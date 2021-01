Starostové pro strážní domky využití najít umějí, plány železničářů odmítají

Takových domků jsou tisíce a vypadají jako přes kopírák. Stavěly se ještě za rakouského mocnářství podle jednoho vzoru. Když přestaly sloužit účelům dráhy, její zaměstnanci je dál obývali často až do své smrti nebo vystěhování. Je to i případ strážního domu číslo 94 v Květné na Svitavsku.

Domek je opuštěný, zarůstá zelení a chátrá. Asi před deseti lety v něm ještě bydleli starší manželé v důchodu a o domek se zahradou se starali. Pak se odtud odstěhovali, objekt zůstal prázdný a železničáři ho nechali napospas svému osudu.

Před pár lety však usoudili, že objekt nepotřebují, a měli v plánu ho zbourat. U obce ale narazili.

„Dostali jsme k podpisu dokument na demoliční výměr drážního domku. Jako zastupitelé jsme to odmítli. Věděli jsme o potenciálních zájemcích a objektu nám bylo líto. Na to, že byl několik let opuštěný, vypadal v relativně dobrém stavu. Rozpoutala se menší tichá válka mezi Správou železnic a obcí Květná. Nakonec to vyřešil čas. Železničáři nenašli peníze a od záměru ustoupili,“ řekl starosta obce Květná Petr Škvařil.

O to víc ho překvapila před Vánocemi zpráva o zakázce královéhradeckého ředitelství Správy železnic na demolici nevyužívaných budov, na kterou upozornil deník Zdopravy.cz.

Mezi takřka sedmi desítkami staveb na severovýchodě Čech figuroval i domek v Květné, o který se obec už jednou se železničáři prala.

„My jsme to nevěděli, nikdo nám nedal nic vědět,“ uvedl Škvařil.

Poté co se o demolicích po Novém roce mluvilo i při jednání parlamentu, Správa železnic připustila, že k demolicím dojít vůbec nemusí.

Železničáři najednou nic bourat nechtějí

„Předmětem zakázky je zmapování koncepce dalšího využití těchto objektů, především z hlediska ekonomického či provozního nebo například z pohledu hlukové zátěže. Zakázka se týká i nacenění případné demolice objektů. Neznamená to tedy, že zakázka určuje přímo demolici objektů,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Na druhou stranu upozornila, že některé objekty jsou v natolik špatném stavebně technickém stavu a v kolizi se stavebním záměrem železničářů v budoucnu, že se jim demolice nevyhne. To však není případ Květné.

„Před pár dny jsem se dostal k řediteli Správy železnic v Hradci Králové, který mně tvrdil, že budovy v Květné se demolice netýká. Ze seznamu demolic bude vyňata, stejně jako další objekty, které nejsou u přejezdů a neohrožují bezpečnost. Stát tak jenom v Květné ušetří na demolici milion korun, ale ještě může získat peníze za prodej,“ dodal Škvařil s tím, že zájem soukromníků o dům na trati mezi Žďárcem u Skutče a Svitavami trvá.

„Zrovna jeden z nich přišel na obec. S panem ředitelem jsem se domluvil, že si prověří jeho žádost. Chtěl by dům určitě koupit. Cena by se mohla pohybovat okolo 300 tisíc korun, což je částka, která je pořád únosná. Účetní hodnota domu je nižší, dům je zralý na kompletní rekonstrukci, ale pořád stojí na pěkné parcele u lesa,“ dodal starosta Květné.

Velký otazník se také vznáší nad vodárnou na litomyšlském nádraží. I ta se objevila na seznamu budov určených k demolici.

Vodárnu chce Litomyšl do vlastnictví

Město chce v každém případě zabránit likvidaci tohoto technického unikátu, bez kterého by se žádná parní lokomotiva ve své době neobešla.

„Již déle než rok jednáme se Správou železnic. V ideálním případě bychom rádi převzali budovu bezúplatně a prodali či pronajali ji někomu, kdo by pro budovu nalezl zajímavé využití. Několik potenciálních partnerů existuje,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl, který se nebrání ani jiným alternativám.

V úvahu přichází i oprava objektu Správou železnic s následným pronájmem městu. „Zde bychom ale opět museli mít možnost budovu dále podpronajmout, neboť město samo nemá pro budovu využití. Samozřejmě i přímý prodej vodárny třetímu zájemci bez účasti města je možný, ale rádi bychom se v takovém případě účastnili výběru zájemce,“ vysvětlil Brýdl.