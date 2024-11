Pardubice nabídly autovraky v dražbě, zájemci vozy mohli vidět jen zvenčí

V areálu Služeb města Pardubic na Hůrkách se dražila auta s propadlou technickou, která stála v ulicích a nikdo se k nim nehlásil.

Hned napoprvé se v historicky první pardubické dražbě aut dnes dopoledne vydražilo nabízené Audi A8 za 5 100 korun. Největší zájem byl o červenou Kiu Ceed, která přišla dražitele na 23 tisíc korun. Někteří z licitujících přihazovali po stokoruně, někdo i po pětistovce a tisícikorunách.

„Když to půjde, auto opravím, je to loterie. Jsem automechanik. Podle mě jsou tady tak tři auta, která stojí za to,“ řekl muž, který vydražil Renault Laguna za 19 500 korun.

Auta si lidé mohli prohlédnout jen zvenku, byla zamčená a neviděli ani motor. V souhrnu lidé dnes zaplatili za vydražená auta 85 400 korun. Byly mezi nimi Honda Civic, Škoda Fabia a Felicia, Renault Kangoo nebo Audi A3.

Obnova vozidel, která dnes byla v dražbě, bude podle Stanislava Neumana z odboru dopravy pardubického magistrátu finančně nákladná. „Nejsem automechanik, ale třeba jedna pneumatika tady na tu černou audinu bude stát 3 000 nebo 4 000 korun. Oprava podvozku by byla nákladná, ale vyplatí se to použít na náhradní díly, třeba tyhle dveře,“ řekl úředník.

Pardubice se od roku 2021 snaží vyčistit ulice od vraků. Město nejdřív musí kontaktovat majitele vozidla, pokud se k němu nikdo nehlásí nebo majitel zemřel a nemá dědice, teprve potom ho technické služby mohou odtáhnout.

„Primárně cílíme na to, že řada automobilových fanoušků si auta může vydražit za poměrně rozumný peníz na spoustu náhradních dílů. Auta nemají platnou technickou kontrolu,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal (ANO).

Když se auto neprodá, na řadu přijde likvidace

Město auta draží, aby je buď prodalo, nebo je mohlo ekologicky zlikvidovat, když je nikdo nekoupí. Pardubice se inspirovaly v Liberci, kde dražby pořádají několik let.

„To je cíl. Chceme vyčistit ulice města. Potýkají se s tím města napříč republikou, nevědí co s autovraky, které majitelé odloží a nechají x let být. Tohle je pilotní projekt,“ řekl Hrabal. Lidé podle něj nemusejí nechávat vraky v ulicích, protože když je odvezou do sběrného dvora, dostanou za to zaplaceno, dodal.

Odtahovat auta, která mimo jiné nemají povinnou technickou prohlídku, může město na základě zákona o pozemních komunikacích. Majitel auta tím porušuje zákon a má dva měsíce na to, aby auto odstranil.

„Pokud tak neučiní, správní orgán na svoje náklady auto odstraní a dál se vede správní řízení. Tři měsíce majitele vyzývá, aby s tím něco provedl, ekologicky auto zlikvidoval nebo zprovoznil,“ řekl Neuman.

