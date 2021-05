Vrak z pozůstalosti se prodal za stovku, dražba stála 17krát víc

Tmavě modrý ford stojí už jen na třech kolech. Čelní sklo je jedna rozsypaná pavučina, kterou by ovšem stejně nemělo co stírat, kdyby pršelo, protože stěrače zcela chybí. Při odbočování by musel řidič upozornit na změnu směru paží, neboť auto nemá blinkr.



Interiér auta je plný harampádí, na sedadle řidiče je miska se šrouby, vzadu pak leží například polévková porcelánová mísa. Na levé straně auta chybí zámek i zrcátko. Ve výbavě je však střešní nosič nebo výstražný trojúhelník.



Stařičký vrak je pozůstatkem dědictví. Jenže po dědovi zbyly kromě auta velké dluhy, a tak se rodinní příslušníci dědictví vzdali.

I zmíněný vrak však patří do pozůstalosti, kterou nikdo nechtěl, a tak soud připravil dražbu auta, jehož vyvolávací cena je 100 korun. Přestože tato procedura vyjde daleko dráž, podle zákona se konat musí.

Dražební účet 250 korun cestovné 900 korun odměna pro tři zaměstnance soudu 500 korun administrativní poštovní náklady (jeden doporučený dopis vyjde na 50 korun, soud jimi obesílá účastníky řízení, příbuzné atd. průměrně jich bývá kolem deseti) Pozn. Při opakované dražbě se celé soudní výdajové kolečko opakuje, o třetinu se snižuje cena dražené věci.

„V rámci pozůstalostí notářka předloží soudu seznam pozůstalosti, kterou lze uspokojit v rámci dražby a soud ji potom musí realizovat,“ řekl mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac.

Jak uvedl na každé takové dražbě se podílejí tři zaměstnanci soudu - zapisovatelka, vedoucí kanceláře a soudní vykonavatel. Každý stráví nad věcí zhruba dvě hodiny.

Dražební úředník v tomto případě za vyvolávací cenu prodal vrak právě rodinnému příslušníkovi, který chce auto dostat z pozemku, kde překáží.

„Vrak nechám odvézt a ekologicky zlikvidovat,“ řekl pan Igor. Ani on ani další příbuzní nechtěli převzít dluhy svého dědy, proto s autem nemohl hýbat, a to chátralo.

Pokud by se však auto neprodalo, snížila by se vyvolávací cena o třetinu. Když ani při opakované dražbě nenajde věc svého kupce, předává soud celou věc Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových.