Pardubické letiště skončilo loni opět ve ztrátě, tentokrát 41 milionů

Společnost East Bohemian Airport, provozovatel mezinárodního civilního letiště v Pardubicích, skončila minulý rok ve ztrátě 41,4 milionu korun. Rok předtím činila ztráta 30,8 milionu.

Zvyšování základního jmění společnosti EBA Výchozí stav: 26,2 milionu 23. ledna 2007: 13,8

25. února 2008: 45

29. června 2009: 47,5

22. února 2010: 24

7. září 2011: 28

29. června 2012: 32,5

10. července 2013: 12

21. července 2016: 52,4

27. června 2019: 35

8. října 2020: 16

7. září 2022: 359,4

24. dubna 2023: 20,5

27. května 2024: 20

Celkem: 732,3 milionu korun Pozn.: Majitelem firmy EBA je město Pardubice a Pardubický kraj.

Snížily se i celkové tržby firmy, stojí ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin. Letiště bylo v zisku naposledy v roce 2014.

Vlastníky firmy jsou Pardubice a Pardubický kraj. Politici na jaře schválili už tradiční navýšení základního kapitálu. Tentokrát poslali z veřejných peněz na letiště 20 milionů korun.

Ovšem prohlasování platby na radnici nebylo tak hladké jako obvykle. Radní navýšení prosadili až napodruhé. „Z materiálu nebylo patrné, jestli navýšení základního jmění jde na pokrytí ztráty firmy, nebo na investice na letišti. Tenhle rozpor bych chtěl vysvětlit. Kvůli němu část zastupitelů bod napoprvé nepodpořila,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS Karel Haas.

Nicméně na konci května měla koalice v sále dostatečný počet politiků a finanční injekce na rozdíl od dubna prošla. Byť třeba Piráti byli zásadně proti. „Rád bych se dozvěděl, a ptám se na to tady pokaždé, když posíláme peníze do firmy EBA, kdy tedy letiště bude vydělávat a my ho už nebudeme muset sanovat,“ uvedl zastupitel za Pirátskou stranu Dominik Bečka.

„Nemám věšteckou kouli, abych na to mohl odpovědět,“ odvětil mu na to ředitel letiště Ivan Čech.

Celkově záporný výsledek hospodaření firmy byl loni podle jejího vedení způsoben vysokými cenami energií, zdražením dodavatelských služeb a kurzovými ztrátami.

„Naše letiště není pro boháče“

„Beru to tak, že letiště je součást služeb, které poskytujeme našim občanům. Na MHD také ročně doplácíme stovky milionů korun. Nemám tak problém v rozumné míře letiště dál podporovat. Lidé z něho létají na dovolenou do Bulharska nebo Egypta, není to pro boháče,“ řekl náměstek primátora a lídr Společně pro Pardubice René Živný.

Letiště loni odbavilo 596 charterových letů firmy Smartwings a 128 rotací pravidelné linky do Alicante provozované společností Ryanair. Na charterové lety do 13 destinací připadalo 99 302 cestujících, na linkové 22 815 pasažérů. Dalších 388 letů bylo z oblasti všeobecného letectví, pouhé tři lety činila nákladní cargo doprava, rok předtím jich bylo 67.

Ve společnosti v roce 2023 pracovalo průměrně 36 zaměstnanců, o dva více než rok předtím. Firma využívala i zaškolené brigádníky.

Civilní letiště v Pardubicích funguje od roku 1994. Společnost EBA vlastní ze dvou třetin město Pardubice, z jedné třetiny Pardubický kraj. Akcionáři musí provoz letiště dlouhodobě dotovat. „Řekněme si to na rovinu, letiště Pardubice není podnikatelský projekt, ale politický. Zisk od něj nečekejme. Když se podíváte na česká letiště, tak kromě Ruzyně nevydělává žádné. Dá se říct, že terminál bude fungovat do té doby, dokud ho bude podporovat většina v tomto zastupitelstvu,“ řekl před časem Haas.

Pardubické letiště podle náměstka primátora Jana Hrabala z ANO letos očekává rekordní rok. Pokud se naplní předpoklad všech charterů, terminál by mohl letos odbavit víc než 184 tisíc cestujících, což byl rekordní počet přepravených pasažérů z roku 2013. Loni letiště odbavilo 123 119 cestujících. Nedávno začala společnost Ryanair provozovat novou linku Barcelona–Girona, pokračuje linka do Alicante.

Společnost také plánuje dostavbu terminálu Jana Kašpara, který byl otevřen v roce 2018, měl by vyrůst o druhé nadzemní podlaží. Aby letiště získalo peníze na dostavbu, chce odprodat nepotřebné budovy původního terminálu. Náklady na výstavbu se v minulosti odhadovaly na 80 milionů korun. Na letišti má také vzniknout soukromý hangár.