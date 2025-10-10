Nemocnice to oznámila v tiskové zprávě v souvislosti s tím, že screeningovými testy nově zjišťuje přítomnost kratomu.
Nemocnice používá jednoduché screeningové testy například v okamžiku, kdy do ambulance dorazí pacient, který je zjevně opilý, intoxikovaný nebo obojí. V laboratořích pardubického oddělení klinické biochemie a diagnostiky nejčastěji ve vzorcích nacházejí pervitin a THC.
„Co je změna oproti minulosti, je výskyt kokainu. Ten byl donedávna poměrně vzácný. Ve vzorcích jsme jej zachytili tak jednou za půl roku. Poslední dobou však četnost stoupá. Což může být dáno do souvislosti i s tím, že klesla jeho cena na trhu a droga se stala dostupnější,“ uvedla vedoucí analytička toxikologické laboratoře Pardubické nemocnice Petra Boguschová.
|
Smršť dětí s otravou. Dřív pily, teď berou léky a jiné drogy, říká lékař
Pardubická toxikologie do testů nedávno zařadila i test na kratom, psychoaktivní látku, která se v podobě zeleného prášku konzumuje s vodou, čajem či slazenými nápoji. Je oblíbený zejména mezi mladšími lidmi.
„Jinak je spektrum uživatelů drog poměrně široké. Od osob narozených v sedmdesátých letech až po ty narozené v prvním desetiletí nového milénia,“ uvedla analytička.