devětašedesátiletou matku žijící v Česku. Tu úkoloval, aby vyzvedávala balíčky s drogami, přelepovala je novými adresními štítky a odesílala je do Spojených států nebo Austrálie.